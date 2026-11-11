Madam Pang mạnh tay, HLV Park Hang Seo nhận án phạt nặng tại Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố án kỷ luật liên quan đến vụ việc xảy ra trong trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power FC với tỷ số 2-2 hôm 1/11. Quyết định nhận được sự chú ý lớn bởi HLV Park Hang Seo phải nhận án phạt, trong khi cơ quan kỷ luật đồng thời xác nhận nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bị một bộ phận cổ động viên đội chủ nhà xúc phạm bằng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Trước đó, Chủ tịch FAT Madam Pang đã thể hiện quan điểm cứng rắn, yêu cầu các bộ phận liên quan thu thập chứng cứ và làm rõ sự việc. Người đứng đầu bóng đá Thái Lan khẳng định không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc nào trong bóng đá. Sau quá trình xem xét, Ban kỷ luật và đạo đức FAT đã đưa ra hình thức xử lý đối với cả CLB Pattaya United lẫn HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo thêm hai trận và phạt 13.333 baht sau vụ tranh cãi với cổ động viên Pattaya United, dù chính ông cũng là nạn nhân của vụ việc.

Theo kết luận được truyền thông Thái Lan đăng tải, một số cổ động viên Pattaya United đã có hành vi xúc phạm các thành viên Kanchanaburi Power. Sự việc đầu tiên xảy ra sau khi hiệp một kết thúc, khi các cầu thủ đội khách trở về phòng thay đồ. Một cổ động viên trên khán đài bị xác định đã sử dụng lời lẽ thô tục, lăng mạ và có hành động giơ ngón tay giữa về phía đội khách. Tiền đạo John Baggio cũng phản ánh bản thân trở thành mục tiêu của những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo tiếp tục bị một nhóm cổ động viên xúc phạm sau trận đấu. Dù những người liên quan phủ nhận cáo buộc, Ban kỷ luật FAT cho biết đoạn video được cung cấp có bằng chứng âm thanh rõ ràng. Cơ quan này vì thế xác định hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xảy ra.

Pattaya United phải nhận tổng cộng 40.000 baht tiền phạt, tương ứng hai hành vi xúc phạm John Baggio và HLV Park Hang Seo, mỗi trường hợp 20.000 baht. Đội bóng này cũng nhận cảnh báo chính thức. Nếu để sự việc tương tự tái diễn, CLB có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, trong đó có khả năng cấm cổ động viên vào sân.

Tuy nhiên, việc các cổ động viên có hành vi sai trái không đồng nghĩa HLV Park Hang Seo được miễn trách nhiệm. Ban kỷ luật FAT cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phản ứng thiếu kiềm chế khi vẫy tay thách thức cổ động viên đối phương xuống đối mặt với mình. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, ông Park vốn đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu nhưng vẫn rời khu vực phòng thay đồ để xuất hiện ở hành lang và tranh cãi với khán giả.

FAT đánh giá hành động này có nguy cơ khiến tình hình căng thẳng hơn, thậm chí dẫn đến mất trật tự tại sân vận động. Cơ quan kỷ luật nhấn mạnh việc bảo vệ cầu thủ trước những lời lẽ xúc phạm là điều có thể hiểu được, nhưng một huấn luyện viên chuyên nghiệp vẫn phải giữ cách ứng xử phù hợp, tránh đẩy mâu thuẫn đến mức nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, HLV Park Hang Seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ thêm hai trận và phạt 13.333 baht. Mức phạt tiền ban đầu là 20.000 baht, sau đó được điều chỉnh xuống còn hai phần ba theo quy định áp dụng tại Thai League 2.