Madam Pang có quyết định gây sốc với tuyển Thái Lan

Quyết định mời Brunei tham dự King’s Cup lần thứ 52 khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan có lý do để bất ngờ. Sau khi Bahrain rút lui, FAT lựa chọn đội tuyển đang xếp hạng 196 thế giới để thay thế, tạo ra dấu hỏi về chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Brunei đã chính thức nhận lời tham dự King’s Cup 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11 tại tỉnh Si Sa Ket. Đội tuyển này thay thế Bahrain, đội bóng rút lui do có sự thay đổi trong ban huấn luyện và cần điều chỉnh kế hoạch tập luyện, thi đấu.

Madam Pang gây chú ý khi FAT mời Brunei, đội tuyển hạng 196 thế giới, dự King’s Cup 2026 thay Bahrain. Ảnh: FAT

Xét về thứ hạng FIFA, khoảng cách giữa Brunei và những đội tuyển còn lại là điều đáng chú ý. Brunei đứng thứ 196 thế giới, trong khi Oman xếp hạng 81 và Tajikistan đứng thứ 100. Sự chênh lệch này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu King’s Cup có còn bảo đảm được tính cạnh tranh như kỳ vọng.

Với bóng đá Thái Lan, King’s Cup không chỉ là một giải đấu giao hữu trong dịp FIFA Days mà còn là cơ hội để đội tuyển quốc gia kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, chất lượng đối thủ luôn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn khách mời.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận rằng FAT phải tìm phương án thay thế trong thời gian ngắn sau khi Bahrain rút lui. Việc Brunei không có lịch thi đấu trùng thời điểm và đồng ý tham dự giúp ban tổ chức bảo đảm số lượng đội tuyển theo kế hoạch.

Vấn đề nằm ở chỗ FAT sẽ tận dụng giải đấu như thế nào để phục vụ mục tiêu của tuyển Thái Lan. Dưới thời Madam Pang, kỳ vọng dành cho bóng đá Thái Lan không chỉ là tổ chức những giải đấu thuận lợi, mà còn phải tạo ra môi trường cạnh tranh đủ chất lượng để đội tuyển nâng cao trình độ.

Việc Brunei góp mặt vì thế đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Liệu đây chỉ là giải pháp tình thế sau sự rút lui của tuyển Bahrain, hay FAT không muốn tìm được một đối thủ khác phù hợp hơn với tham vọng chuyên môn của tuyển Thái Lan?