Mái che di động của sân vận động 135.000 chỗ tại Hà Nội gây chú ý với Quốc tế

Mái che di động của sân vận động 135.000 chỗ tại Hà Nội gây chú ý mạnh mẽ với Quốc tế.

Thiết kế mái che có thể thu vào của sân vận động VinFast Trống Đồng tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Với sức chứa dự kiến 135.000 người, công trình được giới thiệu như một dự án thể thao quy mô lớn, kết hợp kiến trúc lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn với giải pháp mái che hiện đại.

Truyền thông quốc tế chú ý đến thiết kế mái che khổng lồ

Theo dữ liệu được đăng tải ngày 12/10, trang Sports Render đã giới thiệu dự án sân vận động VinFast Trống Đồng, thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tại Hà Nội.

Nội dung giới thiệu tập trung vào ba yếu tố chính gồm sức chứa 135.000 chỗ ngồi, hệ thống mái che có khả năng thu vào và các tòa tháp cao 80 m trong thiết kế kiến trúc.

Sports Render mô tả dự án là một trong những kế hoạch xây dựng sân vận động có quy mô tham vọng trên thế giới. Trang này cũng dành sự quan tâm cho ý tưởng đưa hình ảnh trống đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa của Việt Nam, vào kiến trúc công trình thể thao hiện đại.

Trong số những chi tiết được giới thiệu, hệ thống mái che di động là hạng mục mang nhiều yếu tố công nghệ.

Khác với mái cố định, mái che có thể thu vào cho phép điều chỉnh mức độ bao phủ không gian sân vận động theo nhu cầu tổ chức sự kiện và điều kiện thời tiết.

Đây là giải pháp đã được ứng dụng tại một số công trình thể thao quốc tế, nhưng việc triển khai trên sân vận động có sức chứa lên tới 135.000 người đặt ra những bài toán kỹ thuật phức tạp hơn.

Với một công trình quy mô lớn, mái che không đơn thuần là bộ phận bảo vệ khán đài trước nắng, mưa. Hệ thống còn liên quan trực tiếp đến thiết kế kết cấu chịu lực, thiết bị cơ điện, điều khiển tự động và quy trình bảo đảm an toàn trong vận hành.

Công nghệ mái che di động hoạt động như thế nào?

Mái che di động là hệ thống kết cấu có khả năng đóng hoặc mở một phần không gian phía trên sân vận động thông qua cơ cấu truyền động cơ khí.

Tùy phương án thiết kế, hệ thống có thể sử dụng các tấm mái trượt trên đường ray, kết cấu mái gấp hoặc những bộ phận chuyển động được điều khiển bằng động cơ điện. Các cảm biến và bộ điều khiển giúp theo dõi vị trí, tốc độ chuyển động, trạng thái khóa an toàn và điều kiện vận hành của hệ thống.

Khi đóng mái, công trình có thể hạn chế ảnh hưởng của mưa và nắng đối với các hoạt động bên trong. Khi mở mái, sân vận động tận dụng được ánh sáng tự nhiên và khả năng thông gió.

Một trong những yêu cầu quan trọng của mái che di động là bảo đảm chuyển động đồng bộ giữa các bộ phận có kích thước và khối lượng lớn. Nếu xảy ra sai lệch trong quá trình vận hành, hệ thống phải có khả năng phát hiện bất thường và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đối với sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, phương án vận hành mái còn phải tính đến tải trọng gió, nước mưa, sự giãn nở nhiệt của vật liệu và khả năng tiếp cận để bảo dưỡng.

Riêng với dự án VinFast Trống Đồng, nguồn thông tin hiện có mới đề cập đến thiết kế mái che có thể thu vào, chưa công bố chi tiết loại kết cấu, nhà cung cấp công nghệ, thời gian đóng mở hay hệ thống điều khiển dự kiến sử dụng. Vì vậy, chưa có cơ sở xác định công trình sẽ áp dụng một giải pháp mái che cụ thể nào.

Bài toán công nghệ phía sau sân vận động 135.000 chỗ

Sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi khiến sân vận động VinFast Trống Đồng trở thành một dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng thể thao.

Tuy nhiên, quy mô khán đài cũng kéo theo yêu cầu cao về quản lý dòng người, tổ chức giao thông, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm và điều phối hoạt động trong những sự kiện tập trung đông khán giả.

Đối với một sân vận động hiện đại, công nghệ điều hành thường được tích hợp vào nhiều hệ thống khác nhau, từ giám sát an ninh, kiểm soát ra vào đến quản lý điện năng và thiết bị kỹ thuật. Các hệ thống này có thể kết nối với trung tâm điều hành nhằm theo dõi trạng thái vận hành của công trình theo thời gian thực.

Nếu áp dụng mô hình quản lý hạ tầng thông minh, đơn vị vận hành có thể sử dụng dữ liệu từ cảm biến để phát hiện sớm bất thường, xây dựng kế hoạch bảo trì và tối ưu việc sử dụng năng lượng.

Đây là những giải pháp công nghệ có thể xem xét đối với các sân vận động quy mô lớn, không phải những hạng mục đã được xác nhận triển khai tại VinFast Trống Đồng. Một vấn đề khác là hiệu quả khai thác sau khi công trình hoàn thành.

Sân vận động có mái che di động có thể tạo điều kiện tổ chức nhiều loại hình sự kiện, từ thi đấu thể thao đến biểu diễn nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng khai thác thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế âm thanh, chiếu sáng, mặt sân, phương án chuyển đổi công năng và chi phí vận hành.

Với những công trình quy mô lớn, việc lựa chọn công nghệ cần được cân nhắc cùng bài toán đầu tư, bảo dưỡng dài hạn và năng lực của đội ngũ kỹ thuật.

Dự án nằm trong khu đô thị thể thao hơn 9.000 ha

Sân vận động VinFast Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, còn được giới thiệu với tên Global Sportia, tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án có quy mô được công bố khoảng 9.171 ha, tổng chi phí phát triển dự kiến hơn 925.000 tỷ đồng. Trong quy hoạch được giới thiệu, tổ hợp thể thao Hùng Vương có diện tích hơn 400 ha, với sân vận động VinFast Trống Đồng là một trong những hạng mục trọng tâm.

Bên cạnh công trình thể thao, khu đô thị còn được định hướng phát triển các không gian nhà ở, thương mại, dịch vụ và tổ chức sự kiện, kết nối với hệ thống giao thông phía Nam Hà Nội.

Quy mô này cho thấy yêu cầu phát triển hạ tầng không dừng ở phạm vi một sân vận động. Khả năng tiếp cận bằng phương tiện công cộng, tổ chức bãi đỗ xe, điều tiết giao thông và cung cấp các dịch vụ thiết yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác toàn khu.

Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng quan tâm đến hạ tầng thông minh, việc xây dựng một tổ hợp thể thao có quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu đồng bộ giữa thiết kế công trình, hệ thống kỹ thuật và phương án quản lý.

Theo phần giới thiệu của Sports Render được nhắc đến như một mốc hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, đây mới là thông tin trong nội dung giới thiệu dự án, chưa đủ cơ sở để khẳng định tiến độ hoàn thành thực tế.

Từ thiết kế biểu tượng đến khả năng vận hành thực tế

Sự quan tâm của Sports Render cho thấy thiết kế sân vận động VinFast Trống Đồng đã được một kênh nội dung quốc tế chú ý. Việc kết hợp hình ảnh trống đồng Đông Sơn với mái che di động tạo ra một hướng tiếp cận kiến trúc, trong đó bản sắc văn hóa được đặt cạnh các giải pháp kỹ thuật hiện đại.

Dù vậy, giá trị công nghệ của công trình sẽ phụ thuộc vào những thông số cụ thể được công bố trong các giai đoạn thiết kế và triển khai. Các thông tin về vật liệu mái, khả năng chịu tải, mức tiêu thụ điện, hệ thống điều khiển và phương án bảo trì sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ hiện đại cũng như tính khả thi của giải pháp.

Với quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast Trống Đồng đang thu hút sự chú ý từ góc độ thiết kế và tham vọng phát triển hạ tầng thể thao. Khi các thông số kỹ thuật và tiến độ thi công được công bố đầy đủ, dự án mới có thể được đánh giá sâu hơn về năng lực công nghệ, hiệu quả vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện quy mô quốc tế.