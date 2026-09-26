Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Từ những mái ấm nghĩa tình, người lao động thêm yên tâm bám đội, bám làng, góp sức giữ đất, giữ biên cương.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 bàn giao Nhà đồng đội cho công nhân Hoàng Văn Hùng (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: V.H

An cư để gắn bó dài lâu

Chiều muộn, tiếng cười nói vang lên tại những căn nhà công vụ Đội sản xuất số 10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) làm không gian nơi đây trở nên ấm áp. Làng La, xã Ia Boòng - nơi có những công nhân khai thác của Đội sản xuất số 10, chủ yếu là người Jrai và đồng bào các dân tộc phía Bắc - vào đây sinh sống, làm công nhân cho đơn vị. Trước đây, những công nhân từ phía Bắc vào làm việc phải ở trọ, thuê nhà hoặc ở trong những căn nhà tập thể xuống cấp.

Từ Nghệ An vào Gia Lai lập nghiệp và làm công nhân cho đơn vị, vợ chồng anh Xồng Bá Pó và Xàng Y Mong (dân tộc H’Mông) có 1 con nhỏ. Công việc ổn định nhưng nhà ở luôn là nỗi lo thường trực. Giờ đây, nỗi lo ấy đã không còn khi vợ chồng anh được ở trong căn nhà công vụ khang trang. “Vợ chồng tôi mừng lắm, được đơn vị bố trí ở trong căn nhà khang trang, sạch, đẹp, con cái được đến trường nên yên tâm với công việc” - anh Pó chia sẻ.

Đại tá Lê Đức Toàn - Bí thư Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 - cho biết: Đơn vị được cấp trên đầu tư xây dựng 17 căn nhà công vụ, với kinh phí gần 10,5 tỷ đồng. Những ngôi nhà công vụ đã giải quyết bài toán nhà ở đối với cán bộ, công nhân. Có chỗ ở ổn định, công nhân yên tâm công tác, gắn bó với vườn cây và đơn vị.

Đối với người công nhân cạo mủ cao su hay người lao động hợp đồng, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố tưởng chừng quá xa vời. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng ấy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xác định: Muốn giữ đất, giữ biên cương, trước hết phải giữ được lòng dân và giúp người lao động yên tâm bám đội, bám làng. Hiện nay, Binh đoàn 15 đã xây dựng 116 nhà công vụ trên tuyến biên giới để bàn giao cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Góp sức giữ đất biên cương

Bên cạnh nhà công vụ, trong 5 năm qua, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã xây dựng 308 căn Nhà đồng đội. Những khu nhà công vụ và Nhà đồng đội” không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở mà còn hình thành những điểm, cụm dân cư trên vành đai biên giới, góp phần giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Bên căn nhà mới xây còn vương mùi sơn, mùi vữa, anh Hoàng Văn Hùng (thôn Ia Đao, xã Ia Nan), công nhân khai thác mủ, Đội sản xuất số 7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, đang chăm sóc vườn rau. “Nếu không có số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ từ đơn vị, cộng với sự giúp đỡ ngày công của anh em trong đội sản xuất, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới có được ngôi nhà kiên cố như thế này. Có nhà mới rồi, từ nay tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, gắn bó lâu dài với vườn cao su của đơn vị” - anh Hùng nói.

Niềm vui của gia đình anh Hoàng Văn Hùng (thứ 3 từ phải sang) trong căn nhà mới. Ảnh: V.H

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Ia Nan - cho hay, cùng với Nhà đồng đội, các công trình như Nhà tình nghĩa, Mái ấm công đoàn, Ngôi nhà 100 đồng, nhà đại đoàn kết do Binh đoàn 15 xây dựng trên địa bàn đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho người dân. Qua đó, đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp.

Đóng quân trên địa bàn biên giới, những lô cao su của Binh đoàn 15 trải dài dọc các tuyến đường tuần tra, có nơi chỉ cách cột mốc vài chục mét, tạo thành một vành đai xanh nơi biên cương. Trong những ngôi làng, cụm dân cư ấy, công nhân Binh đoàn 15 vừa sản xuất, kinh doanh, tạo giá trị kinh tế, vừa là những cư dân gắn bó với vùng đất biên giới. Họ được ví như những “cột mốc sống”, góp phần giữ gìn an ninh, bảo vệ biên cương.

Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 - cho biết: Chăm lo đời sống người lao động luôn được đơn vị chú trọng. Việc xây dựng nhà công vụ, Nhà đồng đội thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, nhằm giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, lao động, sản xuất để có cuộc sống ấm no hơn. Đây cũng là việc xây dựng các điểm, cụm dân cư trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn chiến lược.