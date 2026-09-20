Madonna tăng lên 13 đề cử VMAs 2026

Cuộc đua tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý khi Madonna được bổ sung thêm hai đề cử, nâng tổng số đề cử của nữ ca sĩ từ 11 lên 13. Thành tích này giúp "Nữ hoàng nhạc Pop" tiếp tục dẫn đầu danh sách đề cử, trong khi Taylor Swift cũng gia tăng số hạng mục tranh tài.

Trước đó, Madonna đã dẫn đầu danh sách đề cử VMAs 2026 với 11 hạng mục được công bố hồi tháng 8. Sau khi MTV bổ sung bốn hạng mục mới gồm Video dài xuất sắc nhất, Nhóm nhạc xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất và Bài hát mùa hè xuất sắc nhất, nữ ca sĩ tiếp tục được gọi tên ở hai hạng mục mới là Video dài xuất sắc nhất và Album xuất sắc nhất.

Việc bình chọn cho bốn hạng mục bổ sung sẽ được MTV thực hiện thông qua Instagram Stories. Đây cũng là động thái khiến cục diện cuộc đua giải thưởng năm nay tiếp tục có sự thay đổi.

Taylor Swift hiện có 11 đề cử, tăng từ con số 9 ban đầu. Hai đề cử mới của nữ ca sĩ nằm ở Album xuất sắc nhất và Bài hát mùa hè xuất sắc nhất. Nếu giành thêm một chiến thắng tại VMAs 2026, Swift sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại về số lần được vinh danh trong lịch sử giải thưởng.

Các nghệ sĩ khác cũng chứng kiến số lượng đề cử tăng lên. Sabrina Carpenter từ 7 lên 9 đề cử, Ariana Grande từ 7 lên 8, trong khi Bruno Mars tăng từ 5 lên 6 đề cử.

Ở hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất, những cái tên góp mặt gồm BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Fuerza Regida, Geese, KATSEYE và Twenty One Pilots. Trong khi đó, hạng mục Video dài xuất sắc nhất quy tụ các dự án như Music, Fashion, Film của Charli xcx, Choosin' Texas của Ella Langley, STORM của GENER8ION kết hợp Yung Lean và CONFESSIONS II—The Film của Madonna.

Hạng mục Album xuất sắc nhất cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý với sự góp mặt của Drake với Iceman, Madonna với CONFESSIONS II, Olivia Dean với The Art of Loving, Olivia Rodrigo với you seem pretty sad for a girl so in love, Sabrina Carpenter với Man's Best Friend và Taylor Swift với THE LIFE OF A SHOWGIRL.

Đáng chú ý, VMAs 2026 còn đánh dấu sự trở lại của Madonna trên sân khấu lễ trao giải sau 23 năm. Nữ ca sĩ sẽ mở màn chương trình diễn ra tại Los Angeles vào ngày 27/9, đánh dấu lần đầu tiên cô biểu diễn tại VMAs kể từ màn trình diễn gây tiếng vang cùng Britney Spears và Christina Aguilera năm 2003.

Madonna vốn có lịch sử đặc biệt với VMAs khi đã giành tổng cộng 19 giải thưởng. Màn trình diễn Like a Virgin tại lễ trao giải đầu tiên năm 1984 cũng được xem là một trong những khoảnh khắc định hình văn hóa nhạc pop.

Sự trở lại của Madonna diễn ra không lâu sau khi cô phát hành Confessions II vào tháng 7. Album nhận được phản hồi tích cực và từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard tại Mỹ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ và biết ơn trước phản ứng của khán giả, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng cô.

VMAs 2026 do Snoop Dogg dẫn chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017 lễ trao giải được tổ chức tại Los Angeles, tạo thêm dấu ấn cho sự kiện năm nay.