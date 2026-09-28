Madonna 'bóc phốt' Sabrina Carpenter trên sân khấu VMAs 2026

Màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter trong ca khúc "Bring Your Love" không chỉ chinh phục khán giả mà còn giúp hai nữ ca sĩ giành giải Ca khúc hợp tác xuất sắc nhất tại MTV VMAs 2026. Đáng chú ý, Madonna tiết lộ câu chuyện phía sau màn hợp tác đình đám này bắt đầu từ một tình huống khá bất ngờ.

Tại sự kiện, Madonna chia sẻ cô từng chủ động liên hệ với ê-kíp của Sabrina Carpenter để ngỏ lời hợp tác. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không nhận được phản hồi rõ ràng, "Nữ hoàng nhạc Pop" quyết định không tiếp tục chờ đợi mà trực tiếp nhắn tin cho đàn em.

"Ai cũng biết tôi thiếu kiên nhẫn như thế nào. Khi năm ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa liên lạc được với Sabrina và không nhận được phản hồi từ cô ấy về việc liệu cô ấy có muốn hợp tác làm nhạc với tôi hay không, tôi đã nhắn tin riêng cho cô ấy", Madonna kể lại.

Chia sẻ thẳng thắn của Madonna khiến Sabrina Carpenter không khỏi bất ngờ. Khoảnh khắc hai nữ ca sĩ cùng nhắc lại câu chuyện trên sân khấu cũng tạo nên một trong những điểm thú vị xoay quanh màn hợp tác được khán giả đặc biệt chú ý.

Tuy nhiên, Sabrina nhanh chóng làm rõ rằng sự im lặng trước đó không hoàn toàn xuất phát từ phía cô. Theo nữ ca sĩ, ê-kíp của cô thực tế đã phản hồi lời đề nghị, đồng thời bản thân Sabrina cũng đã nhận được thông tin và tham gia vào quá trình trao đổi.

Dù khởi đầu có phần trắc trở, câu chuyện cuối cùng lại dẫn đến một sản phẩm âm nhạc thành công. "Bring Your Love" trở thành màn kết hợp đáng chú ý giữa hai thế hệ nghệ sĩ nữ của nhạc Pop, đồng thời cho thấy cách một lời đề nghị tưởng như có nguy cơ bị bỏ ngỏ lại có thể mở ra một dự án được công chúng đón nhận.

Sự khác biệt về thế hệ cũng khiến màn kết hợp này nhận được nhiều sự quan tâm. Madonna là một trong những biểu tượng có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhạc Pop, trong khi Sabrina Carpenter đang khẳng định vị trí của mình trong thế hệ nghệ sĩ trẻ với loạt sản phẩm tạo tiếng vang trên thị trường quốc tế.

Việc hai cái tên thuộc hai thời kỳ khác nhau cùng xuất hiện trong một ca khúc vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt âm nhạc mà còn tạo nên sự giao thoa đáng chú ý giữa hai thế hệ khán giả.

Tại MTV VMAs 2026, "Bring Your Love" tiếp tục được nhắc đến khi Madonna và Sabrina Carpenter cùng nhận giải Ca khúc hợp tác xuất sắc nhất. Thành tích này càng khiến câu chuyện hậu trường về cách ca khúc ra đời trở nên thú vị hơn.

Từ việc Madonna phải chờ đợi phản hồi, quyết định trực tiếp nhắn tin cho Sabrina cho đến khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu nhận giải, màn hợp tác đã có một hành trình không hoàn toàn theo kịch bản thông thường.

Đáng chú ý, Madonna cũng không ngần ngại tự nhận mình là người thiếu kiên nhẫn. Chính sự chủ động ấy cuối cùng đã góp phần đưa hai giọng ca đến với một sản phẩm chung và tạo nên khoảnh khắc được nhắc đến tại một trong những sự kiện âm nhạc lớn của năm.

Với "Bring Your Love", Madonna và Sabrina Carpenter không chỉ mang đến một màn kết hợp giữa hai thế hệ Pop mà còn chứng minh rằng đôi khi, một tin nhắn được gửi đi đúng lúc có thể mở đầu cho một trong những màn hợp tác đáng nhớ trên sân khấu âm nhạc quốc tế.