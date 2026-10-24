Mới đây, chung kết Supermodel International 2026 đã chính thức diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu. Vượt qua nhiều đối thủ quốc tế, đại diện Việt Nam Mai Anh xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, nối dài thành tích của nhan sắc Việt tại đấu trường này.

Mai Anh đăng quang Supermodel International 2026.

Chiến thắng của Mai Anh càng trở nên đặc biệt khi người trao vương miện cho cô là Bùi Quỳnh Hoa. Khoảnh khắc hai người đẹp Việt Nam cùng xuất hiện trên sân khấu nhận được sự chú ý của khán giả. Với kết quả này, đại diện Việt Nam có năm thứ hai liên tiếp giành chiến thắng tại Supermodel International, đánh dấu thành tích đáng chú ý của người mẫu Việt trên đấu trường quốc tế.

Ngay sau khi kết quả được công bố, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Mai Anh. Không ít người bày tỏ sự tự hào trước thành tích của đại diện Việt Nam, đồng thời kỳ vọng cô sẽ có một nhiệm kỳ thành công, tận dụng danh hiệu để phát triển sự nghiệp người mẫu và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khán giả chúc mừng thành tích của Mai Anh.

Mai Anh sinh năm 1996, quê Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo ba vòng 84-65-94 cm. Trước khi chinh phục ngôi vị cao nhất tại Supermodel International 2026, cô từng tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025 và lọt vào top 10 chung cuộc. Tại cuộc thi này, người đẹp còn giành giải thưởng phụ Người đẹp thể thao và góp mặt trong top 5 Người đẹp biển.

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Mai Anh có nền tảng học vấn thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. Cô tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP.HCM, đồng thời phát triển công việc ở nhiều vai trò như giảng viên, người mẫu chuyên nghiệp và huấn luyện viên catwalk. Kinh nghiệm trình diễn cũng như đào tạo kỹ năng sân khấu là những yếu tố giúp cô có thêm lợi thế khi tham gia sân chơi quốc tế.

Dù đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu, Mai Anh từng thừa nhận áp lực khi phải cạnh tranh với những thí sinh có nhiều kinh nghiệm trình diễn quốc tế. Tuy nhiên, người đẹp 9X xem đây là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách giới hạn của bản thân và hoàn thiện bản lĩnh sân khấu.

Trong những ngày tham gia Supermodel International 2026, Mai Anh duy trì tinh thần tích cực và tích cực góp mặt trong các hoạt động bên lề. Hành trình của cô cuối cùng khép lại bằng chiếc vương miện danh giá. Chiến thắng không chỉ là dấu mốc mới trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1996 mà còn giúp Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại sân chơi người mẫu quốc tế.

Supermodel International là cuộc thi người mẫu quốc tế, lần đầu tổ chức vào năm 2011. Trước Mai Anh, Việt Nam từng có 2 người đẹp giành chiến thắng tại cuộc thi này là Dương Nguyễn Khả Trang và Bùi Quỳnh Hoa.