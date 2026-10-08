'Mái nhà chung' của đội ngũ trí thức khoa học

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao giải nhì cho các tác giả và nhóm tác giả.Ảnh: PV

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) hiện có 15 hội thành viên và gần 350 nghìn hội viên. Trong đó, có trên 25 nghìn trí thức hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, y tế, nông nghiệp, đến xây dựng, giao thông, pháp luật, doanh nghiệp và du lịch... Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động đề xuất và triển khai nhiều hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, góp phần quan trọng vào quá trình hoạch định chính sách và phát triển của địa phương.

Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thông tin: Với phương châm khách quan, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức tư vấn, phản biện thành công 90 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn; huy động hàng trăm lượt chuyên gia, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức 18 hội thảo khoa học, đóng góp hàng trăm bài nghiên cứu, trao đổi mang tính tham vấn chuyên sâu. Đặc biệt, đội ngũ trí thức tỉnh nhà đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các dự án luật của Quốc hội, cùng nhiều dự thảo nghị quyết, chính sách lớn về phát triển cây ăn quả, cây cà phê và bộ tiêu chí cơ sở dữ liệu trí thức Sơn La.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với tư vấn chính sách, Liên hiệp Hội còn tạo điều kiện đưa các ý tưởng, nghiên cứu khoa học từ lý thuyết vào đời sống thực tiễn thông qua các phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật. Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công 2 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, thu hút 67 giải pháp của 134 tác giả tham dự, trao 37 giải cấp tỉnh và lựa chọn 16 giải pháp tranh tài cấp toàn quốc, trong đó, có 14 tác giả vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; tổ chức 3 kỳ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, thu hút 350 mô hình, sản phẩm của 529 học sinh tham gia; với 88 mô hình đoạt giải cấp tỉnh và 11 mô hình đoạt giải toàn quốc. Liên hiệp Hội cũng đã phối hợp tổ chức tôn vinh 155 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo.

Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Tây Bắc.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Hồng Vinh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật, giành lại sự sống cho bệnh nhân; không ngừng học hỏi, làm chủ hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp háng hay phẫu thuật cột sống, tham gia 40 đề tài nghiên cứu khoa học. Nổi bật là giải pháp “Sử dụng khung cố định ngoài FESSA điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi thay cho kết hợp xương bên trong” đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2024, mang lại hy vọng chữa trị an toàn, hiệu quả cho nhiều bệnh nhân cao tuổi. Bác sĩ Trần Hồng Vinh chia sẻ: Tôi tự dặn lòng muốn cứu người thì bắt buộc phải liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ. Bởi vậy, tôi luôn dành thời gian nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo và đúc kết kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước.

Nhiều nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Nói về nguồn lực trí thức đóng góp cho tỉnh, không thể không nhắc đến Trường Đại học Tây Bắc, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc và cả nước. Nhà trường hiện có gần 400 cán bộ, giảng viên với 97 tiến sĩ, 8 phó giáo sư cùng 219 thạc sĩ. PGS.TS Lê Thu Lam, Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, nói: Giai đoạn 2021-2025, Nhà trường đã chủ trì 726 đề tài khoa học các cấp, công bố 123 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS và 23 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus. Lực lượng trí thức của trường luôn sẵn sàng đồng hành cùng Liên hiệp Hội và tỉnh Sơn La trong việc nghiên cứu mô hình nông - lâm kết hợp trên đất dốc, bảo tồn nông sản bản địa, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng.

Bác sĩ Trần Hồng Vinh (bên trái) cùng đồng nghiệp hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi vận động.Ảnh PV

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện; tuyên truyền phổ biến kiến thức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa trí tuệ của đội ngũ trí thức trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.