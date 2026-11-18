Trong ngày tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026, Madam Pang có động thái đáng chú ý khi chúc mừng đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch King’s Cup lần thứ 17. Bài đăng của nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thể hiện niềm tự hào trước cột mốc mới của bóng đá xứ chùa vàng.

Trên trang cá nhân, Madam Pang đăng tải thông điệp chúc mừng đội tuyển Thái Lan sau khi đánh bại Tajikistan 3-0 trong trận chung kết King’s Cup lần thứ 52. Nữ doanh nhân nhấn mạnh đây là chức vô địch thứ 17 trong lịch sử giải đấu của tuyển Thái Lan, đồng thời gọi đây là một dấu mốc đáng nhớ của bóng đá nước này trên sân nhà tại tỉnh Sisaket.

Madam Pang đã ăn mừng chức vô địch King’s Cup lần thứ 17 của Thái Lan, trong ngày tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan. Ảnh: FBNV

Bài viết của Madam Pang cũng nhắc đến thành tích của các đội tuyển tham dự giải. Tajikistan giành ngôi á quân, trong khi Oman xếp thứ ba. Tuy nhiên, điều được nữ Chủ tịch FAT nhấn mạnh nhất vẫn là chiếc cúp vô địch mà thầy trò HLV Anthony Hudson vừa giành được.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa với bóng đá Thái Lan. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội trước Tajikistan trong trận chung kết, đặc biệt sau khi đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 38. Supachok Sarachat mở tỷ số ở phút 40, trước khi Teerasak Poeiphimai lập cú đúp ở các phút 49 và 75, giúp Thái Lan thắng thuyết phục 3-0.

Chức vô địch King’s Cup lần thứ 17 tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Lan tại giải đấu truyền thống do FAT tổ chức. Với Madam Pang, thành quả này còn là dịp để bà chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ sau hành trình thi đấu trên sân nhà.

Đáng chú ý, động thái của Madam Pang xuất hiện trong ngày bóng đá Việt Nam trải qua kết quả trái ngược. Tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan 1-2 tại Casper Cup 2026, dù có bàn dẫn trước của Nguyễn Đình Bắc. Hai bàn thua liên tiếp ở những phút cuối khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh mất cơ hội vô địch.

Hai kết quả trái ngược tạo nên một ngày nhiều cảm xúc với bóng đá Đông Nam Á. Trong khi Thái Lan có thêm một danh hiệu để ăn mừng, tuyển Việt Nam phải đối diện với nỗi tiếc nuối sau thất bại trên sân Thiên Trường.