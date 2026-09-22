Madam Pang chính thức bổ sung Peter Taylor của Anh để đấu tuyển Việt Nam

Madam Pang vừa bổ sung Peter Taylor vào ban huấn luyện tuyển Thái Lan nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Vị trợ lý người Anh sở hữu bề dày kinh nghiệm ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, từng dẫn dắt các đội trẻ Anh và làm HLV tạm quyền tuyển Anh.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Peter Taylor được mời tham gia ban huấn luyện để hỗ trợ công tác tập luyện, cải thiện chất lượng chuyên môn và nâng cao hiệu quả làm việc trên sân. HLV Anthony Hudson khẳng định Taylor không đến để thay thế bất kỳ thành viên nào, mà đóng vai trò bổ sung nguồn lực, hỗ trợ toàn bộ đội ngũ hiện tại.

Madam Pang bổ sung Peter Taylor vào ban huấn luyện tuyển Thái Lan nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn trước FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Peter Taylor là gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Anh. Ông từng dẫn dắt nhiều CLB như Leicester City, Hull City, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace và Gillingham. Ở cấp độ đội tuyển, Taylor từng làm việc với các đội trẻ Anh, trong đó có đội U20 tham dự FIFA U20 World Cup 2013 và đội U21.

Đáng chú ý, Taylor từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền tuyển Anh vào năm 2000. Trong giai đoạn này, ông trao băng đội trưởng tuyển Anh lần đầu tiên cho David Beckham, một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cựu danh thủ Manchester United.

Ngoài bóng đá Anh, Taylor còn từng dẫn dắt tuyển Bahrain giai đoạn 2011-2012 và làm việc tại CLB Kerala Blasters năm 2015. Kinh nghiệm đa dạng ở nhiều môi trường giúp ông có thêm nền tảng để hỗ trợ tuyển Thái Lan trong chiến dịch sắp tới.

Điểm đáng chú ý là Peter Taylor từng có thời gian cộng tác với chính Anthony Hudson. Khi Hudson làm việc tại tuyển Bahrain, Taylor đã đưa ông vào ban huấn luyện, đồng thời giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U23 Bahrain. Sau đó, cả hai tiếp tục tái hợp khi Hudson dẫn dắt tuyển New Zealand và mời Taylor làm trợ lý.

Sự kết hợp này giúp Hudson có thêm một cộng sự từng hiểu rõ phương pháp làm việc của mình. Trong bối cảnh tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, việc tăng cường nhân sự ban huấn luyện được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đội bóng cải thiện chất lượng tập luyện và chuẩn bị chiến thuật.

Tuyển Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ gặp Pakistan ngày 26/9, trước khi chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 29/9 tại Bandung, Indonesia.

Với mục tiêu chinh phục chức vô địch, Hudson đang từng bước hoàn thiện bộ máy huấn luyện. Sự xuất hiện của Peter Taylor không chỉ mang đến kinh nghiệm quốc tế, mà còn cho thấy nhà cầm quân người Anh muốn tận dụng sự ăn ý với cộng sự lâu năm để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.