Madam Pang gửi thông điệp quyết tâm trước trận Thái Lan đối đầu Việt Nam

Trên mạng xã hội, Madam Pang chúc mừng ban huấn luyện và các cầu thủ Thái Lan sau màn khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Bà nhấn mạnh đội bóng đã giành 3 điểm đầu tiên nhờ cú hat-trick của Teerasak Poeiphimai cùng pha lập công của Jude Bell.

Người đứng đầu FAT đồng thời gửi lời nhắn ngắn gọn: “Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Hẹn gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/9”. Thông điệp này cho thấy Thái Lan đã nhanh chóng hướng sự tập trung sang cuộc đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik, trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Dòng trạng thái của Madam Pang trên mạng xã hội thể hiện sự quyết tâm trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

Bên cạnh chiến thắng trước Pakistan, FAT cũng thông báo gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028. Thỏa thuận cũ của nhà cầm quân người Anh có thời hạn đến tháng 2/2027. Động thái này thể hiện sự tin tưởng của liên đoàn vào kế hoạch dài hạn dưới thời Hudson, đồng thời giúp đội tuyển Thái Lan duy trì sự ổn định trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

Ở trận đấu với Pakistan, HLV Anthony Hudson không sử dụng Chanathip Songkrasin nhằm giữ thể lực cho tiền vệ này trước cuộc so tài với Việt Nam. Nhà cầm quân người Anh cho biết lịch thi đấu ngắn buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự. Ông hài lòng khi đội nhà giành chiến thắng mà không cần sử dụng Chanathip, qua đó giúp cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục.

Sau trận, Hudson cũng yêu cầu các học trò nhanh chóng chuyển sự tập trung sang đối thủ tiếp theo, chú trọng hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. HLV trưởng tuyển Thái Lan bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ là nhiệm vụ tiếp theo mà các cầu thủ cần hướng đến.

Thái Lan hướng đến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B với tuyển Việt Nam

Kết thúc lượt trận đầu tiên, cả Thái Lan và Việt Nam đều có 3 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 trước Pakistan giúp đội bóng xứ chùa vàng tạm chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ đội đứng đầu bảng B mới giành quyền vào chung kết. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 29/9 có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

Thái Lan bước vào trận đấu với quyết tâm giành kết quả thuận lợi trước Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng hướng đến mục tiêu duy trì lợi thế sau chiến thắng ở trận ra quân. Sự chuẩn bị về nhân sự và chiến thuật của hai đội hứa hẹn khiến màn so tài tại bảng B trở nên đáng chú ý.