Mái ấm nghĩa tình

Không có chồng con, bà Hồ Thị Luyên (72 tuổi), ở thôn Đan Hội, hàng chục năm nay sống cô quạnh, thỉnh thoảng nhờ vào sự giúp đỡ của các cháu và hàng xóm. Tuy nhiên, do không có việc làm và thu nhập ổn định, bà Luyên không có nổi ngôi nhà che nắng mưa đúng nghĩa. Ngôi nhà bà sống chật hẹp, mái tôn phi bờ-rô xi-măng, nhiều chỗ được che bằng những tấm ni lon. Xét hoàn cảnh hết sức khó khăn của bà Luyên, Ủy ban MTTQVN xã đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ bà 30 triệu đồng để sửa chữa nhà.

Sau một thời gian, với sự giúp sức của địa phương, bà con hàng xóm, ngôi nhà nhỏ của bà được sửa sang khang trang và ấm cúng hơn. Không giấu được niềm vui, bà Luyên chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ kinh phí mà tôi đã sửa được ngôi nhà mới hơn, kiên cố hơn để yên tâm sinh sống, nhất là vào mùa mưa bão”.

Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho bà Lê Thị Dưỡng ở thôn Hải Xuân, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V

Bà Lê Thị Dưỡng (73 tuổi) ở thôn Hải Xuân, cũng có hoàn cảnh đơn thân, thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Nhiều năm nay, bà nương nhờ vào sự chăm lo của người em, cùng sự hỗ trợ của địa phương và bà con lối xóm. Tuổi già hay đau ốm, hầu như bà không thể làm lụng gì được, cuộc sống hằng ngày chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp vài trăm nghìn đồng. Nhiều năm qua, việc có được một ngôi nhà kiên cố, che mưa che nắng luôn là ước mơ nhưng quá tầm tay đối với gia đình bà.

Sẻ chia với hoàn cảnh của bà Dưỡng, Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Định đã trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và phối hợp cùng các nguồn vận động hỗ trợ gia đình bà 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành trong niềm hạnh phúc của gia đình. “Ngôi nhà này là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có nơi ở ổn định lúc tuổi già”, bà Dưỡng bộc bạch.

Tại thôn Hải Xuân, sau sáp nhập, địa phương có tổng số hơn 600 hộ dân. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nên đến nay toàn thôn còn khoảng 10 hộ khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Bà Cáp Thị Hồng Gấm, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hải Xuân, mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành, các tấm lòng hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhằm giúp thôn tiếp tục xóa nhà tạm bợ, dột nát để giúp các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Để có được những mái ấm khang trang cho người nghèo, hằng năm, Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Định phối hợp tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và nhiều hoạt động thiết thực khác để kêu gọi, vận động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, trong đó có việc giúp người nghèo, hộ gia đình khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát để an cư.

Ngoài các đợt cao điểm, Ủy ban MTTQVN xã cũng vận động các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động của Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã cũng tranh thủ nguồn lực của cấp trên và chủ động huy động nguồn lực trong xã hội để xây dựng nhà ở cho hội viên, đoàn viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Thái Hồng Nhật, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Định cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động hợp pháp khác, Ủy ban MTTQVN xã đã hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà (mức hỗ trợ từ 60-100 triệu đồng/nhà); sửa chữa 7 nhà (mức hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng/nhà).

Trên cơ sở rà soát lại tổng số đối tượng hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã sẽ tiếp tục vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực đóng góp để tập trung thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên huy động nhân công, hỗ trợ ngày công lao động giúp các hộ gia đình tháo dỡ, vận chuyển vật liệu trong quá trình xây mới, sửa chữa nhà ở.

Một mái nhà được xây mới, được sửa sang không chỉ che mưa, che nắng, mà còn là niềm vui, niềm hy vọng và điểm tựa để các gia đình nghèo từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mái ấm nghĩa tình đó cũng chính là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái và sự chung tay chăm lo an sinh xã hội của địa phương.