Madonna mua biệt thự 8.500 m² của Angelina Jolie

Madonna được cho là chủ nhân mới của căn biệt thự từng thuộc sở hữu Angelina Jolie tại khu Los Feliz, Los Angeles.

Theo Robb Report, Madonna được cho là đã mua bất động sản này sau khi Angelina Jolie rao bán vào đầu năm. Trước đó, New York Post từng đưa tin ê-kíp của Madonna chủ động liên hệ với phía môi giới để tìm hiểu căn nhà. Do nữ ca sĩ khi đó không có mặt tại Los Angeles, một buổi xem nhà riêng qua video đã được sắp xếp.

Giao dịch hoàn tất vào cuối tháng 9. Dữ liệu bất động sản cho thấy căn nhà được bán với giá 24,75 triệu USD.

Angelina Jolie mua căn nhà vào năm 2017 với giá khoảng 24,5 triệu USD. Đầu năm nay, nữ diễn viên rao bán bất động sản với giá 29,85 triệu USD. Mức giá giao dịch cuối cùng là 24,75 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với giá chào bán ban đầu.

Bất động sản rộng hơn 8.500 m², có nhà chính gồm 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm cùng nhiều không gian phụ như nhà khách, phòng gym và trà thất. Ảnh: Andrew Bramasco.

Bất động sản nằm trong Laughlin Park, khu dân cư có cổng an ninh tại Los Feliz, trên khu đất rộng khoảng 2,1 mẫu Anh, tương đương hơn 8.500 m². Nhà chính rộng khoảng 11.000 feet vuông, hơn 1.000 m², gồm 6 phòng ngủ và 10 phòng tắm.

Ngoài nhà chính, khuôn viên còn có nhà khách, nhà phụ cạnh hồ bơi, phòng gym, trà thất và gara riêng. Nội thất vẫn giữ nhiều chi tiết kiến trúc cổ điển như cầu thang uốn cong, cửa vòm, tường ốp gỗ và lò sưởi được phục chế. Phòng ngủ chính có khu tiếp khách, lò sưởi bằng đá cẩm thạch, phòng tắm kiểu spa, phòng thay đồ riêng và lối mở ra sân hiên.

Căn nhà được xây dựng từ năm 1913 và từng thuộc sở hữu Cecil B. DeMille, một trong những nhà làm phim tiên phong của Hollywood. DeMille mua nơi này vào năm 1916, sau đó mở rộng khu đất bằng cách mua thêm bất động sản liền kề từng gắn với Charlie Chaplin. Ông sống tại đây cho đến khi qua đời năm 1959.

Việc bán nhà diễn ra trong bối cảnh Angelina Jolie từng chia sẻ kế hoạch rời Los Angeles sau khi các con út đủ 18 tuổi. Nữ diễn viên được cho là muốn dành nhiều thời gian hơn ở nước ngoài, trong đó có Campuchia, nơi cô có nhà và duy trì nhiều hoạt động trong nhiều năm.

Ở tuổi 51, Jolie cũng cho thấy ý định dành nhiều thời gian hơn cho công việc sau nhiều năm ưu tiên gia đình. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, cô cho biết khi các con đã trưởng thành, cô có thể trở lại sâu hơn với các hoạt động hỗ trợ người tị nạn và các dự án cộng đồng. Song song đó, Jolie vẫn tiếp tục diễn xuất. Bộ phim Couture do cô đóng chính ra mắt trong năm nay, còn nữ diễn viên chia sẻ muốn tìm kiếm những vai diễn có nhiều năng lượng, niềm vui và sự táo bạo hơn trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.