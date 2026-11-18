Sau 16 năm vắng bóng trong danh sách đề cử GRAMMY, Madonna chính thức trở lại đường đua âm nhạc danh giá này với 4 đề cử tại mùa giải năm 2027. Trước cột mốc đáng nhớ, "Nữ hoàng nhạc pop" đã đăng tải một bức tâm thư đầy cảm xúc, gửi lời tri ân đến người hâm mộ và những cộng sự đã đồng hành cùng cô trong dự án Confessions II.

Ngày 16/11, sau khi danh sách đề cử GRAMMY 2027 được công bố, Madonna chia sẻ thông điệp cá nhân trên mạng xã hội, bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn trước sự ghi nhận của Viện Hàn lâm Thu âm. Trong bức thư, nữ ca sĩ nhắc đến những giá trị cốt lõi mà cô muốn truyền tải thông qua album mới, đặc biệt là sức mạnh kết nối con người bằng âm nhạc và vũ điệu.

"Nhảy múa là ngôn ngữ bí mật của tâm hồn", Madonna mở đầu bức thư. Chia sẻ về quá trình thực hiện Confessions II cùng nhà sản xuất lâu năm Stuart Price, cô cho biết mục tiêu của cả hai không đơn thuần là tạo ra những ca khúc khiến khán giả muốn nhún nhảy, mà còn hướng đến việc tìm kiếm sự kết nối giữa con người với con người.

Madonna tiếp tục nhấn mạnh: "Nếu kể chuyện là cách chúng ta tìm đường trở về với chính mình, thì khiêu vũ chính là cách để chúng ta chạm đến điều đó". Khép lại bức thư, giọng ca Like a Prayer gửi lời cảm ơn đến các nhà sản xuất, nhạc sĩ, nghệ sĩ và người hâm mộ đã góp phần tạo nên thành công của dự án. Cô cũng bày tỏ sự trân trọng khi khán giả cùng mình chia sẻ không gian nghệ thuật đặc biệt này.

Tại GRAMMY lần thứ 69, Confessions II được ghi nhận ở 4 hạng mục dành cho Madonna. Cụ thể, album cạnh tranh giải Best Dance/Electronic Album (Album nhạc Dance/Electronic xuất sắc nhất). Ca khúc I Feel So Free góp mặt tại Best Dance/Electronic Recording (Bản thu Dance/Electronic xuất sắc nhất), trong khi Danceteria nhận đề cử Best Dance Pop Recording (Bản thu Dance Pop xuất sắc nhất).

Đáng chú ý, màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter trong ca khúc Bring Your Love cũng giúp hai nghệ sĩ góp mặt tại hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn Pop song ca/nhóm xuất sắc nhất).

Bên cạnh đó, bản phối lại ca khúc Love Sensation của Madonna và Kylie Minogue do Stuart Price thực hiện cũng nhận được đề cử Best Remixed Recording (Bản phối lại xuất sắc nhất). Tuy nhiên, đây là hạng mục ghi nhận đóng góp của nghệ sĩ phối lại, do đó không được tính vào tổng số đề cử cá nhân của Madonna.

Với 4 đề cử mới, Madonna nâng tổng số lần được GRAMMY gọi tên trong sự nghiệp lên 32, bên cạnh 7 chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm nữ ca sĩ nhận được sự ghi nhận từ giải thưởng này. Trước đó, đề cử gần nhất của cô là vào năm 2010 với ca khúc Celebration ở hạng mục Best Dance Recording.

Đáng chú ý, sự trở lại của Madonna tại GRAMMY càng có ý nghĩa khi Confessions II được xem là phần tiếp nối của album kinh điển Confessions on a Dance Floor phát hành năm 2005. Ra mắt ngày 3/7/2026 dưới hãng đĩa Warner Records, album mới gồm 16 ca khúc, tiếp tục khai thác những chất liệu House, Disco, Dance-pop và Electronic. Đặc biệt, Madonna tái hợp cùng Stuart Price, người từng đồng hành với cô trong dự án âm nhạc đình đám trước đó.

Không chỉ nhận được sự chú ý về mặt chuyên môn, Confessions II còn ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng khi ra mắt ở vị trí No.1 Billboard 200, trở thành album thứ 10 trong sự nghiệp Madonna đạt thành tích này. Sản phẩm đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng tại 17 quốc gia và giành giải Album xuất sắc nhất tại MTV Video Music Awards 2026.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Madonna vẫn cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Việc Confessions II mang về 4 đề cử GRAMMY không chỉ là sự ghi nhận dành cho sản phẩm mới, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình bền bỉ của "Nữ hoàng nhạc pop". Ở tuổi ngoài 60, Madonna tiếp tục chứng minh sức sáng tạo và khả năng duy trì dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc không ngừng biến đổi.