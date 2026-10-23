Magic Moves 2026: Đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em gái

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hướng dẫn viên, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi.

Lễ khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – "Magic Moves" diễn ra vào sáng 23.10

Khóa đào tạo nằm trong chương trình phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027, được triển khai với sự hỗ trợ của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ châu Á (AFC).

Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em gái, đặc biệt thông qua hệ thống trường học và các hoạt động thể thao cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ Đỗ Minh Trưởng bày tỏ vui mừng khi địa phương tiếp tục có cơ hội tham gia các chương trình phát triển bóng đá cộng đồng, sau những kết quả tích cực từ dự án từng được Na Uy hỗ trợ.

Ông đánh giá cao việc LĐBĐ Việt Nam lựa chọn Cần Thơ là địa phương đầu tiên tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn viên thuộc chương trình Magic Moves.

Theo ông, đây là cơ hội để các giáo viên, hướng dẫn viên tiếp cận phương pháp tổ chức hoạt động bóng đá phù hợp với trẻ nhỏ, từ đó lan tỏa phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết chương trình được triển khai từ năm 2024 với mong muốn tạo điều kiện để các bé gái từ 6 đến 9 tuổi làm quen với bóng đá trong môi trường an toàn, vui vẻ và thân thiện.

Trước đó, ngày 15.10, LĐBĐ Việt Nam đã chính thức ra mắt chương trình với thông điệp Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu, hướng đến việc xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Ông Đỗ Minh Trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc

Điểm khác biệt của chương trình là không lấy thành tích thi đấu làm thước đo chính. Thay vào đó, các hoạt động được thiết kế để khuyến khích trẻ vận động, khám phá khả năng bản thân, hình thành sự tự tin và từng bước tiếp cận những kỹ năng bóng đá cơ bản.

Theo ông Lưu Quang Điện Biên, đội ngũ hướng dẫn viên giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ trực tiếp tổ chức hoạt động bóng đá cho trẻ em gái tại trường học và địa phương.

“Tôi mong rằng mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu, đưa bóng đá đến với ngày càng nhiều trẻ em gái trên khắp cả nước”, ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh.

Tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm cho rằng việc tạo điều kiện để trẻ em gái tiếp xúc với bóng đá từ sớm không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển thể chất mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đồng đội và sự tự tin.

Với gần 20 năm thi đấu cùng 10 năm tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng, Đỗ Thị Ngọc Châm mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn cho các học viên, giúp họ tự tin hơn khi tổ chức hoạt động bóng đá dành cho trẻ nhỏ.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia, một sân chơi phù hợp có thể trở thành điểm khởi đầu để trẻ em gái nuôi dưỡng tình yêu bóng đá. Từ phong trào rộng khắp, bóng đá nữ cũng có thêm điều kiện phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho tương lai.

Đại diện các học viên, lớp trưởng Lê Nguyễn Hải Đăng gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và LĐBĐ Việt Nam đã tạo điều kiện để đội ngũ hướng dẫn viên được nâng cao kiến thức chuyên môn. Các học viên cam kết tích cực học tập, tiếp thu phương pháp mới và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy.

Ông Lưu Quang Điện Biên phát biểu tại buổi lễ

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 23-25.10 tại Cần Thơ. Trong ba ngày, các học viên được tìm hiểu những nguyên tắc huấn luyện bóng đá cộng đồng, phương pháp SMILES và STEPS, đồng thời tham gia thảo luận về các rào cản khiến trẻ em gái còn e ngại khi tiếp cận bóng đá.

Chương trình cũng hướng dẫn cách xây dựng giáo án, tổ chức ngày hội bóng đá, phân công nhiệm vụ và phối hợp triển khai hoạt động phù hợp với từng nhóm trẻ. Kết thúc khóa học, các học viên đáp ứng yêu cầu sẽ được LĐBĐ Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Thông qua Magic Moves, bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến việc mở rộng nền tảng từ cộng đồng, tạo cơ hội để nhiều trẻ em gái được vui chơi, rèn luyện và phát triển cùng trái bóng.

Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm nuôi dưỡng tình yêu bóng đá từ sớm, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ trong tương lai.