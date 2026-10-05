Mai Đức Thiện và hành trình đến bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội

Mai Đức Thiện tại buổi đăng ký chuyên ngành cho các tân bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội.

VỠ ÒA SAU KỲ THI BÁC SĨ NỘI TRÚ

Khoảnh khắc biết mình có tên trong danh sách trúng tuyển bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội, Mai Đức Thiện, quê phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào.

“Cảm xúc đầu tiên của em là vỡ òa trong sự nhẹ nhõm và tự hào. Mọi mệt mỏi, áp lực của 6 năm học giúp em bước đầu gặt hái được những thành quả. Điều đầu tiên em nghĩ đến là gia đình ở Đồng Tháp, những người luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ em cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt những năm học xa nhà", Thiện chia sẻ.

Với Thiện, kỳ thi bác sĩ nội trú là một thử thách đặc biệt. Sinh viên chỉ có một cơ hội dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; điểm thi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp và quyết định cơ hội lựa chọn chuyên ngành. Nội dung thi rộng, đòi hỏi thí sinh có nền tảng kiến thức được tích lũy trong nhiều năm.

Để chuẩn bị, Thiện tập trung học chắc kiến thức, liên kết kiến thức giữa các môn và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Sự kiên trì được em duy trì trong suốt 6 năm đại học thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn ôn thi.

Vượt qua kỳ thi, Thiện tiếp tục ở lại Hà Nội thêm 3 năm học bác sĩ nội trú. Em xem đây là thời gian quý giá để nâng cao chuyên môn, tiếp tục học hỏi từ các giảng viên, bác sĩ đầu ngành và củng cố nền tảng học thuật.

BÁC SĨ TRẺ VỚI CHUYÊN NGÀNH MÔ PHÔI THAI HỌC

Sinh năm 2002, Thiện từng là học sinh chuyên Sinh khóa 2017 - 2020, Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Niềm yêu thích môn Sinh học sớm giúp em định hướng theo ngành Y.

Những năm học tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Thiện đoạt Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 môn Sinh học năm 2019; Huy chương Vàng Trại hè Phương Nam năm 2018; Giải Khuyến khích cấp quốc gia học sinh giỏi môn Sinh học và Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học năm 2019; năm 2020, em đạt điểm 10 môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thiện quyết định rời quê ra Hà Nội học Đại học Y Hà Nội. Khoảng cách địa lý xa, chi phí sinh hoạt cao nhưng không làm em thay đổi lựa chọn.

“Em chọn Đại học Y Hà Nội vì đây là cái nôi đào tạo y khoa với điểm chuẩn hàng đầu cả nước. Điều hấp dẫn nhất là bề dày truyền thống của hệ thống bác sĩ nội trú và cơ hội được học tập trong môi trường khắt khe, tiếp xúc với những bác sĩ đầu ngành”, Thiện chia sẻ.

Thiện cho biết, những ngày đầu xa nhà không tránh khỏi khó khăn, sự khác biệt về khí hậu, văn hóa, nhịp sống cùng nỗi nhớ gia đình, nhất là những ngày gần Tết hay mùa đông miền Bắc, từng khiến em không ít lần chạnh lòng.

Để có thể cân bằng được cảm xúc, Thiện chủ động tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, thể thao, kết nối với bạn bè và duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình. Em cũng xây dựng mục tiêu học tập cụ thể từng ngày để tạo cho mình nhịp sinh hoạt ổn định. Từ đó, Thiện dần thích nghi và trưởng thành hơn trong môi trường mới.

Mai Đức Thiện tại Lễ tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội.

Suốt 6 năm học, Thiện nhận học bổng 8/12 học kỳ và tốt nghiệp loại Giỏi. Theo Thiện, để duy trì kết quả học tập trong môi trường y khoa, sự thông minh thôi chưa đủ. Với lượng kiến thức y khoa khổng lồ, em cho rằng tính kỷ luật, sự nỗ lực qua từng ngày và phương pháp học tập hiệu quả, biết liên kết các kiến thức với nhau là những yếu tố cốt lõi.

Năm 2025, Thiện cùng đội tuyển Đại học Y Hà Nội giành quán quân cuộc thi học thuật Y khoa toàn quốc. Trải nghiệm này giúp em hiểu hơn giá trị của tinh thần đồng đội, khả năng lắng nghe và giữ bình tĩnh trước áp lực.

Bên cạnh học tập, những đêm trực tại bệnh viện và các hoạt động tình nguyện y tế cũng để lại cho Thiện nhiều kỷ niệm. Được tiếp xúc, hỗ trợ bệnh nhân mang lại cho em niềm vui và càng củng cố mong muốn gắn bó lâu dài với nghề y.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì lựa chọn một chuyên ngành lâm sàng phổ biến, Thiện quyết định theo đuổi chuyên ngành Mô phôi thai học.

Ngay từ năm nhất, Thiện bị thu hút bởi những cấu trúc mô học. Qua quá trình tìm hiểu, Thiện nhận thấy Mô phôi thai học có vai trò nền tảng trong nhiều lĩnh vực như hỗ trợ sinh sản, công nghệ tế bào gốc. “Đây có thể là con đường ít người đi, nhưng em tin những chuyên ngành mang tính nền tảng cao sẽ có tiềm năng bứt phá và phù hợp với tư duy, sự tỉ mỉ của em. Đã có lúc em băn khoăn trước sức hút của những chuyên ngành được nhiều người quan tâm và những kỳ vọng khác nhau. Tuy nhiên, em vẫn lựa chọn Mô phôi thai học vì đó là quyết định xuất phát từ sự yêu thích", Thiện cho biết.

3 năm bác sĩ nội trú phía trước sẽ là chặng đường tiếp tục học tập và rèn luyện. Thiện đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình, trở thành bác sĩ chuyên ngành Mô phôi thai học vững chuyên môn, tốt y đức để có thể đóng góp cho người bệnh.

Đôi khi các bạn sẽ không biết mình có thể làm được hay không cho đến khi mình dám làm và nhận ra bản thân mình có thể làm tốt, đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Con đường học tập có thể dài và nhiều khó khăn, nhưng nếu có mục tiêu rõ ràng và đủ kỷ luật với bản thân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Mai Đức Thiện chia sẻ