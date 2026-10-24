'Made in China' đổi vị thế: Từ hàng giá rẻ thành biểu tượng chất lượng

Nhiều sản phẩm Trung Quốc đang khẳng định được vị thế nhờ chất lượng, thay vì dựa đơn thuần vào giá thấp như trước. (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Thương hiệu Trung Quốc vươn lên thành hàng chất lượng cao

Ống kính máy ảnh là một trong những sản phẩm tiêu dùng khó sản xuất nhất. Các cơ chế chuyển động tinh vi của mô-tơ lấy nét tự động và lá khẩu độ đòi hỏi độ chính xác cực cao, gần như không cho phép sai sót.

Tương tự, những người đam mê nhiếp ảnh sẵn sàng chi từ 1.000 USD trở lên cho một chiếc ống kính của Nikon, Sony hay Fujifilm thường rất khắt khe và kỹ tính. Họ có thể vô cùng khó chịu nếu xuất hiện dù chỉ một vấn đề nhỏ trong ống kính.

Cho đến gần đây, nhà sản xuất ống kính Viltrox vẫn được biết đến như một lựa chọn thay thế giá rẻ từ Trung Quốc. Những chiếc ống kính đầu tiên của hãng thu hút những nhiếp ảnh gia không muốn - hoặc không thể - chi thêm hàng trăm USD để sở hữu các loại ống kính cao cấp hơn từ những nhà sản xuất Nhật Bản.

Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, nhờ đầu tư vào vật liệu và quy trình sản xuất, chất lượng các sản phẩm của Viltrox đã được cải thiện đáng kể.

Công ty đã tạo dựng được danh tiếng với những chiếc ống kính không chỉ tốt trong tầm giá, mà bản thân chúng thực sự là những sản phẩm chất lượng. Đối với những người đam mê nhiếp ảnh, Viltrox đã trở thành một thương hiệu kiểu “ai sành sỏi sẽ biết”.

Không chỉ Viltrox, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang thách thức những thương hiệu lâu đời bằng các lựa chọn thay thế chất lượng cao và giá thấp. Họ đang thay đổi quan điểm của cả những khách hàng khó tính nhất, vốn đã quen đánh giá thấp các sản phẩm gắn nhãn “Made in China”.

Trong lĩnh vực bút máy, các nhà sản xuất Trung Quốc như Asvine và Hongdian có thể sánh ngang với những thương hiệu từ châu Âu và Nhật Bản.

Trong lĩnh vực dao bỏ túi gấp, WE Knife và Reate Knives - vốn khởi đầu là các đơn vị gia công cho những thương hiệu khác - đã khẳng định được vị thế nhờ các thiết kế của riêng mình.

Những sản phẩm này được coi là có chất lượng hoàn thiện ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn cả các dòng dao từ những nhà sản xuất đắt đỏ nhất tại Mỹ và châu Âu.

Ông Glyn Atwal, Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Burgundy ở Pháp, cho biết nhiều người tiêu dùng trẻ ở Mỹ và châu Âu không có tình cảm gắn bó với thương hiệu phương Tây như những thế hệ trước. Một trong những nguyên nhân chính là nhiều sản phẩm Mỹ và châu Âu được sản xuất tại nhà máy nước ngoài.

Theo ông Atwal, các thương hiệu Trung Quốc thường phản hồi nhanh nhạy với các xu hướng mới hơn là doanh nghiệp phương Tây. Vị giáo sư nói tiếp: “Các sản phẩm Trung Quốc không chỉ đơn thuần là rẻ và vui mắt. Những người mua sắm trẻ tuổi có xu hướng nhìn nhận Trung Quốc là một quốc gia đầy thú vị, xét trên phương diện đổi mới sáng tạo và công nghệ”.

Vừa rẻ hơn, vừa tốt hơn hàng Mỹ?

Trên thị trường tiêu dùng Mỹ, vẫn còn những lĩnh vực mà các thương hiệu Trung Quốc tụt hậu rõ rệt, tiêu biểu là giày chạy bộ. Tuy nhiên, những công ty như Li-Ning và Anta đang nỗ lực thay đổi thực trạng đó.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry tại sự kiện của Li-Ning ở Hong Kong. (Ảnh: Getty Images).

Tháng 2 năm nay, Anta khai trương một cửa hàng bán lẻ tại Beverly Hills - thành phố nổi tiếng với sự xa hoa ở Mỹ. Li-Ning cũng tạo tiếng vang lớn vào tháng 6 khi ký hợp đồng quảng bá dài hạn với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry.

Cả hai công ty đều bắt đầu đưa sản phẩm giày của mình đến những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng chạy bộ, từ đó khơi dậy sự quan tâm đối với các dòng giày tập luyện và thi đấu của họ.

Những đôi giày này sở hữu thiết kế tinh tế cùng lớp đệm có độ đàn hồi cao và khả năng phản hồi lực tốt - tương tự như các mẫu giày cao cấp từ Adidas, Asics hay Nike - nhưng với mức giá dễ chịu hơn.

Những người đam mê chạy bộ - nhóm khách hàng sẵn sàng chi hơn 200 USD cho một đôi giày tập hàng ngày và 300 USD cho một đôi giày đua cao cấp - đang cho các thương hiệu Trung Quốc thấy rằng tại Mỹ vẫn tồn tại một thị trường cho những sản phẩm có giá cả phải chăng hơn.

Ông Matt Klein, một chuyên gia vật lý trị liệu tại Oregon, đồng thời là người sáng lập kênh YouTube “Doctors of Running”, cho biết: “Điều thực sự thú vị là giá giày Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các loại giày từ Mỹ. Tuy nhiên, chất lượng lại tốt ngang ngửa, thậm chí là còn hơn”.

Một số thương hiệu Trung Quốc quy mô nhỏ hơn sẵn sàng thử nghiệm theo những cách mà một "gã khổng lồ" như Nike sẽ không làm.

Vào mùa xuân năm nay, cộng đồng trực tuyến chuyên bàn luận về giày chạy bộ bất ngờ xôn xao vì một mẫu giày tập mới từ một thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi: Dynafish Xiaonian.

Với mức giá khoảng 130 USD, đôi giày này vừa nhẹ vừa linh hoạt, lại được trang bị lớp đế giữa bằng loại "siêu bọt" (super foam) - công nghệ thường chỉ xuất hiện trên những đôi giày có giá đắt đỏ hơn nhiều. Công ty này vốn không có hoạt động kinh doanh tại Mỹ và cũng chẳng có mấy thông tin trên trang web.

Cơn sốt bắt đầu từ Reddit, nơi diễn đàn r/runningshoegeeks tràn ngập các bài đánh giá từ những người chạy bộ đã săn được sản phẩm này thông qua các trang thương mại điện tử Trung Quốc. Tiếp đó, hàng loạt video đánh giá cũng xuất hiện trên YouTube.

Ông Chen Zhu, đồng sáng lập Dynafish, đang đặt cược rằng đây không chỉ là một cơn sốt nhất thời. Dynafish hiện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng nhu cầu tại thị trường Mỹ.

Theo ông Zhu, trong năm đầu tiên, công ty đã bán được khoảng 200.000 đôi giày, với 70% doanh số đến từ thị trường Trung Quốc. Ông dự báo doanh số năm tới sẽ đạt 800.000 đôi, được phân bổ đều giữa khách hàng trong nước và quốc tế.