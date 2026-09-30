Madam Pang phản ứng khi tuyển Thái Lan thắng đậm Việt Nam

Chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam giúp Thái Lan chính thức giành ngôi đầu bảng B và trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay sau khi Thái Lan đánh bại Việt Nam trên sân Si Jalak Harupat, Madam Pang không giấu được niềm vui. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ thông điệp đầy phấn khích trên trang cá nhân, nhấn mạnh thành tích toàn thắng của “Voi chiến” sau hai lượt trận.

Madam Pang đã ăn mừng sau khi tuyển Thái Lan hạ Việt Nam 2-0: “Chúng ta đã làm được!”. Ảnh: Changsuek

“Bước vào chung kết với tư cách đội đầu tiên! Chúng ta đã làm được!” là thông điệp mở đầu của Madam Pang sau chiến thắng trước Việt Nam. Đối với bóng đá Thái Lan, đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt. Trước trận đấu, Việt Nam vẫn còn hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng B sau khi đánh bại Philippines ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 của Thái Lan đã nhanh chóng khép lại cuộc đua.

Sarach Yooyen và Chaiyaphon là những người ghi bàn cho Thái Lan. “Voi chiến” không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn tạo ra khoảng cách an toàn với Việt Nam. Sau hai trận, Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối và chắc chắn đứng đầu bảng B.

Trong bài viết, Madam Pang đặc biệt cảm ơn ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan. Bà viết: “Cảm ơn đội ngũ ban huấn luyện, các cầu thủ và tất cả người hâm mộ”.

Thông điệp này cho thấy Madam Pang muốn chia sẻ chiến thắng với toàn bộ tập thể thay vì chỉ nhấn mạnh màn trình diễn của những cá nhân nổi bật. Thái Lan đã có một hành trình vòng bảng khá thuận lợi khi lần lượt đánh bại Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0.

Đáng chú ý, trận thắng Việt Nam còn giúp Thái Lan giải tỏa nhiều áp lực. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bảng B khi hai đội có sự cạnh tranh lớn trong khu vực. Chanathip Songkrasin được HLV Anthony Hudson đưa trở lại đội hình chính và mang băng đội trưởng. Sự xuất hiện của ngôi sao này góp phần giúp Thái Lan chơi tự tin hơn trước Việt Nam.

Trong khi đó, thất bại khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức hết cơ hội tranh chức vô địch. Việt Nam hiện kém Thái Lan 3 điểm và đã thua đối đầu trực tiếp 0-2. Philippines và Pakistan mới có 1 điểm, nhưng Việt Nam cũng không còn khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng.

Madam Pang vẫn nhắc người hâm mộ rằng hành trình chưa kết thúc. Thái Lan còn trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Philippines, trước khi hướng tới trận chung kết vào ngày 5/10.

“Vẫn còn một trận gặp Philippines ở vòng bảng, và sau đó ngày 5/10, hãy cùng nhau tranh chức vô địch nhé!”, Madam Pang viết.

Sau khi đánh bại Việt Nam, Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Với Madam Pang, mục tiêu phía trước đã được xác định rõ ràng: hoàn tất vòng bảng rồi hướng tới trận đấu cuối cùng để cạnh tranh chức vô địch.