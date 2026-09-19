Mái Ấm Gia Đình Việt: Trần Ngọc Vàng khóc nghẹn, cùng FC lan tỏa yêu thương

Tối 18/9, tập 204 Mái Ấm Gia Đình Việt lên sóng chặng ghi hình tại Nha Trang (Khánh Hòa), có sự tham gia của MC Ốc Thanh Vân, diễn viên Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh. Tại đây, các nghệ sĩ đã nhiều lần bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của các gia đình.

Trong đó, Trần Ngọc Vàng đau đáu khi nhìn thấy các bạn nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi học nhưng vẫn tranh thủ san sẻ công việc cùng ba mẹ. Nam diễn viên cho biết được tham gia Mái Ấm Gia Đình Việt là một ước mơ nhưng anh thú thật nhiều lúc không dám xem chương trình vì là một người "mau nước mắt".

Đứng đối diện với các bạn nhỏ và gia đình, xem những thước phim ghi lại cuộc sống hằng ngày, Trần Ngọc Vàng nghẹn ngào đỏ hoe mắt. Anh xót xa cho hoàn cảnh của bạn Huỳnh Châu Ngọc Ân (sinh năm 2012), học sinh lớp 9 trường THCS - THPT Nguyễn Văn Linh, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, khi bố mất sớm, mẹ cắt hộ khẩu bỏ đi. Giờ đây, Ngọc Ân và anh trai đang học lớp 10 chỉ còn có thể nương tựa vào bà nội đã già yếu nhưng vẫn phải làm lụng đủ thứ nghề kiếm tiền cho các cháu.

Bạn Ngọc Ân cùng bà nội và anh trai Ngọc An.

Câu chuyện của bạn Mai Thị Huyền Trân (sinh năm 2012), học sinh lớp 9 trường THCS Trần Thi, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa khiến các nghệ sĩ chạnh lòng. Bởi lẽ, cô bạn lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của ba, vừa học vừa chăm bà ngoại mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối và người mẹ bị mất thị lực. Trần Ngọc Vàng vỡ lẽ khi người mẹ không thể nhìn con lớn lên từng ngày, chỉ có thể hình dung qua từng cái chạm và nghe giọng nói của con. Khi nghe Huyền Trân nhắc về ba mà không một lời oán trách, chỉ mong ba có cuộc sống bình an, Thùy Anh không cầm được nước mắt vì sự lương thiện của người con hiếu thảo.

Bạn Huyền Trân và mẹ.

Trái tim của các nghệ sĩ và khán giả thắt lại khi lắng nghe những suy nghĩ "hiểu chuyện đến đau lòng" của bạn Nguyễn Văn Khang, học sinh lớp 9 trường THCS Đạ Ròn, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ba mắc bệnh suy thận mất sức lao động, mẹ vừa đi làm vừa chăm ba ở viện nên mọi công việc ở nhà đều do Khang lo liệu. Vì thế, ở nhà cậu bạn không chỉ làm anh mà còn làm ba - làm mẹ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giặt quần áo cho hai em nhỏ 10 tuổi và 8 tuổi.

Bạn Văn Khang (áo đen) cùng mẹ và hai em.

Trần Ngọc Vàng ngậm ngùi chia sẻ: "Điều buồn nhất là một đứa nhỏ hiểu chuyện, thương gia đình, thương ba thương mẹ, huống hồ ở đây có 3 đứa con nít hiểu chuyện. Em cảm động là tại vì em có rất nhiều cháu, nhà em đông anh chị em lắm, nhìn thấy cháu mình được thế này thế nọ, nhìn lại mấy đứa nhỏ phải đùm bọc lẫn nhau, thiếu thốn đủ thứ tự nhiên mình thấy thương lắm. Mà con nít mà nó hiểu chuyện, sợ lắm".

Cùng với những lời chia sẻ, động viên, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh luôn nỗ lực hết mình khi tham gia thử thách, mang về một số tiền mặt và quyền ưu tiên cho các bạn nhỏ.

Ngoài ra, cá nhân Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh, hai FC nghệ sĩ và FC Ở đây có Cơm Tấm (cộng đồng người hâm mộ Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh sau phim Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay) cũng gửi những phong bì ủng hộ cho các gia đình. Đặc biệt, sự xuất hiện của bộ đôi "Vàng Anh" trong số ghi hình ngày 31/7 đã thu hút rất đông khán giả đến cổ vũ và ủng hộ, chương trình tổng kết hơn 1 tỷ đồng đã được gửi đến 3 gia đình.

Các FC của Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh chung tay đồng hành cùng nghệ sĩ trao yêu thương đến các gia đình khó khăn.