Mái ấm nghĩa tình ở Bằng Lang

Ông Hoàng Văn Tạo là em trai liệt sĩ Hoàng Văn Ún (sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 7-1968, hy sinh tháng 6-1969 tại Mặt trận phía Nam). Gia đình ông Hoàng Văn Tạo hiện nay sống cùng mẹ đẻ là cụ Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1930 và người chị gái bị tàn tật từ nhỏ. Do điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngôi nhà của gia đình ông Tạo đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng căn nhà mới luôn là niềm mong ước, song vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang bàn giao quyết định xây nhà tình nghĩa và trao quà tặng vợ chồng ông Hoàng Văn Tạo. Ảnh: ĐĂNG NINH

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ gia đình xây dựng nhà tình nghĩa. Sau gần 2 tháng thi công, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng, công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Trao số tiền 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân khu 2 hỗ trợ gia đình ông Hoàng Văn Tạo xây dựng nhà, Thượng tá Đặng Tiến Thịnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và hậu phương Quân đội. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng”.

Căn nhà tình nghĩa khang trang không chỉ giúp gia đình ông Hoàng Văn Tạo có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với thân nhân liệt sĩ, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các gia đình chính sách.