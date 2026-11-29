Vợ chồng anh Lê Thanh Ngà cùng các con vui mừng trong căn nhà mới khang trang trên vùng biên giới Tây Ninh, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ở vùng biên giới Tây Ninh, có những niềm vui tưởng chừng bình dị nhưng lại là ước mơ cả đời của những người nghèo khó. Đó là được sống trong một căn nhà vững chãi, không còn nỗi lo mưa dột, gió lùa. Những mái ấm nghĩa tình được dựng xây không chỉ mang đến nơi an cư cho người dân mà còn thắp lên cho họ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mái ấm nghĩa tình

Những ngày này, bà con lối xóm ở ấp Hòa Hợp, xã Hòa Hội nô nức đến chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Út và bà Nguyễn Thị Bảy khi hai gia đình chuyển vào những căn nhà mới khang trang. Tiếng nói cười, lời thăm hỏi, chúc mừng khiến không khí xóm nhỏ thêm ấm áp. Với hai người phụ nữ đã trải qua phần lớn cuộc đời trong cảnh khó khăn, đây không chỉ là niềm vui có được một nơi ở kiên cố mà còn là cái kết đẹp cho những mong ước tưởng chừng quá xa vời.

Ở tuổi 84, bà Nguyễn Thị Bảy tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, cuộc sống vốn đã túng thiếu lại càng thêm chật vật khi phải sống cùng người con trai bị bệnh tâm thần. Việc có được một căn nhà mới, vững chắc dường như là điều bà chưa từng dám nghĩ tới. Ngày được nhận nhà, bà mừng đến mức mấy đêm liền không ngủ được, cảm giác như mình đang nằm mơ, từ nay, hai mẹ con bà đã có nơi ở ổn định, không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa gió. Với bà Bảy, căn nhà mới không chỉ giúp che nắng, che mưa mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện xây dựng lại căn nhà cho hai mẹ con; đồng thời chia sẻ rằng bản thân không dám mong muốn gì thêm, được Nhà nước hỗ trợ như vậy đã rất mừng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, chúc mừng bà Nguyễn Thị Bảy trong ngày chuyển vào căn nhà mới khang trang. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Út, 72 tuổi cũng đón nhận niềm vui tương tự. Chồng đã mất, bà sống một mình trong căn nhà nay đã xuống cấp, dột nát. Tuổi cao, không còn đủ sức lao động, bà phải đi lượm ve chai hằng ngày để kiếm sống. Cuộc sống đơn độc trong căn nhà không bảo đảm an toàn khiến những năm tháng tuổi già của bà thêm nhiều nỗi lo. Bởi vậy, khi được chuyển vào căn nhà mới được xây dựng kiên cố, bà Út vô cùng mừng rỡ, phấn khởi. Ước mong có một mái nhà lành lặn, đủ an toàn để an dưỡng tuổi già nay đã thành hiện thực. Bà dành những lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất gửi đến Nhà nước, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị thi công đã chung tay giúp đỡ, xây dựng căn nhà khang trang cho mình.

Niềm vui có nhà mới cũng hiện diện trong câu chuyện của gia đình vợ chồng anh Lê Thanh Ngà, 36 tuổi, ở ấp Hiệp Thành, xã Hòa Hội. Là lao động chính trong gia đình có vợ và ba con gái, anh Ngà chủ yếu đi làm thuê, cạo mủ cao su, ai thuê việc gì thì làm việc đó. Thu nhập bấp bênh, lúc đủ ăn, lúc thiếu hụt, gia đình không có khả năng tích góp để xây dựng nhà ở. Trước đây, căn nhà của gia đình bị gió tốc mái, hư hỏng, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt bình thường. Vợ chồng anh phải dọn xuống khu vực nhà bếp để ở. Nơi trú ngụ tạm bợ, mỗi khi trời mưa nước tạt vào khiến cuộc sống của năm thành viên càng thêm vất vả. Anh Ngà chia sẻ, giờ có được mái ấm mới, vợ chồng anh đã yên tâm để tập trung lao động, làm thuê, từng bước ổn định cuộc sống, chăm lo cho các con.

Ba hoàn cảnh, ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một ước mong giản dị. Đó là có một mái nhà an toàn để sinh sống. Những căn nhà mới không thể lập tức xóa đi mọi khó khăn, thiếu thốn nhưng đã giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng trước mắt, có thêm điểm tựa để hướng đến tương lai.

Chung tay chăm lo an sinh, vun đắp cuộc sống vùng biên

Căn nhà mới của gia đình anh Lê Thanh Ngà, ở ấp Hiệp Thành, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh chính thức được địa phương bàn giao, giúp gia đình ổn định nơi ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đằng sau niềm vui của những gia đình được nhận nhà là sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và những tấm lòng hảo tâm. Mỗi căn nhà mới được trao tại xã Hòa Hội có kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tài trợ 60 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo xã Hòa Hội hỗ trợ 20 triệu đồng và nhóm Năm Anh Em vận động xã hội hóa hỗ trợ 20 triệu đồng. Sự đóng góp từ nhiều nguồn đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của những hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người sống neo đơn và những gia đình có thành viên mắc bệnh, một căn nhà kiên cố còn mang ý nghĩa bảo đảm an toàn, giúp họ vơi đi những lo toan trong cuộc sống thường ngày.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Hội Nguyễn Đồng Dũng, chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ được địa phương quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hộ phải sinh sống trong những căn nhà tạm, xuống cấp nhưng chưa có điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố. Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, địa phương sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực, tạo điều kiện để hộ nghèo và hộ khó khăn tiếp cận các chính sách việc làm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội Nguyễn Thị Thanh Sơn cho biết, việc bàn giao những căn nhà Đại đoàn kết tại địa phương có ý nghĩa hết sức thiết thực và nhân văn. Những căn nhà không chỉ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới.

Bà Nguyễn Thị Út (72 tuổi) xúc động, hạnh phúc khi đón nhận căn nhà Đại đoàn kết mới khang trang, hiện thực hóa ước mơ có nơi ở ổn định để an dưỡng tuổi già. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Hòa Hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Các hoạt động được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ bảo hiểm y tế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo dịp lễ, Tết và vận động người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động kết nối, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, kết nối các nguồn lực; phối hợp rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, bảo đảm công khai, minh bạch và thiết thực. Bên cạnh việc hỗ trợ trước mắt, địa phương sẽ chú trọng các giải pháp lâu dài như hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, chăm lo giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm bảo đảm công tác an sinh xã hội không dừng lại ở việc hỗ trợ một lần mà từng bước tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội tự chủ cuộc sống. Bởi khi đã có nơi ở ổn định, các gia đình sẽ có thêm điều kiện tập trung lao động, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái và phát triển kinh tế.

Đặc biệt hơn hết, từ những mái ấm nghĩa tình hôm nay, niềm tin và hy vọng tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân nơi biên giới Tây Ninh.