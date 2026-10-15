Magie có giúp giảm lo âu không?

1. Lợi ích tiềm năng của magie đối với chứng lo âu

Lo âu là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước những tình huống gây căng thẳng, giúp chúng ta tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó. Khác với stress thường xuất phát từ tác nhân gây áp lực bên ngoài, lo âu có thể tiếp diễn ngay cả khi tác nhân đó đã qua đi.

Các biểu hiện thường gặp gồm lo lắng kéo dài, khó ngủ, căng cơ, mệt mỏi, khó tập trung, bồn chồn và dễ cáu gắt. Nếu lo âu quá mức, kéo dài và ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hoặc các mối quan hệ, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn lo âu và cần được đánh giá bởi chuyên gia y tế.

Magie có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng lo âu. Ảnh AI.

Tác dụng của magie đối với chứng lo âu:

Điều chỉnh phản ứng căng thẳng: Magie đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận (HPA), mạng lưới giao tiếp quản lý phản ứng căng thẳng của cơ thể. Điều này rất quan trọng vì trục HPA kiểm soát sự giải phóng cortisol, loại hormone căng thẳng chính của cơ thể. Khi trục HPA bị rối loạn, nồng độ cortisol có thể duy trì ở mức cao, góp phần gây ra lo âu, rối loạn giấc ngủ và thay đổi tâm trạng. Magie được cho là giúp điều chỉnh hệ thống này, có khả năng làm giảm sự giải phóng cortisol quá mức và hỗ trợ phản ứng căng thẳng cân bằng hơn.

Hỗ trợ cơ bắp thư giãn: Magie cũng giúp cơ bắp thư giãn bằng cách ngăn chặn canxi kích thích sự co cơ. Khi cảm thấy lo lắng, cơ bắp sẽ căng cứng, magie hoạt động cùng với hệ thần kinh phó giao cảm để giúp các cơ đó thư giãn.

Có thể giúp cải thiện giấc ngủ: Lo âu, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ. Magie là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh và có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ khi cơ thể thiếu hụt. Một số nghiên cứu cũng gợi ý việc bổ sung magie có thể giúp giảm triệu chứng lo âu, nhưng bằng chứng hiện chưa đủ mạnh để khẳng định hiệu quả đối với tất cả mọi người.

2. Lưu ý khi bổ sung magie giảm lo âu

Với các trường hợp bị hoặc nghi ngờ bị rối loạn lo âu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng chất bổ sung magie để giảm lo âu vì magie có thể gây tương tác với thuốc và có thể gây ra tác dụng phụ, đặc biệt nếu dùng liều cao.

Nếu bác sĩ cho phép sử dụng thực phẩm bổ sung magie, hãy dùng theo đúng hướng dẫn về liều lượng, thời gian dùng thuốc đồng thời cân nhắc những điều sau:

Ghi nhật ký về phản ứng của cơ thể: Theo dõi các triệu chứng giúp phát hiện sớm tác dụng không mong muốn khi bổ sung magie. Magie có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng và tương tác với một số thuốc. Dùng liều cao, đặc biệt ở người suy giảm chức năng thận, có thể gây hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim và các biến chứng nghiêm trọng khác.

Chú trọng chế độ ăn uống: hực phẩm bổ sung magie không thay thế chế độ ăn cân đối. Hãy tăng cường các thực phẩm giàu magie như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, rau xanh và một số loại trái cây. Những thực phẩm này còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho sức khỏe.

Kết hợp với các phương pháp điều trị lo âu khác: Magie có thể hỗ trợ giảm triệu chứng lo âu ở một số người nhưng không thay thế các phương pháp điều trị đã được chứng minh. Người mắc rối loạn lo âu có thể cần liệu pháp nhận thức – hành vi, tham gia nhóm hỗ trợ hoặc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.