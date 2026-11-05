Mái ấm đặc biệt ở Nghệ An: Những tu sĩ dành cả đời chở che người bất hạnh

LỜI TÒA SOẠN Phía sau những cổng chùa cổ kính, những tháp chuông nhà thờ ở khu vực Bắc Trung Bộ là những mái ấm đặc biệt, nơi các nhà tu hành đang ngày đêm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nhiều cơ sở tôn giáo còn trở thành điểm tựa cho những người yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những mái ấm nơi cửa Phật, nhà thờ, cùng những con người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Bài 1: Vị sư thầy và những đứa trẻ được gửi lại cùng lời hẹn đón về Bài 2: Sư cô 18 năm làm mẹ của những nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Trị

Tại Mái ấm An Tôn, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An, hơn 10 tu sĩ đang chăm sóc 63 người có hoàn cảnh đặc biệt, từ trẻ em đến người cao tuổi. Có người mắc bệnh tâm thần, bại não, bại liệt, khiếm thính; có người mồ côi, bị bỏ rơi hoặc gia đình không còn khả năng chăm sóc.

Mỗi ngày, các tu sĩ thay nhau nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ, thay tã, chăm sóc người nằm liệt giường và trấn an những người có biểu hiện kích động. Công việc vất vả, lặp đi lặp lại nhưng họ vẫn kiên trì với mong muốn mang đến cho những người kém may mắn một mái nhà bình yên.

Thầy Loạn cùng các tu sĩ chăm sóc, tắm rửa cho những người tàn tật.

Chọn đời tu để chăm lo cho người nghèo khó

Thầy Hồ Hữu Loạn (SN 1977, trú xã Văn Kiều) vẫn nhớ câu chuyện mẹ kể về ngày mình chào đời. Khi ấy, người mẹ gặp biến chứng khó sinh, tính mạng nguy kịch. Gia đình đã cầu nguyện với Thánh Antôn và may mắn, bà vượt cạn an toàn.

Là con cả trong gia đình Công giáo có 10 người con, thầy Loạn sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cha mẹ. Hơn 3 năm làm việc tại Malaysia, thầy dành dụm tiền gửi về phụ giúp gia đình, nuôi các em ăn học.

Năm 2009, trở về Việt Nam, thầy quyết định đi tu với mong muốn dành cuộc đời phụng sự Chúa và chăm sóc những người nghèo khó, bệnh tật.

“Tôi muốn đi tu, dâng mình cho Chúa, hy sinh cuộc đời mình để phục vụ tha nhân, phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình có 10 anh em, nhưng 3 người em của tôi cũng chọn theo con đường tu sĩ để hy sinh, phục vụ người nghèo”, thầy Loạn chia sẻ.

Đầu năm 2022, Mái ấm An Tôn tại xóm 2, xã Văn Kiều, thuộc giáo xứ Cồn Mộc, bắt đầu hoạt động. Đến nay, nơi đây trở thành chỗ nương tựa của 63 nam giới từ khoảng 9 đến 75 tuổi.

Theo thầy Loạn, chăm sóc những người có bệnh lý nặng, không tự chủ được sinh hoạt cá nhân đòi hỏi sự kiên nhẫn và tận tâm. Có người nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ; có người thường xuyên mất kiểm soát hành vi.

“Có những người không làm chủ được việc vệ sinh, đi đến đâu thì mình lại phải dọn đến đó. Người nằm một chỗ thì đêm hôm các thầy phải xuống thay tã”, thầy kể.

Vất vả là vậy, nhưng niềm vui của các tu sĩ đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời chào hay sự thay đổi nhỏ của những người từng sống khép kín, không kiểm soát được hành vi, nay dần ổn định và biết quan tâm, giúp đỡ người khác.

Em Nguyễn Văn Anh (bên phải) là đứa trẻ trầm cảm sau biến cố mẹ mất, nay tâm tính của em dần ổn định.

Những phận đời tìm lại niềm vui dưới mái ấm

Đến Mái ấm An Tôn khoảng 2 năm trước, anh Hồ Đức Luân từng có biểu hiện ảo giác, kích động, hành vi mất kiểm soát. Sau thời gian được chăm sóc, tinh thần anh dần ổn định, tính tình cởi mở hơn và thường xuyên ca hát.

Câu chuyện của Nguyễn Văn Anh (17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc cũ) lại khiến nhiều người xót xa. Bị khiếm thính và không nói được từ nhỏ, em còn phải trải qua biến cố mất mẹ.

Hai năm trước, mẹ Anh tử vong trong một vụ tai nạn khi đang mang thai tháng thứ 6. Cú sốc khiến hai bố con suy sụp tinh thần. Người thân sau đó đưa cả hai đến Mái ấm An Tôn để được chăm sóc.

Sau một thời gian, sức khỏe người bố ổn định và ông trở về nhà. Riêng Văn Anh tiếp tục ở lại mái ấm.

Từ một cậu bé lầm lì, ít giao tiếp, Anh dần trở nên nhanh nhẹn, vui vẻ. Dù không nghe, không nói được, em vẫn chủ động giúp đỡ mọi người. Mỗi khi đến giờ ăn, Anh lại nhanh nhẹn lấy cơm cho các thành viên trong mái ấm.

“Thấy Anh dần hòa nhập, vui vẻ trở lại khiến chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”, thầy Loạn tâm sự.

Ông Vũ Văn Quý (người đang ngồi) hỗ trợ tu sửa mái ấm.

Cũng tìm được chỗ dựa tại mái ấm là ông Vũ Văn Quý (54 tuổi). Hơn 3 năm trước, vợ ông đi chợ rồi mất tích. Dù gia đình nhiều năm tìm kiếm, tung tích người vợ vẫn bặt vô âm tín.

Quá đau buồn, ông Quý tìm đến rượu, tinh thần suy sụp rồi mắc bệnh tâm thần.

Được đưa đến mái ấm chăm sóc, sức khỏe và tinh thần ông dần ổn định. Giờ đây, ông có thể phụ giúp các tu sĩ xây dựng, trát tường, sửa sang cơ sở vật chất.

“Ở đây tôi cảm thấy ấm áp, hỗ trợ được các thầy sơn sửa, trát tường. Tôi không có ý định trở về nhà mà mong muốn ở lại cùng các thầy để phục vụ, giúp đỡ mọi người tại mái ấm”, ông Quý chia sẻ.

Trong số những người đang được chăm sóc còn có Nguyễn Văn Long (13 tuổi), bị khiếm thính, không nói được và mắc chứng tăng động.

Cha mẹ chia tay, mẹ Long mắc bệnh tim nhưng vẫn phải làm thuê, rửa bát tại các nhà hàng để kiếm tiền nuôi con. Hai người con khác trong gia đình cũng gặp vấn đề về sức khỏe.

Gần 2 năm qua, Long sống tại Mái ấm An Tôn. Mẹ em chỉ thỉnh thoảng đến thăm vì còn phải mưu sinh. Thiếu vắng sự chăm sóc thường xuyên của người thân, Long được các tu sĩ yêu thương, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Thầy Loạn ân cần trò chuyện với các bệnh nhân để giúp họ sớm ổn định tinh thần.

Theo thầy Loạn, mái ấm ưu tiên tiếp nhận người nghèo khó, mồ côi, vô gia cư hoặc những trường hợp gia đình đã kiệt quệ vì bệnh tật.

Kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Người góp gạo, người mang rau, thịt, cá; một số người được chăm sóc có trợ cấp xã hội để hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Những người sức khỏe ổn định, có khả năng lao động được khuyến khích phụ giúp công việc chung hoặc làm thuê cho người dân quanh vùng. Từ chỗ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, họ dần tìm lại khả năng tự chăm sóc bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Có những trường hợp được mái ấm cưu mang đến cuối đời. Với người mắc bệnh nặng qua đời mà không còn thân nhân nhận về, các tu sĩ đứng ra lo hậu sự. Khu nghĩa trang của mái ấm hiện có những phần mộ của người vô gia cư, không nơi nương tựa.

Hằng ngày ngoài sinh hoạt, họ còn được các thầy tu hướng dẫn cầu nguyện để sớm vượt qua những bất ổn về tâm lý.

Ông Trần Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Văn Kiều, đánh giá Mái ấm An Tôn đang thực hiện hoạt động nhân đạo ý nghĩa, chăm sóc nhiều người khuyết tật, mắc bệnh tâm thần, trẻ em lang thang, cơ nhỡ.

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, nắm tình hình, đồng thời vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mái ấm.

Theo ông Sao, việc chăm sóc người bệnh nặng, đặc biệt những người không thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, đòi hỏi sự kiên trì và đức hy sinh rất lớn.

“Những thầy tu trực tiếp chăm sóc người bệnh phải thực sự có bản lĩnh và đức hy sinh”, ông Sao nhận xét.

Giữa bộn bề cuộc sống, Mái ấm An Tôn vẫn lặng lẽ duy trì những công việc chăm sóc tưởng chừng nhỏ bé. Ở đó, sự tận tâm của các tu sĩ cùng tấm lòng sẻ chia của cộng đồng đang giúp những người kém may mắn có thêm một mái nhà, nơi họ được quan tâm, yêu thương và tìm lại niềm vui sống.