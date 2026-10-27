Madam Pang đã dũng cảm khi công bố HLV Park Hang Seo cho kế hoạch World Cup

Điều đáng nói là thời điểm đó ông Park không có khởi đầu thực sự thuận lợi cùng Kanchanaburi Power. Sau 8 vòng đấu, đội bóng chỉ có 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại, từng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc chịu không ít sức ép. Trong hoàn cảnh đó, việc FAT vẫn đưa tên tuổi và triết lý của ông Park vào một kế hoạch lớn cho bóng đá Thái Lan cho thấy Madam Pang đang nhìn xa hơn những kết quả trước mắt.

Đây mới là điểm đáng nói trong cách làm của Madam Pang. Bà không chỉ sử dụng sức hút của HLV Park Hang Seo để tạo sự chú ý cho một giải đấu trẻ, mà FAT còn giới thiệu rõ những giá trị chuyên môn mà ông Park đang áp dụng tại Kanchanaburi Power. Đó là cường độ tập luyện cao, tính kỷ luật, thái độ chuyên nghiệp và sự thống nhất về triết lý giữa các đội trẻ với đội một.

Madam Pang đã có một quyết định đáng chú ý khi để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố triết lý của HLV Park Hang Seo trong dự án bóng đá trẻ hướng đến World Cup.

Prime Minister’s Youth Cup cũng không phải một giải trẻ đơn thuần. Dự án được Chính phủ Thái Lan và FAT xây dựng theo lộ trình từ cấp huyện, tỉnh, khu vực đến toàn quốc, dành cho các nhóm tuổi U14, U16 và U18. Mỗi lứa tuổi được đặt trong một lộ trình phát triển riêng, hướng đến các giải trẻ châu Á và World Cup trẻ. Xa hơn, tất cả đều phục vụ tham vọng đưa bóng đá Thái Lan trở lại sân chơi World Cup.

Vì thế, việc triết lý của HLV Park Hang Seo được FAT công bố trong dự án này mang nhiều ý nghĩa hơn một thông tin chuyên môn. Bóng đá Thái Lan đang muốn tìm kiếm một nền tảng dài hạn và họ nhìn thấy ở ông Park những giá trị từng giúp bóng đá Việt Nam thay đổi mạnh mẽ. Kỷ luật, tổ chức, cường độ tập luyện và sự thống nhất trong một hệ thống là những yếu tố phù hợp với bài toán phát triển cầu thủ trẻ mà Thái Lan đang đặt ra.

Điều đáng nể ở Madam Pang là bà dám đặt tên Park Hang Seo vào một kế hoạch lớn ngay cả khi ông chưa tạo ra những kết quả thật sự nổi bật tại CLB mới. Nếu chỉ nhìn vào thành tích ngắn hạn, đây chưa chắc là thời điểm thuận lợi để nói nhiều về ông Park. Nhưng nếu nhìn theo hướng xây dựng bóng đá, một HLV không thể được đánh giá chỉ bằng vài trận đấu. Triết lý, phương pháp huấn luyện và khả năng tạo ra một hệ thống mới là những giá trị cần được nhìn nhận trong một chu kỳ dài hơn.

Đây cũng là sự khác biệt giữa một người quản lý chạy theo kết quả và một người muốn xây dựng bóng đá. Thất bại hay những trận đấu chưa như ý có thể tạo ra sức ép, nhưng không nên vì thế mà phủ nhận tất cả những gì một HLV có thể đóng góp. Madam Pang dường như đang chọn cách thứ hai, khi tận dụng kinh nghiệm và sức hút của HLV Park Hang Seo để phục vụ một kế hoạch đào tạo trẻ lớn hơn Kanchanaburi Power.

Tất nhiên, việc đưa triết lý của ông Park vào dự án chỉ góp phần thúc đẩy dự án bóng đá trẻ của Thái Lan. Chuyện thành công hay không vẫn phải được chứng minh bằng chất lượng đào tạo, khả năng phát hiện tài năng và việc đưa cầu thủ trẻ lên những cấp độ cao hơn. Nhưng ít nhất, cách làm này cho thấy Madam Pang đang cố gắng xây dựng một con đường dài thay vì chỉ tìm một giải pháp tức thời.

HLV Park Hang Seo từng tạo ra một chu kỳ thành công đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Bây giờ, điều thú vị là chính bóng đá Thái Lan lại đang tìm cách khai thác những giá trị trong phương pháp của ông cho tham vọng World Cup. Việc Madam Pang dám công bố điều đó vào lúc HLV Park Hang Seo vẫn còn chịu áp lực chính là một quyết định có bản lĩnh.