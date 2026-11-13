Madonna gây tranh cãi khi không giữ vị trí headliner tại Coachella 2027, lý do gây bất ngờ

Thông tin Madonna góp mặt tại Coachella 2027 nhưng không đảm nhận vị trí nghệ sĩ trình diễn chính (headliner) đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, thay vì xuất hiện trên sân khấu chính, Nữ hoàng nhạc Pop sẽ biểu diễn tại khu vực Dance Tent - sân khấu có quy mô nhỏ hơn, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bất bình.

Theo công bố chính thức, ba nghệ sĩ đảm nhận vị trí headliner của Coachella 2027 là Dua Lipa, SZA và Tame Impala. Trong khi đó, Madonna chỉ được xếp ở một vị trí thấp hơn trong danh sách biểu diễn và dự kiến xuất hiện tại khu vực Dance Tent.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Nhiều người hâm mộ cho rằng với tầm ảnh hưởng và vị thế của một trong những biểu tượng âm nhạc lớn nhất thế giới, Madonna hoàn toàn xứng đáng được đứng ở vị trí trung tâm của lễ hội. Một số ý kiến thậm chí gọi cách sắp xếp này là thiếu tôn trọng đối với nữ ca sĩ, đặc biệt khi cô từng có nhiều đóng góp quan trọng cho văn hóa nhạc Pop và nhạc Dance.

Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tưởng chừng gây tranh cãi này lại là một câu chuyện mang ý nghĩa đặc biệt. Theo Daily Mail, việc Madonna biểu diễn tại Dance Tent không đơn thuần là sự sắp xếp về thứ tự nghệ sĩ, mà được xem như màn tái hiện dấu mốc lịch sử của cô tại Coachella năm 2006.

Cụ thể, cách đây 21 năm, Madonna từng trở thành nghệ sĩ Pop đại chúng đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc này. Khi đó, cô có màn trình diễn kéo dài 40 phút tại Sahara Dance Tent trong giai đoạn quảng bá album Confessions on a Dance Floor. Đây cũng là thời điểm Coachella vẫn chủ yếu được biết đến với các nghệ sĩ Rock và Alternative.

Sự trở lại Dance Tent sau hơn hai thập kỷ vì thế mang ý nghĩa như một màn tri ân quá khứ. Đặc biệt, Madonna vừa phát hành album Confessions II - phần tiếp nối được mong đợi từ lâu của Confessions on a Dance Floor. Việc lựa chọn đúng không gian từng gắn liền với một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp được xem là cách nữ ca sĩ kết nối hai giai đoạn âm nhạc của mình.

Trước thông tin này, một bộ phận người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Madonna. Họ cho rằng những khán giả thực sự theo dõi hành trình của nữ ca sĩ đều hiểu cô chủ động lựa chọn sân khấu này, thay vì đặt nặng vị trí headliner. Với họ, đây không phải sự lép vế mà là màn trở về đầy ý nghĩa với nơi từng chứng kiến dấu ấn lịch sử của Madonna.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Madonna tại Coachella diễn ra trong thời điểm sự nghiệp âm nhạc của cô có nhiều tín hiệu khởi sắc. Album Confessions II phát hành hồi tháng 7 đã đạt vị trí số 1 tại 17 quốc gia, trong đó có Mỹ trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sản phẩm cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, được xem là một trong những album nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ nhiều năm trở lại đây.

Thành tích này còn mở ra cơ hội để Madonna tiếp tục ghi dấu tại GRAMMY. Nhiều dự đoán từ truyền thông quốc tế cho rằng album có khả năng nhận đề cử ở hạng mục Best Dance/Electronic Album. Nếu chiến thắng, cô có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên hai lần giành giải thưởng này. Trước đó, Madonna từng được vinh danh vào năm 2007 với album Confessions on a Dance Floor.

Coachella 2027 dự kiến diễn ra tại Empire Polo Club, Indio, California (Mỹ), trong hai tuần lễ từ ngày 9-11/4 và 16-18/4/2027. Bên cạnh ba headliner, danh sách nghệ sĩ biểu diễn còn có nhiều cái tên đáng chú ý như Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Zara Larsson, Steve Lacy, Tiësto, Kygo và Måneskin.

Đáng chú ý, Jisoo (BLACKPINK) cũng sẽ có sân khấu solo đầu tiên tại Coachella sau khi từng cùng các thành viên BLACKPINK đảm nhận vị trí headliner vào năm 2023.