Made by VNUHCM - khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo “Made by VNUHCM”. Ảnh: NTCC.

Chiều 13/10, trong khuôn khổ Lễ Khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo “Made by VNUHCM”.

Triển lãm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của Đại học Quốc gia TPHCM nghiên cứu, phát triển, cho thấy những hướng đi từ nghiên cứu đến ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Với 23 đề tài thuộc 5 nhóm công nghệ chiến lược, không gian trưng bày phản ánh hệ sinh thái nghiên cứu đa lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, tự động hóa, vi mạch bán dẫn đến công nghệ y sinh, vật liệu tiên tiến và nông nghiệp công nghệ cao.

Hình ảnh các trường đại học, viện nghiên cứu tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NTCC.

Từ robot thông minh đến công nghệ chăm sóc sức khỏe

Ở lĩnh vực robot và tự động hóa, triển lãm giới thiệu các mô hình robot lễ tân, robot phục vụ và robot cứu hộ. Đây là những hướng nghiên cứu nhằm phát triển robot thông minh, mở ra khả năng ứng dụng trong dịch vụ và các tình huống cần hỗ trợ con người.

Trong lĩnh vực y sinh và chăm sóc sức khỏe, nhiều sản phẩm được giới thiệu như công nghệ tế bào gốc, gạc kháng khuẩn, miếng dán vi kim cùng các sản phẩm Gacumin X, Herbagut Plus, Solajoint và Boesencare. Các kết quả này cho thấy sự đa dạng trong nghiên cứu, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ sức khỏe con người.

Nhóm công nghệ số và công nghệ thông minh cũng có nhiều sản phẩm đáng chú ý, gồm các ứng dụng AI trong y sinh, công nghệ thị giác lập thể 3D (3D Stereo Vision), VRStepper - giải pháp leo núi bằng thực tại ảo và XRPulseLab - giải pháp mô phỏng luyện tập bắt mạch trong y học cổ truyền.

Triển lãm còn giới thiệu hệ thống đo tín hiệu não thông minh và hệ thống phân tích giấc ngủ, cho thấy hướng ứng dụng công nghệ vào theo dõi, phân tích các tín hiệu liên quan đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về vật liệu nano silica hữu cơ và pin mặt trời góp phần giới thiệu những hướng phát triển vật liệu mới và công nghệ năng lượng.

Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực y sinh và chăm sóc sức khỏe được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: NTCC.

Tập trung vào các công nghệ chiến lược

Điểm nhấn của triển lãm là không gian giới thiệu các công nghệ chiến lược, tập trung vào thiết kế vi mạch và bán dẫn, AI trong y sinh, công nghệ thị giác lập thể 3D và các giải pháp thực tại ảo.

Đây là những lĩnh vực có tính liên ngành, đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều ngành khoa học và công nghệ. Việc giới thiệu các nghiên cứu trong cùng một không gian cho thấy sự đa dạng trong định hướng phát triển của Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh các công nghệ chuyên sâu, triển lãm còn giới thiệu những kết quả nghiên cứu gắn với nông nghiệp và phát triển sản phẩm. Khu vực OCOP trưng bày các sản phẩm đặc trưng, trong khi khu vực gene lúa giới thiệu ngân hàng gen lúa và các nội dung liên quan đến nghiên cứu nông nghiệp.

Nhóm công nghệ số và công nghệ thông minh cũng có nhiều sản phẩm đáng chú ý. Ảnh: NTCC.

Lộ trình từng bước làm chủ công nghệ chiến lược

Cùng với việc giới thiệu các thành tựu nghiên cứu, Đại học Quốc gia TPHCM đưa ra lộ trình phát triển công nghệ chiến lược theo 3 giai đoạn, hướng đến nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và từng bước tự chủ công nghệ.

Trong giai đoạn trước mắt, trường tập trung tạo ra các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng sớm, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, bệnh viện và địa phương. Các lĩnh vực ưu tiên gồm AI, chip biên, chế phẩm sinh học và chẩn đoán phân tử.

Tại lễ khai khóa, Đại học Quốc gia TPHCM vinh danh 16 tập thể nhóm nghiên cứu và 10 nhà khoa học có thành tích nổi bật trong sáng chế, công bố khoa học và nghiên cứu ứng dụng. Ảnh: NTCC.

Đến năm 2030, định hướng là hình thành các cụm nghiên cứu và phòng thí nghiệm hợp tác công - tư, tập trung vào những lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, vắc-xin và công nghệ tế bào, pin lưu trữ, hydro xanh và công nghệ lượng tử.

Sau năm 2030, Đại học Quốc gia TPHCM hướng đến xây dựng năng lực tự chủ trong các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu như AI chủ quyền, chip phục vụ công nghệ 6G và hàng không vũ trụ, y học chính xác và điện hạt nhân.

"Made by VNUHCM" cũng thể hiện tinh thần chủ đề lễ khai khóa năm 2026: "Đại học Quốc gia TPHCM với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam", hướng đến phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đất nước. Năm 2030, Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu đạt 100 sáng chế quốc tế, phát triển 10 sản phẩm công nghệ chiến lược, làm chủ 15 công nghệ lõi, hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh và khẳng định vị thế trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á.