Mái ấm cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bà Hồ Thị Loan mưu sinh bằng nghề may vá nên cuộc sống rất vất vả. Ảnh: TRÂM ANH

Niềm vui dưới mái nhà mới

Trong căn nhà vừa được sửa sang, bà Hồ Thị Loan (sinh năm 1966, xã Thu Bồn) miệt mài bên những bộ quần áo may vá dở dang. Vận động khó khăn do di chứng chất độc da cam/dioxin, bà Loan chọn nghề may vá nhỏ lẻ để mưu sinh.

Một mình nuôi con gái nên cuộc sống chật vật, nhiều lúc bà phải nhờ sự cưu mang của người thân mới lo nổi việc học hành của con. Dù căn nhà đã xuống cấp nặng, hai mẹ con vẫn sống chung trong cảnh dột nát mỗi khi mưa xuống, vì không có kinh phí sửa chữa.

“Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mẹ con lại được ngồi dưới mái nhà mới ấm cúng, kiên cố”, bà Loan xúc động.

Ước mơ trở thành sự thật khi UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã đưa gia đình bà vào diện ưu tiên xóa nhà tạm. Qua khảo sát, mái tôn nhà bà Loan đã gỉ sét nghiêm trọng, dột nát nhiều chỗ mỗi khi mưa xuống. Chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để bà sửa chữa nhà ở.

Căn nhà kiên cố của mẹ con bà Hồ Thị Loan sau khi được sửa chữa. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trung tá Lê Phi Long, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn cho biết, dù có kinh phí nhưng do con gái đi làm xa, bản thân bà Loan lại khó tự xoay xở thi công nên rất cần thêm lực lượng hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công cùng các vật liệu cần thiết, giúp việc sửa chữa được triển khai thuận lợi.

“Căn nhà được sửa sang giúp bà Loan vơi đi nỗi lo mỗi khi mưa gió. Đồng thời, chúng tôi sẽ luôn chú ý trường hợp của bà, sẵn sàng ưu tiên hỗ trợ khi có mưa bão, lũ lụt vì đây là hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn”, Trung tá Long nói.

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đang gấp rút thi công để hoàn thiện căn nhà cho ông Trần Danh Tiến. Ảnh: TRÂM ANH

Cách nhà bà Hồ Thị Loan không xa, căn nhà của gia đình ông Trần Danh Tiến (sinh năm 1955) cũng đang được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang khẩn trương xây dựng. Hằng ngày, ông Tiến dõi theo đội ngũ thi công, mong chờ ngày ngôi nhà hoàn thiện.

Ở tuổi ngoài 70, ông Tiến đã mất sức lao động. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc buôn bán nhỏ ngoài chợ của người vợ là bà Nguyễn Thị Bông (sinh năm 1964). Hai người con đã trưởng thành, đi làm ăn xa, còn người con gái ngoài 30 tuổi gặp khó khăn về nhận thức, vẫn cần cha mẹ chăm sóc trong sinh hoạt hằng ngày.

Căn nhà cũ trước đây tạm bợ, tường xây mỏng không đủ chắc chắn khiến ông luôn bất an mỗi khi mùa mưa bão đến.

“Hoàn cảnh khó khăn nên việc tích góp tiền sửa nhà gần như vượt quá khả năng của vợ chồng tôi. Nay được chính quyền hỗ trợ kinh phí, các cán bộ, chiến sĩ góp sức, ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện", ông Tiến nói.

[VIDEO] - Ông Trần Danh Tiến cảm ơn chính quyền và các đơn vị đã giúp đỡ xây nhà tình nghĩa:

Chung sức dựng những mái nhà vững chãi

Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, địa phương có 21 trường hợp thuộc diện hỗ trợ trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm 15 nhà sửa chữa và 6 nhà xây mới.

Đến nay, 17 căn đã hoàn thành; 4 căn còn lại, gồm 3 căn xây mới và 1 căn sửa chữa, đang tiếp tục thi công.

Ông Dũng cho hay, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do thời gian thực hiện ngắn, trong khi các gia đình thuộc diện hỗ trợ phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tình trạng thiếu nhân công vào mùa xây dựng cùng giá vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Để tháo gỡ khó khăn, địa phương phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các tổ chức chính trị - xã hội huy động nhân lực, vận động thêm vật liệu, kinh phí hỗ trợ các hộ hoàn thành nhà ở.

Đồng thời, do các hộ nằm phân tán nên lực lượng quân sự phải phối hợp với công an, đoàn viên thanh niên lên kế hoạch cụ thể bố trí nhân lực cho từng nhà.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nói về công tác phối hợp và triển khai xóa nhà tạm cho thân nhân người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

Không chỉ ở Thu Bồn, việc huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở còn đang được triển khai gấp rút tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện đi lại và tổ chức thi công gặp trở ngại riêng.

Tại xã Sông Kôn, 15 trường hợp gia đình là con của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đến nay, 10 căn nhà đã hoàn thành, 5 căn còn lại đạt tiến độ từ 50% trở lên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Địa hình miền núi hiểm trở, giao thông cách trở khiến quá trình triển khai gặp khó khăn, đòi hỏi địa phương phải phối hợp các đơn vị, huy động nguồn lực và sự tham gia của người dân để đẩy nhanh tiến độ.

Chia sẻ khó khăn với các gia đình, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã hỗ trợ 180 ngày công; Công ty Thủy điện Sông Kôn 2 hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 hộ khó khăn nhất. Những nguồn lực này góp phần bổ sung nhân công, kinh phí, giúp các gia đình từng bước hoàn thiện nhà ở.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tặng quà cho gia đình ông Trần Danh Tiến. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết với vai trò cơ quan chủ trì, thường trực triển khai chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố, tổ chức khảo sát và xây dựng kế hoạch thực hiện ở các cấp.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai tại Đà Nẵng là sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, giữ vai trò chủ công.

Trước đặc thù thời tiết Đà Nẵng thường có mưa lớn kéo dài trong tháng 9,10, đơn vị xác định phải đẩy nhanh tiến độ, giúp các gia đình thuộc diện hỗ trợ sớm có nơi ở an toàn trước mùa mưa bão.

Thay vì chờ đến thời hạn ngày 27/7/2027, đơn vị đã tham mưu đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 22/12/2026.

Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành 108/127 căn nhà thuộc chương trình. 19 căn còn lại đều đã khởi công và đang trong quá trình hoàn thiện.

Đại tá Tuân cho biết, nếu đủ điều kiện thuận lợi, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trong tháng 11/2026, giúp các gia đình sớm ổn định nơi ở, đón năm mới trong những ngôi nhà vững chãi.

[VIDEO] - Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nói về quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: