Madam Pang bị tấn công trước giờ quyết đấu tuyển Việt Nam

Tối nay, tuyển Thái Lan sẽ đối đầu tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia), trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn cho màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, người hâm mộ Thái Lan lại đang tranh luận gay gắt về vấn đề bản quyền truyền hình, bởi họ không được xem trận đấu.

Trên mạng xã hội, Madam Pang đăng bài trước trận đấu, kêu gọi người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Thái Lan trước cuộc chạm trán tuyển Việt Nam. FAT cũng đăng tải những thông điệp cổ vũ đội nhà.

Trước trận đấu được xem là tâm điểm của FIFA ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự tức giận với Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Ảnh: Madam Pang

Thế nhưng, bên dưới các bài đăng, nhiều CĐV Thái Lan phản ứng gay gắt. Lý do là họ cho rằng người hâm mộ được kêu gọi cổ vũ nhưng người hâm mộ Thái Lan không được xem trận đấu. Lý do Thái Lan không mua được bản quyền truyền hình của FIFA ASEAN Cup 2026.

Một loạt bình luận liên tục đặt câu hỏi: “Xem ở đâu?”, “Kênh nào phát sóng?”, “Không có truyền hình trực tiếp thì cổ vũ bằng cách nào?”. Một số CĐV thậm chí dùng những lời lẽ mỉa mai để thể hiện sự thất vọng.

Có người viết đại ý rằng Madam Pang hãy nhắn với các cầu thủ rằng CĐV không thể cổ vũ vì không có kênh truyền hình để theo dõi. Một bình luận khác châm biếm lời kêu gọi “cùng cổ vũ” nhưng lại không có thông tin phát sóng trực tiếp.

Sự bức xúc càng được đẩy lên khi trận Thái Lan gặp Việt Nam được người hâm mộ đánh giá là một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất giải đấu. Hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao và đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý sau những cuộc đối đầu trước đó.

Một số CĐV Thái Lan thậm chí phải chia sẻ những cách xem không chính thức trên mạng xã hội. Điều này càng cho thấy nhu cầu theo dõi trận đấu rất lớn. Nhiều bình luận không nhắm trực tiếp vào các cầu thủ hay HLV Anthony Hudson mà chủ yếu thể hiện sự thất vọng với FAT và cách truyền tải thông tin trước trận đấu. Trong mắt người hâm mộ, việc kêu gọi họ cổ vũ đội tuyển nhưng không đồng thời cung cấp một phương án xem trận đấu rõ ràng tạo ra cảm giác khó chịu.

Trên sân, Chanathip, Supachok cùng các đồng đội sẽ phải tập trung cho cuộc chiến với tuyển Việt Nam. Ngoài sân, FAT và Madam Pang lại phải đối mặt với một vấn đề làm thế nào để người hâm mộ Thái Lan có thể đồng hành cùng đội tuyển.

Một trận đấu lớn cần sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng với nhiều CĐV Thái Lan lúc này, câu hỏi đơn giản nhất: “Chúng tôi xem trận đấu ở đâu?”. Và đó chính là nguyên nhân khiến không khí trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam xuất hiện những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội Thái Lan, nhiều CĐV Thái Lan đã “tấn công” trang cá nhân của Madam Pang và FAT.