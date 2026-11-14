Mai Kỳ Nam nở sớm, người trồng lo lỡ hẹn mùa hoa Tết

Phường Hoành Sơn có 250 hộ dân trồng mai Kỳ Nam với tổng diện tích 15,6 ha.

Còn gần 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng tại các vườn mai ở phường Hoành Sơn, một số cây đã xuất hiện tình trạng bung nụ, thậm chí nở hoa. Diễn biến thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài rồi mưa xen kẽ đang khiến người trồng mai "đứng ngồi không yên".

Vườn mai của gia đình bà Bùi Thị Hậu (tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn) có đến 40% số cây đã bung nụ, nở hoa.

Gia đình bà Bùi Thị Hậu (tổ dân phố Minh Đức), hiện có 6 sào mai với hơn 1.000 gốc, chủ yếu từ 3 - 5 năm tuổi. Đây là vụ mai được gia đình kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể. Thế nhưng, hiện nay, nhiều cây đã bung nụ, nở hoa.

Bà Hậu thường xuyên ra vườn chăm sóc cây mai với mong muốn số cây còn lại nở hoa đúng dịp Tết.

Bà Bùi Thị Hậu cho biết: “Năm nay thời tiết thất thường nên cây mai phát triển không theo quy luật như mọi năm. Vườn nhà tôi có hơn 1.000 gốc thì hiện khoảng 40% đã bung nụ, một số cây bắt đầu nở hoa, trong khi còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết. Chúng tôi rất lo lắng, bởi mai nở sớm thì đến Tết sẽ không còn hoa để bán”.

Nhiều cây mai Kỳ Nam bung nụ, nở hoa khiến người dân "đứng ngồi không yên".

Không riêng gia đình bà Hậu, 249 hộ trồng mai khác trên địa bàn phường Hoành Sơn cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Hiện cây mai Kỳ Nam đều đã rải rác xuất hiện hiện tượng bung nụ, một số diện tích bắt đầu nở hoa.

Trước tình hình này, người dân buộc phải thay đổi lịch chăm sóc, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm kìm hãm quá trình sinh trưởng, hạn chế mai nở sớm. Nếu như những năm trước, thời điểm này người trồng mai bắt đầu tỉa cành, chuẩn bị vặt lá để kích thích cây ra hoa đúng dịp Tết thì năm nay, các hộ phải chủ động lùi thời gian thực hiện, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình trạng sinh trưởng của từng cây để có phương án phù hợp.

Bà Bùi Thị Bình (tổ dân phố Kỳ Nam) chăm sóc vườn mai của gia đình.

Bà Bùi Thị Bình (tổ dân phố Kỳ Nam) chia sẻ: “Thông thường mọi năm, thời điểm này chúng tôi đã chuẩn bị tỉa cành, vặt lá để cây ra hoa đúng Tết. Nhưng năm nay phải lùi thời gian vặt lá, hạn chế những tác động kích thích cây phát triển thêm. Hằng ngày, chúng tôi phải theo dõi rất sát tình trạng của cây và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cách chăm sóc”.

Phường Hoành Sơn cử cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát các vùng trồng, nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây để hướng dẫn bà con điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp.

Mai Kỳ Nam là cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân tại phường Hoành Sơn. Vì vậy, nguy cơ mai nở sớm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng hoa mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập của người dân.

Trước những bất lợi của thời tiết, chính quyền địa phương đã tăng cường cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp, hạn chế thiệt hại do mai nở sớm.

Thời tiết diễn biến bất thường khiến người dân gặp khó trong việc điều tiết thời điểm ra hoa của cây mai Kỳ Nam .

Bà Nguyễn Thị Mai – Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoành Sơn cho biết: “Phường Hoành Sơn có 250 hộ dân trồng mai Kỳ Nam với tổng diện tích 15,6 ha. Trước tình trạng mai bung nụ, nở hoa sớm trên diện rộng, phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát các vùng trồng, nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây để hướng dẫn bà con điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, căn cứ vào tình trạng sinh trưởng của từng vườn, từng cây để thực hiện các kỹ thuật chăm sóc. Mục tiêu là hạn chế tối đa tình trạng mai nở sớm, bảo đảm chất lượng hoa và giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân”.

VIDEO: Người trồng mai Kỳ Nam thấp thỏm trước nguy cơ hoa nở sớm