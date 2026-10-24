Madam Pang đã làm được gì cho bóng đá Thái Lan?

Madam Pang trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử FAT vào tháng 2/2024, nhận được 68 trong tổng số 73 phiếu bầu.

Tháng 2/2024, Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, giành 68 trong tổng số 73 phiếu bầu để trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Nữ doanh nhân nhận được sự ủng hộ lớn nhờ kinh nghiệm điều hành Port FC và thời gian làm trưởng đoàn tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2021, 2022.

Hơn hai năm sau, Madam Pang tạo ra những chuyển biến đáng kể về tài chính và thương mại. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu khu vực, trong khi những vấn đề về đào tạo trẻ và quản lý đội tuyển vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Khả năng huy động nguồn lực của Madam Pang

Thành quả đáng chú ý nhất dưới thời Madam Pang là hợp đồng bản quyền truyền hình Thai League ký tháng 6/2025 với liên danh AIS, GULF và JAS. Thỏa thuận kéo dài bốn mùa, từ 2025/26 đến 2028/29, có tổng giá trị tối thiểu 2 tỷ baht.

Trong số này, 1,4 tỷ baht là phí bản quyền, tương đương 350 triệu baht mỗi mùa. Ít nhất 600 triệu baht còn lại dành cho chi phí sản xuất tín hiệu. FAT không nhận toàn bộ 2 tỷ baht tiền mặt, nhưng hợp đồng tạo nguồn thu ổn định hơn cho hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Phạm vi phát sóng cũng mở rộng từ Thai League 1 xuống hai hạng đấu thấp hơn, các giải cúp quốc nội, bóng đá trẻ và bóng đá nữ. Các CLB nhờ vậy có thêm cơ hội tiếp cận khán giả và khai thác thương mại.

Từ mùa 2025/26, FAT nâng mức hỗ trợ cho mỗi CLB Thai League 1 lên 15 triệu baht, tăng 50% so với mùa trước. Thai League 2 nhận 4 triệu baht mỗi đội, còn Thai League 3 được hỗ trợ 1,25 triệu baht.

Theo công bố của FAT, 16 CLB Thai League 1 đã nhận đủ 240 triệu baht trong mùa 2025/26. Đến tháng 9/2026, liên đoàn tiếp tục giải ngân gần 99,6 triệu baht đợt đầu cho 103 CLB thuộc ba hạng đấu.

Dù vậy, tổng ngân sách hỗ trợ các CLB mùa 2026/27 dự kiến vượt 398 triệu baht, cao hơn khoản phí bản quyền 350 triệu baht mỗi năm. FAT vẫn phải tìm thêm doanh thu từ tài trợ và các hoạt động thương mại để duy trì chính sách này.

Dưới thời Madam Pang, Thai League ký hợp đồng truyền hình có tổng giá trị tối thiểu 2 tỷ baht trong bốn mùa giải.

Madam Pang còn tiếp nhận khoản nợ 360 triệu baht, chưa tính lãi, phát sinh từ tranh chấp bản quyền truyền hình với Siam Sport dưới thời lãnh đạo trước. Tháng 4/2025, bà bỏ 25 triệu baht tiền cá nhân giúp FAT thanh toán nghĩa vụ cấp bách, tránh nguy cơ tài sản liên đoàn bị cưỡng chế. Bà tiếp tục đóng góp thêm 5 triệu baht phục vụ hoạt động thường xuyên.

Đến tháng 6/2026, FAT đã thanh toán 120 triệu baht và đạt thỏa thuận xử lý 240 triệu baht còn lại bằng phương án trả góp kết hợp chuyển giao quyền lợi truyền hình, thương mại cho đối tác. Tranh chấp kéo dài gần một thập niên được tháo gỡ, dù các nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất toàn bộ.

Trong công tác quản trị, FAT giành giải Diamond dành cho liên đoàn thành viên xuất sắc của AFC hai năm liên tiếp 2024 và 2025. Liên đoàn cũng nhận giải Vàng FIFA Forward Awards 2025 với dự án trụ sở House of Thai Football được FIFA hỗ trợ khoảng 2,4 triệu USD.

Madam Pang đồng thời thúc đẩy chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá nữ tại bảy khu vực. Những khoản đầu tư vào cơ sở vật chất và đào tạo trẻ có ý nghĩa dài hạn, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Thất bại tại SEA Games và áp lực thành tích

Trái với những chuyển biến về tài chính, thành tích các đội tuyển Thái Lan chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tại ASEAN Cup 2024, Thái Lan thua Việt Nam với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt chung kết. Đến tháng 8/2026, hai đội tái đấu ở trận tranh chức vô địch và Thái Lan tiếp tục thất bại 2-4.

Tháng 10/2026, thầy trò Anthony Hudson vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhưng thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút.

Tuy nhiên, thất bại khiến Madam Pang chịu sức ép lớn nhất diễn ra tại SEA Games 33 vào tháng 12/2025, khi Thái Lan giữ vai trò chủ nhà.

Trước giải, Madam Pang đặt mục tiêu giành cả bốn HCV bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Kết quả, Thái Lan không giành được HCV nào, chỉ có hai HCB và hai HCĐ.

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan tại SEA Games 2025.

Ở chung kết bóng đá nam ngày 18/12, U22 Thái Lan dẫn Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một nhưng để đối thủ gỡ hòa rồi thắng ngược 3-2 sau hiệp phụ. Thái Lan tiếp tục kéo dài cơn khát HCV bóng đá nam SEA Games từ năm 2017.

Bóng đá nữ Thái Lan thua Philippines trên chấm luân lưu ở bán kết, trước khi giành HCĐ. Đội nữ chưa vô địch SEA Games kể từ năm 2013.

Đáng chú ý hơn, futsal nam Thái Lan thua Indonesia 1-6 ở trận quyết định, còn futsal nữ chỉ giành HCĐ. Cả hai đội futsal đều đánh mất vị thế bất bại về danh hiệu SEA Games, sau khi cùng vô địch năm kỳ tổ chức trước đó.

Báo Thairath đặt câu hỏi liệu bóng đá Thái Lan đã đến lúc phải cải tổ toàn diện, khi cả bốn đội tuyển cùng thất bại trong mục tiêu giành HCV ngay trên sân nhà.

Ngày 9/1/2026, Madam Pang công khai xin lỗi Ủy ban Olympic Thái Lan và nhận trách nhiệm về kết quả. Bà thừa nhận FAT chưa phối hợp tốt với các CLB để cầu thủ có đủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho SEA Games.

Theo Madam Pang, giải đấu không thuộc lịch FIFA Days nên các CLB không bắt buộc nhả người. Nhiều cầu thủ phải liên tục di chuyển giữa đội tuyển và CLB, ảnh hưởng đến thể lực. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận Việt Nam chơi tốt hơn trong trận chung kết.

Những thất bại tại SEA Games đặt ra vấn đề lớn hơn chuyện lựa chọn nhân sự. Thai League ngày càng phát triển về thương mại và sức cạnh tranh, nhưng lịch thi đấu, chính sách ngoại binh và cơ hội dành cho cầu thủ nội vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội tuyển.

Quyết định sa thải Masatada Ishii tháng 10/2025 cũng gây tranh luận. Cựu tiền đạo Teeratep Winothai cho rằng FAT thay HLV không đúng thời điểm, làm ảnh hưởng kế hoạch dự Asian Cup 2027 và tăng gánh nặng tài chính. Madam Pang bảo vệ quyết định, khẳng định việc thay đổi dựa trên đánh giá chuyên môn.

Dù vậy, không thể phủ nhận Thái Lan vẫn duy trì khả năng cạnh tranh. Đội tuyển giành quyền dự Asian Cup 2027, đánh bại Việt Nam 2-0 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup và liên tục góp mặt ở các trận chung kết khu vực.

Sau hơn hai năm, Madam Pang chứng minh khả năng huy động doanh nghiệp, cải thiện nguồn thu và xử lý những vấn đề tài chính tồn đọng. Tuy nhiên, thất bại tại SEA Games cùng chuỗi trận chung kết không thành công cho thấy tiền bạc và những thay đổi về quản trị chưa lập tức nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thử thách còn lại của Madam Pang là giúp bóng đá Thái Lan chuyển nguồn lực tài chính thành hiệu quả đào tạo, nâng chất lượng cầu thủ nội và duy trì thành tích ổn định. Khả năng làm được điều đó sẽ quyết định giá trị lâu dài của nhiệm kỳ Chủ tịch FAT.