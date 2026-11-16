Madam Pang phản ứng khi quyết định chia tay tuyển Thái Lan

Dù vừa rút khỏi vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia, nữ Chủ tịch FAT vẫn thể hiện sự hào hứng khi đội nhà giành vé vào chung kết.

Trên trang Facebook cá nhân, Madam Pang chia sẻ lại bài đăng của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, kèm dòng trạng thái: “Hẹn gặp ở trận chung kết”. Bà còn sử dụng những biểu tượng ăn mừng, thể hiện sự phấn khích trước chiến thắng thuyết phục của đội nhà.

Động thái này thu hút sự chú ý bởi Madam Pang vừa chuyển giao vị trí trưởng đoàn tuyển Thái Lan cho doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri. Sau nhiều năm trực tiếp đồng hành với các đội tuyển, bà quyết định rút khỏi vai trò này để tập trung cho công việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Theo Saostar, khối lượng công việc điều hành ngày càng lớn khiến bà không còn đủ thời gian theo sát đội tuyển như trước.

Madam Pang gửi thông điệp đáng chú ý sau chiến thắng 6-0 của tuyển Thái Lan trước Brunei tại bán kết King’s Cup 2026. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, việc rời vị trí trưởng đoàn không đồng nghĩa Madam Pang giảm sự quan tâm dành cho tuyển Thái Lan. Trước King’s Cup 2026, bà vẫn theo sát quá trình chuẩn bị của đội bóng, đặc biệt khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà và đội tuyển đặt mục tiêu giành chức vô địch.

Trên sân cỏ, thầy trò HLV Anthony Hudson đã có màn trình diễn ấn tượng trước Brunei. Theo Main Stand của Thái Lan, đội chủ nhà thắng 6-0 ở bán kết. Yotsakorn Burapha trở thành nhân vật nổi bật với cú hat-trick trong hiệp hai. William và Anan Yodsangwal cũng ghi bàn, bên cạnh pha lập công của Teeraphat Prue-thong. Chiến thắng này đưa Thái Lan vào chung kết gặp Tajikistan, đội đã vượt qua Oman với tỷ số 1-0.

Đây là cơ hội để bóng đá Thái Lan tìm kiếm danh hiệu King’s Cup lần thứ 52 trên sân nhà. Với Madam Pang, chức vô địch cũng mang ý nghĩa đáng chú ý trong nhiệm kỳ Chủ tịch FAT, khi đội tuyển vẫn đang chờ đợi danh hiệu lớn sau những kết quả chưa như kỳ vọng.

Madam Pang không còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn, nhưng thông điệp ngắn gọn sau chiến thắng trước Brunei cho thấy bà dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển. Sự chuyển giao nhân sự vì thế không làm thay đổi sự hiện diện của nữ Chủ tịch FAT trong hành trình chinh phục danh hiệu của bóng đá Thái Lan.