Mai Ngô: 'Phải tìm ra được giá trị của bản thân và chứng minh cho những người xung quanh'

Mai Ngô chia sẻ, từ lâu cô đã nhận ra việc luyện tập thể thao có ý nghĩa thay đổi cuộc sống rất lớn đối với bản thân. Nhờ thể thao mà Mai luôn sở hữu một thể lực, một tinh thần tốt, một vóc dáng khỏe mạnh để hoàn thành tốt con đường sự nghiệp mà cô theo đuổi.

Xuất hiện trong hoạt động hôm 25/3, Chi Pu và Mai Ngô giản dị nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự rạng rỡ, khỏe khoắn. Hai cô nàng đã đồng hành cùng adidas và quỹ học bổng Big Friend Foundation, trao tặng nhiều phần quà khích lệ tinh thần cho các em sinh viên nữ có thành tích chạy bộ xuất sắc.

Tham gia sự kiện lần này, cả Chi Pu và Mai Ngô đều mong muốn cổ vũ các em học sinh hoàn thiện hơn về mặt thể chất bên cạnh việc học tập, khuyến khích các em phát triển toàn diện thông qua các hoạt động thể thao.

Chi Pu, Mai Ngô “truyền lửa” thể thao đến các em sinh viên nữ của quỹ học bổng BFF

Với sứ mệnh “Through sport, we have the power to change life”, adidas là thương hiệu tiên phong, tạo những điều kiện tốt nhất và khuyến khích mọi người luyện tập thể thao, và tin rằng có thể thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động thể thao. Đồng hành cùng adidas trong hoạt động này, Mai Ngô và Chi Pu mong muốn được truyền lửa, năng lượng tích cực đến phụ nữ, đặc biệt là các em sinh viên nữ từ quỹ học bổng Big Friend Foundation.

Mai Ngô chia sẻ với các bạn sinh viên rằng từ lâu cô đã nhận ra việc luyện tập thể thao có ý nghĩa thay đổi cuộc sống rất lớn. Nhờ thể thao mà Mai luôn sở hữu một thể lực, một tinh thần tốt, một vóc dáng khỏe mạnh để hoàn thành tốt con đường sự nghiệp mà cô theo đuổi. Cũng từ đó mà Mai Ngô luôn giữ được sự tự tin và lạc quan hơn trong cuộc sống. Chính vì thế, Mai rất muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hãy sớm nhận ra giá trị của việc tập luyện thể thao.

Bên cạnh đó, cô cũng muốn kêu gọi về việc xóa bỏ mọi rào cản về giới tính trong thể thao: “Trong thể thao, là nam hay nữ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là khi các bạn nhận ra được mặt tích cực của các hoạt động thể chất mang lại cho bản thân mình và theo đuổi nó. Cũng giống như cuộc sống, chúng ta phải tìm ra được giá trị của bản thân và tìm cách chứng minh giá trị ấy cho những người xung quanh.”

Mai Ngô bật mí từ năm 6 tuổi cô đã tham gia cuộc thi chạy marathon cùng các anh chị lớn

Chi Pu hào hứng truyền lửa cho các bạn sinh viên nữ

Chi Pu cũng cho biết thêm, ngay từ khi biết thông tin chiến dịch, cô đã thật sự hào hứng và cực kỳ ủng hộ. Chi Pu chia sẻ câu chuyện của bản thân đến các em sinh viên của quỹ học bổng Big Friend Foundation:

“Hôm nay đến đây, Chi rất vui khi được trao tặng những phần quà từ adidas, được truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần thể thao của các bạn ở đây. Các bạn ở đây đều là những thành viên thật sự xuất sắc và xứng đáng! Chi mong rằng các bạn hãy tham gia vào các hoạt động thể thao nhiều hơn, ngày hôm nay các bạn hãy cố gắng vượt qua giới hạn cũ của ngày hôm trước. Bản thân Chi cũng đang cố gắng thực hiện điều đó mỗi ngày đây. Chi nghĩ rằng, không cần bạn phải thật hoàn hảo, chỉ cần bạn tìm ra được giải pháp bằng sự sáng tạo của bản thân, vượt qua được những giới hạn của mình thì đó đã là thành công rồi!”

Chi Pu và Mai Ngô nhí nhảnh chụp hình cùng sinh viên

Chị Ngô Thị Thúy An, Đại diện từ phía tổ chức Big Friend Foundation (BFF), thay mặt quỹ học bổng, gửi lời cảm ơn chân thành đến Chi Pu, Mai Ngô và nhãn hàng đã có sự quan tâm, hỗ trợ đến các em học sinh, đặc biệt là những nữ sinh viên, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và đời sống.

Chi Pu, Mai Ngô trao quà tặng cho các em sinh viên nữ

Hoàn thành đường chạy cùng các bạn sinh viên

Có mặt trong buổi trao học bổng, Thiên Lý – một runner có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chạy Khỏe Là Đẹp do quỹ học bổng Big Friend Foundation tổ chức chia sẻ: “Đối với em, học bổng lần này rất quan trọng, giúp chúng em được tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình trong tương lai. Em cũng rất vui mừng vì may mắn được nhận phần quà của nhà tài trợ, em sẽ chăm luyện tập thể thao hơn để rèn luyện sức khỏe, cũng như tìm kiếm sự sáng tạo bên trong mình như chị Mai Ngô và chị Chi Pu đã chia sẻ ngày hôm nay.”

Chụp ảnh kỉ niệm sau sự kiện

Tiếp nối câu chuyện truyền cảm hứng về việc kiến tạo bản thân (Here to Create), chiến dịch Women Reason To Believe của adidas năm 2018 mang thông điệp “See my creativity, not my gender” mong muốn định nghĩa lại những tiêu chuẩn trong cuộc sống: Hãy đánh giá mỗi vận động viên qua sự sáng tạo và thành quả chứ không phải màu da, giới tính hay xuất xứ của họ.

Tại Việt Nam, các cô gái adidas như Mai Ngô, Chi Pu,… sẽ có những hoạt động thiết thực để hòa cùng lời kêu gọi “See Creativity” với các cô gái adidas trên toàn cầu.

Được biết, Big Friend Foundation (viết tắt là BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập với mục tiêu tiếp sức và trợ lực cho các tân sinh viên hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất ước mơ học Đại học, Cao đẳng; và trang bị cho các bạn những kỹ năng sống và làm việc cần thiết thông qua nhiều hoạt động huấn luyện, chia sẻ, kết nối trong chương trình. Trong đó, phải kể đến là hoạt động chạy rèn luyện thể lực và gây quỹ BFF Run4Future.