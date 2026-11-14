Madam Pang có động thái đáng chú ý sau khi rời vị trí

Bà chia sẻ thông tin đội trưởng Theerathon Bunmathan dẫn đầu 22 tuyển thủ đến Sisaket, trong giải đấu được kỳ vọng sẽ mang về danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Thái Lan dưới thời mình điều hành.

Theo đó, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại tỉnh Sisaket để chuẩn bị tranh tài ở King’s Cup lần thứ 52. Đội hình do HLV Anthony Hudson dẫn dắt, với 22 cầu thủ được triệu tập và đội trưởng Theerathon Bunmathan giữ vai trò thủ lĩnh.

Động thái của Madam Pang thu hút sự chú ý bởi bà vừa quyết định rút khỏi vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri được bổ nhiệm đảm nhận vai trò này. Madam Pang cho biết khối lượng công việc trên cương vị Chủ tịch FAT khiến bà khó có thể trực tiếp theo sát đội tuyển như trước. Việc phân công người phụ trách riêng được xem là cách để bộ máy hỗ trợ tuyển Thái Lan hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Rời vị trí trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan để tập trung cho công việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang dành sự quan tâm đặc biệt cho King’s Cup 2026. Ảnh: FAT

Dù không còn trực tiếp giữ vai trò trưởng đoàn, Madam Pang vẫn theo sát đội tuyển trong thời điểm King’s Cup diễn ra. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với bà, bởi bóng đá Thái Lan vẫn đang chờ đợi danh hiệu đầu tiên kể từ khi bà trở thành Chủ tịch FAT. Sau hàng loạt kết quả không như kỳ vọng, áp lực thành tích ngày càng lớn và King’s Cup trên sân nhà trở thành cơ hội quan trọng để đội tuyển tìm kiếm một chiếc cúp.

Danh sách 22 cầu thủ được triệu tập có nhiều gương mặt đáng chú ý như Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan và Nicholas Mickelson. Đáng chú ý, Suphanat Mueanta đang thi đấu cho Omiya Ardija tại Nhật Bản sẽ hội quân vào ngày 15/11.

Thái Lan sẽ gặp Brunei ở trận bán kết diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11. Trước đó, Oman đối đầu Tajikistan lúc 16h cùng ngày. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở chung kết vào ngày 17/11.

Với vị thế chủ nhà và lực lượng được chuẩn bị cho mục tiêu vô địch, King’s Cup là cơ hội để tuyển Thái Lan giải tỏa sức ép sau những thất vọng gần đây. U23 Thái Lan vừa lần lượt thua U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2 tại Gia Lai VTV Cup 2026, khiến bóng đá xứ chùa vàng tiếp tục đối mặt với những câu hỏi về chất lượng và sức cạnh tranh.

Madam Pang đã lùi khỏi vai trò trưởng đoàn, nhưng trách nhiệm trên cương vị Chủ tịch FAT vẫn còn nguyên. King’s Cup vì thế không chỉ là giải đấu để tuyển Thái Lan hướng đến chức vô địch, mà còn là dịp để bà tìm kiếm dấu mốc thành tích tích cực đầu tiên trong nhiệm kỳ. Một danh hiệu trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn với bóng đá Thái Lan và cả cá nhân Madam Pang sau quãng thời gian chịu nhiều sức ép.