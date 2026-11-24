Gia đình anh Điểu Cớ vui mừng khi được hỗ trợ, nhận bàn giao ngôi nhà mới mà vợ chồng anh mơ ước lâu nay

Mái nhà thay những mùa thấp thỏm

Những ngày cuối năm 2026, gia đình anh Điểu Cớ ở bon Bu Gia (xã Quảng Trực), đón niềm vui từng nhiều lần nghĩ đến nhưng chưa dám mơ: một ngôi nhà mới kiên cố cho cả gia đình. Căn nhà cấp 4 thơm mùi sơn mới, có phòng ngủ riêng, phòng khách rộng rãi. Phần bếp cũ cũng được gia đình tận dụng, cải tạo lại. Trong ngày vui có chính quyền địa phương và bà con trong bon chia sẻ, chị Thị Hia, vợ anh Điểu Cớ, mặc bộ đồ thổ cẩm, phấn khởi nói lời cảm ơn.

Anh Cớ chia sẻ, hai vợ chồng lấy nhau khi trong tay gần như không có gì. Sinh 3 người con, cuộc sống chủ yếu trông vào việc làm lụng đủ ăn, đủ nuôi con nên chuyện dựng nhà mới luôn là điều xa xỉ. Trước đây, cả gia đình 5 người ở trong 2 phòng ngủ nhỏ, thấp, chỉ vài chục mét vuông, mái nhà lợp bằng vật liệu tận dụng. “Mỗi mùa mưa đến là hai vợ chồng lại lo các con ướt, các con lạnh, lo nửa đêm gió mạnh thổi mất mái nhà. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, vợ chồng tôi mới làm được ngôi nhà này. Từ năm nay, cả nhà không còn phải thấp thỏm mỗi mùa mưa gió đến nữa”, anh Cớ nói.

Anh Sùng Văn Thành ở xã Quảng Hòa được hỗ trợ 60 triệu xây ngôi nhà mới thay cho căn nhà 35m2 chật hẹp, xuống cấp.

Trong năm 2026, xã Quảng Trực có 17 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ các nguồn vốn thuộc chương trình Vì người nghèo và xã hội hóa... Trong đó, 15 căn được hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, một căn 70 triệu đồng và một căn 90 triệu đồng, hoàn thành vượt 2 căn so với mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết: “Năm 2026, địa phương được quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực, nhất là chương trình Vì người nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh. Nhờ đó, mức giảm nghèo địa phương được giao là 11,24%, tương đương 340 hộ nhưng hiện đã vượt chỉ tiêu khi giảm được 12,7%, tương đương 420 hộ".

Từ một căn nhà đến thêm một điểm tựa

Ở xã Quảng Hòa, câu chuyện về mái ấm mới cũng đang được viết tiếp. Tại thôn 2, gia đình anh Sùng Văn Thành khẩn trương hoàn thiện căn nhà mà nhiều năm qua chưa đủ điều kiện thực hiện. Với 60 triệu đồng được hỗ trợ, anh dùng thêm tiền tiết kiệm, vay mượn anh em để xây căn nhà kiên cố hơn cho vợ con. Căn nhà rộng 72 m², tổng kinh phí dự kiến khoảng 180 triệu đồng. Với anh Thành, niềm vui còn là cảm giác yên tâm khi mùa mưa gió tới, vợ con có nơi ở chắc chắn. Nhờ đó, gia đình có thêm điều kiện làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Hòa, năm 2026, toàn xã có 10 căn nhà được hỗ trợ xây dựng. Đến nay, 3 căn đã hoàn thành, bàn giao; các căn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện trong năm, giúp các gia đình đón năm mới phấn khởi, tươm tất hơn.

Xã Tuy Đức tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Những căn nhà ở Quảng Trực, Quảng Hòa, Tuy Đức và nhiều xã vùng sâu, xa, biên giới khác của tỉnh Lâm Đồng là những địa chỉ cụ thể được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát còn dư năm 2025, hơn 21,9 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ xây mới và sửa chữa Nhà Đại đoàn kết tại 70 xã, phường. Trong đó, 355 căn xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng/căn và 21 căn sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

Ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, một mái nhà kiên cố chưa thể giải quyết hết những khó khăn của người dân, nhưng là điểm tựa để họ an tâm ổn định cuộc sống, thêm niềm tin vươn lên.