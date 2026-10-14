Mái ấm vững chắc cho cán bộ người dân tộc thiểu số

Đứng ở khoảng trống trước căn nhà mới đang dần hoàn thiện của gia đình ở thôn Piềng Láo, xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai, Thiếu tá Tẩn Cáo Chản, người dân tộc Dao, Trợ lý tác huấn, Ban CHQS xã Mường Hum (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) tỏ rõ niềm vui, xúc động. Trước khi xây nhà mới, gia đình anh Chản ở cùng mẹ đẻ trong căn nhà cũ xây dựng từ năm 2012. Theo thời gian, căn nhà xuống cấp, mưa dột, gió lùa.

Trước đây anh Chản luôn nghĩ đến có một căn nhà mới để ổn định cuộc sống gia đình, tuy nhiên vì cuộc sống còn nhiều khó khăn vì hằng ngày anh vừa thuốc thang, chăm lo cho mẹ già, vừa nuôi con trai và cháu gái ăn học nên ước mơ đó mãi vẫn chưa thực hiện được. “Nếu không có sự hỗ trợ của đơn vị, của đồng đội, gia đình tôi chẳng biết đến bao giờ mới làm được nhà”, Thiếu tá Tẩn Cáo Chản chia sẻ.

Ở thôn Trại Giống, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, Đại úy Hà Trọng Hoàng, người dân tộc Mường, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 và các thành viên trong gia đình vừa được hưởng niềm vui khi chuyển về ngôi nhà mới. Ngày về nhà mới, anh Hoàng được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 và cán bộ, nhân viên đơn vị đến chia vui, chúc mừng.

Đại úy Hà Trọng Hoàng có hoàn cảnh khó khăn; hai bên nội ngoại bố mẹ đều cao tuổi, bố đẻ bị tai biến mạch máu não đã nhiều năm, chi phí điều trị lớn. Ngoài việc chăm lo cho gia đình nhỏ, anh Hoàng còn hỗ trợ bố mẹ hai bên và nuôi em gái đang học đại học. Trước ngày chuyển về nhà mới, gia đình anh Hoàng ở nhờ nhà mẹ vợ, căn nhà cũ, đã xuống cấp. Đứng trong căn nhà mơ ước, Đại úy Hà Trọng Hoàng chia sẻ: “Tôi mong chờ từng ngày có một căn nhà vững chãi để vợ con yên tâm. Mình ở đơn vị công tác có doanh trại khang trang, sạch, đẹp, gia đình ở nhà cũng cần một mái ấm vững chắc”.

Mái ấm vững chắc cho cán bộ người đồng bào dân tộc: Chỉ huy Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) trao quà tặng gia đình Đại úy Hà Trọng Hoàng trong ngày về nhà mới. Ảnh: HỮU VIỆT

Thiếu tá Tẩn Cáo Chản và Đại úy Hà Trọng Hoàng chỉ là hai cán bộ người dân tộc thiểu số trong số hàng chục cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 2 vừa được nhận nhà mới. Thực hiện chủ trương xây “Nhà đồng đội” trên địa bàn Quân khu 2, cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được nhận nguồn kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà từ nguồn quỹ xây dựng "Nhà đồng đội" của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và sự đồng hành của doanh nghiệp. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên được thụ hưởng yên tâm công tác, ổn định cuộc sống.

Để hoàn thành 80 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” đưa vào sử dụng, ngoài nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp thì các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu cũng chung tay góp sức để gia đình cán bộ, nhân viên và gia đình chính sách sớm có chỗ ở mới. Như Bộ CHQS tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng góp hàng trăm ngày công lao động, hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng, góp phần hoàn thiện các ngôi nhà.

Còn với Sư đoàn 316, ngay sau khi nhận được quyết định của Bộ tư lệnh Quân khu 2 về việc hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khảo sát, đồng thời thông báo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, gia đình để thống nhất nội dung xây dựng. Ngoài kinh phí của cấp trên, Sư đoàn 316 còn hỗ trợ hơn 3.320 ngày công, trị giá hơn 660 triệu đồng, để xây dựng 6 căn “Nhà đồng đội”, giúp gia đình quân nhân giảm chi phí xây dựng, bảo đảm công trình có tính thẩm mỹ cao, hoàn thiện đúng thời gian.

Đại tá Sa Minh Nghĩa, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 chia sẻ: “Từng căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” được xây dựng không chỉ đơn thuần là công trình mang giá trị vật chất. Đó còn là mái ấm, là tình cảm của đồng chí, đồng đội được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực”.

Theo Đại tá Sa Minh Nghĩa, những đóng góp, hỗ trợ về nguồn lực của các doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn; là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2. Đó chính là giá trị tốt đẹp mà chương trình xây dựng 80 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” mang lại trong dấu mốc kỷ niệm 80 năm truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2.