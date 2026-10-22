Madam Pang chính thức cho FAT công bố HLV Park Hang Seo với tham vọng World Cup

Sở dĩ nói Madam Pang cho đăng thông tin quan trọng về triết lý của HLV Park Hang Seo, bởi vì bà làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Nữ tỷ phú Thái Lan cũng từng đánh giá rất cao HLV Park Hang Seo, với quan điểm ông Park làm thay đổi cục diện bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

FAT đăng trên trang chủ về HLV Park Hang Seo: “FAKanchanaburi Power FC đang chuẩn bị tham dự giải bóng đá trẻ Prime Minister’s Youth Cup mùa giải 2026/27, với triết lý huấn luyện chú trọng cường độ tập luyện và kỷ luật theo phong cách Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo.

Giải bóng đá trẻ Prime Minister’s Youth Cup mùa giải 2026/27 đã chính thức mở đăng ký từ ngày 1/10 đến 31/10/2026, dành cho ba nhóm tuổi U14, U16 và U18. Trong số các đội đăng ký tham dự có Kanchanaburi Power FC, CLB đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo ở đội một”.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa đăng thông báo về việc Kanchanaburi Power FC sẽ áp dụng triết lý HLV Park Hang Seo, hướng đến giải bóng đá trẻ toàn quốc Thái Lan. Ảnh: FAT

Prime Minister’s Youth Cup là dự án lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thái Lan, do Chính phủ Thái Lan cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan công bố hồi tháng 8 năm nay. FAT muốn dự án này làm nền tảng cho tham vọng đưa tuyển Thái Lan đến World Cup.

Prime Minister’s Youth Cup được xây dựng đồng bộ từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp vùng đến cấp quốc gia. Các cầu thủ trẻ từ U14, U16 đến U18 sẽ được theo dõi, đánh giá và phát triển trong một lộ trình xuyên suốt thay vì phụ thuộc vào các giải đấu ngắn hạn như trước đây. Điều đáng chú ý là FAT không giấu tham vọng của mình, khi từng lứa tuổi đều được gắn với các mục tiêu cụ thể ở đấu trường quốc tế.

Lứa U14 được định hướng cho FIFA U15 World Cup. U16 hướng đến AFC U17 Asian Cup và FIFA U17 World Cup. U18 là nền tảng cho AFC U20 Asian Cup và FIFA U20 World Cup. Nói cách khác, mọi mắt xích trong hệ thống đều đang phục vụ cho mục tiêu cuối cùng là đưa bóng đá Thái Lan tiến gần hơn tới sân chơi World Cup.

Ông Thanat Luangchaem, HLV đội U16 Kanchanaburi Power FC, cho biết đội bóng đang có sự chuẩn bị tốt khi các cầu thủ đều đang ở độ tuổi phù hợp với lứa thi đấu. Ngoài công việc tại đội U16, ông còn phụ trách đội U21, trong khi HLV Park Hang Seo trực tiếp dẫn dắt đội một.

Đáng chú ý, các đội bóng thuộc Kanchanaburi Power FC đang được định hướng theo cùng một triết lý huấn luyện nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình phát triển cầu thủ. “Hiện tại, đội bóng đã sẵn sàng. Các cầu thủ đều đang ở độ tuổi phù hợp. Ngoài phụ trách đội U16, tôi còn quản lý đội U21, trong khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội một. Tuy nhiên, chúng tôi cùng xây dựng triết lý chung cho tất cả các đội để hướng đến một con đường phát triển thống nhất”, ông Thanat chia sẻ.

“Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo mang đến những thay đổi tích cực trong phương pháp tập luyện và ý thức kỷ luật của các cầu thủ trẻ. Cường độ tập luyện được nâng cao, đồng thời các cầu thủ được định hướng xây dựng thái độ chuyên nghiệp để chuẩn bị cho khả năng thi đấu ở cấp độ cao hơn trong tương lai”, FAT giới thiệu về triết lý của HLV Park Hang Seo.

Mục tiêu của U16 Kanchanaburi Power FC là tiến xa nhất có thể, hướng đến vòng đấu cấp quốc gia. Tuy nhiên, việc đại diện cho một CLB chuyên nghiệp cũng khiến đội bóng trở thành đối thủ được các đội khác đặc biệt chú ý.

“Các đối thủ sẽ càng quyết tâm hơn khi đối đầu với chúng tôi vì họ muốn đánh bại một đội bóng thuộc CLB chuyên nghiệp. Do đó, chúng tôi không được phép chủ quan trước bất kỳ đội nào. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất vì bản thân họ và vì CLB, qua đó giúp tên tuổi đội bóng được biết đến rộng rãi hơn”, ông Thanat nhấn mạnh.

“Việc Kanchanaburi Power FC áp dụng triết lý của HLV Park Hang Seo cho các tuyến trẻ cho thấy định hướng phát triển không chỉ tập trung vào thành tích của đội một. CLB còn hướng đến xây dựng nền tảng lâu dài, trong đó kỷ luật, cường độ tập luyện và sự thống nhất về chuyên môn được xem là những yếu tố quan trọng để phát triển cầu thủ trẻ”, FAT kết luận.