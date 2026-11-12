Mái ấm chênh chao vì chuyện chia tài sản

Tháng 9/2026, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án “Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” giữa bố mẹ chị Trần Thị Hòa (SN 1984), quê ở xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Dù đã lấy chồng, sinh sống tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, chị Hòa vẫn canh cánh nỗi niềm về gia đình. Chị tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chia sẻ bên lề phiên tòa, giọng chị Hòa không giấu được sự buồn bã. Điều khiến chị trăn trở không đơn thuần là chuyện tài sản, mà là tương lai của bố mẹ và hai người em trai đang cùng sinh sống trong ngôi nhà đã gắn bó với gia đình suốt hàng chục năm.

Cánh đồng xã Thư Lâm, TP Hà Nội, nơi gia đình chị Hòa đã gắn bó, gây dựng cuộc sống qua nhiều năm.

Theo lời kể của chị, bố mẹ kết hôn năm 1982. Sau khi xuất ngũ năm 1984, bố mẹ chị được địa phương giao đất theo chủ trương giãn dân vùng kinh tế mới tại thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm (nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội).

Từ mảnh đất ấy, hai vợ chồng tần tảo dựng xây nhà cửa, chăm lo cuộc sống và nuôi dạy 3 người con trưởng thành. Năm tháng qua đi, những đứa trẻ ngày nào lần lượt lập gia đình. Chị Hòa đi lấy chồng, còn hai em trai vẫn ở cùng bố mẹ trên chính mảnh đất mà cả gia đình đã chung tay vun đắp.

Năm 2004, thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình gồm 5 thành viên. Đến năm 2022, gia đình làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, diện tích thửa đất được xác định là 245m². Thế nhưng, những bất đồng giữa bố mẹ chị kéo dài qua nhiều năm đã khiến cuộc sống gia đình không còn êm ấm. Năm 2023, người mẹ đưa chuyện tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ra Tòa án giải quyết. Từ đó, câu chuyện vốn là chuyện riêng trong một gia đình trở thành nỗi day dứt của những người con.

Chị Hòa cho biết, sau phiên tòa phúc thẩm, chị đã làm đơn đề nghị xem xét vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm. Chị mong những khúc mắc được nhìn nhận thấu đáo, để bố mẹ có cơ hội hàn gắn, các thành viên không phải rời xa mái nhà đã gắn bó suốt bao năm.

“Bố mẹ tôi đều đã cao tuổi, hai em trai đều đã lập gia đình và đang chung sống dưới một mái nhà với bố mẹ. Nếu phải chia tách tài sản thì gia đình sẽ xáo trộn, các em tôi rồi sẽ sinh sống ra sao? Đây là sự đổ vỡ mà không ai mong muốn, kể cả mẹ tôi cũng vậy”, chị Hòa nghẹn ngào.

Lấy chồng xa, chị không thể thường xuyên ở bên bố mẹ, nhưng lòng lúc nào cũng hướng về ngôi nhà cũ. Chị chỉ mong những giận hờn, bất đồng được gác lại, để bố mẹ có thể sống bên nhau khi tuổi già đã đến. Với chị, tài sản có thể được phân định, nhưng tình cảm gia đình một khi rạn nứt thì rất khó hàn gắn.

Về thăm căn nhà của gia đình, điều khiến người ta chạnh lòng là dù những mâu thuẫn chưa được hóa giải, bố mẹ chị Hòa vẫn sống chung dưới một mái nhà. Người cha đã ngoài 70 tuổi, cả đời lam lũ với ruộng đồng, nay mang nhiều bệnh tật. Người mẹ cũng đã bước vào tuổi xế chiều.

Trong căn nhà ấy vẫn là những sinh hoạt thường ngày, vẫn chung không gian sống, nhưng dường như khoảng cách tình cảm ngày càng lớn. “Người già hay giận, hay dỗi. Nhiều khi không nghe lời con cháu, lại đi nghe lời người ngoài hơn, dù ai cũng biết con cái không bỏ cha mẹ. Nhưng tính mẹ tôi quyết liệt lắm, con cái nói không nghe, nên mới có chuyện đau lòng này”, chị Hòa bộc bạch.

Người cha ngồi lặng đi khi nhắc đến chuyện gia đình. Ông tâm sự, điều khiến ông buồn nhất là chuyện riêng của vợ chồng lại trở thành đề tài để người ngoài bàn tán. Cả đời gây dựng gia đình, đến khi tuổi già, ông chỉ mong được sống bình yên bên vợ con, vậy mà điều tưởng chừng giản dị ấy giờ trở nên xa vời.

“Tôi thực sự rất xấu hổ, chỉ muốn gia đình thuận hòa như xưa. Giờ đi ra đường, người ta bàn tán chuyện vợ chồng già đòi chia tài sản. Ngôi nhà buồn bã, một người một hướng, dù vẫn sinh hoạt chung trên một thửa đất, trong một ngôi nhà”, ông tâm sự.

Ông kể, trước đây mình từng có nhiều năm làm trưởng thôn, cũng không ít lần đứng ra hòa giải những mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng trong xóm. Vậy nhưng, đến khi chuyện xảy ra trong chính gia đình mình, ông lại không thể tìm được cách tháo gỡ. Nghĩ đến điều đó, ông càng thêm buồn tủi.

Ở phía người mẹ, bà không chia sẻ nhiều. Bà cho rằng những mâu thuẫn xảy ra xuất phát từ việc chồng và các con không tôn trọng mình. Trong khi đó, người chồng lại cho rằng bà quá quyết liệt, nghe theo lời người ngoài, khiến gia đình rơi vào cảnh bất hòa.

Có thể mỗi người đều có những lý lẽ, nỗi niềm riêng, nhưng điều không ai mong muốn là những bất đồng khiến tình thân ngày càng xa cách. Khi cha mẹ đã ở tuổi xế chiều, mong mỏi lớn nhất của những người con vẫn là được nhìn thấy đấng sinh thành sống vui vẻ, thuận hòa bên nhau.