Mackenyu chưa gì đã gây cười trong tạo hình của phim mới 'Mashle' live-action

Mới đây, tạo hình của nam diễn viên Mackenyu trong bản live-action của Mashle: Magic and Muscles đã được hé lộ, cùng teaser dài 30 giây cho thấy một số chi tiết và giới thiệu phim.

Trong Mashle: Magic and Muscles, Mackenyu vào vai chính Mash. Có thể thấy, anh xuất hiện với mái tóc “đầu nấm”, đôi mắt vàng và dấu ấn hình tia chớp trên khuôn mặt đặc trưng của nhân vật Mash. Nhân vật của anh cũng khoác áo choàng đen, trang phục thường thấy của Mash ở học viện phép thuật.

Chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Hajime Komoto, Mash: Magic and Muscles lấy bối cảnh tại một thế giới nơi rồng tự do bay lượn, phép thuật có ở khắp nơi. Tại đây, giá trị và địa vị của mỗi người được định nghĩa bởi năng lực phép thuật của họ, phép thuật càng mạnh địa vị càng cao, và ngược lại. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện - Mash - lại không có tí phép thuật nào.

Bù lại, Mash có một sức mạnh cơ bắp cực kỳ đáng kinh ngạc. Để bảo vệ cuộc sống bình yên của mình cùng với cha nuôi, Mash đã dùng sức mạnh vật lý vượt trội “thiên tài” đó để “đập tan” mọi bùa phép. Không những vượt qua trót lọt các thử thách ở Học viện phép thuật Easton, Mash thậm chí còn có thể trở thành một pháp sư hàng đầu.

Một số cảnh tương đồng giữa anime và live-action.

Trong đoạn teaser dài 30 giây, Mash: Magic and Muscles đã giới thiệu Mash là “người sẽ thay đổi thế giới phép thuật chỉ bằng cơ bắp”. Đoạn teaser cũng cho thấy cảnh Mash đang tập luyện trong rừng, anh nâng một thanh tạ siêu khủng với tốc độ siêu nhanh, khiến những con nai vô tình nhìn thấy cũng phải há hốc miệng kinh ngạc.

Một cảnh hài hước từ teaser.

Có một điểm thú vị nữa về Mashle: Magic and Muscles, đây được xem là một bộ manga “đảo ngược” thế giới phép thuật của Harry Potter. Thế giới phép thuật của Mashle: Magic and Muscles cũng phân chia học sinh của Học viện phép thuật theo các phẩm chất riêng như Harry Potter phân loại các phù thủy nhí vào bốn Nhà. Nhân vật chính Mash có dấu tia chớp trên mặt, trong khi Harry Potter có vết thẹo hình tia chớp trên trán...

Đạo diễn Fukuda Yuichi (trái) và Mackenyu (phải).

Đạo diễn sẽ “cầm trịch” Mashle: Magic and Muscles bản live-action là Fukuda Yuichi. Ông là người đã tạo nên Gintama live-action vô cùng “ố dề” nhưng cũng hết sức duyên dáng, khiến khán giả lần nào xem cũng cười nghiêng ngả. Gần đây, ông thực hiện Sakamoto Days live-action và cũng đạt được thành công.

Khi có được bản quyền chuyển thể Mashle: Magic and Muscles, gần như ngay lập tức, đạo diễn Fukuda Yuichi đã ngỏ lời mời Mackenyu tham gia. Đạo diễn không ngần ngại tiết lộ rằng sau khi xem Mackenyu diễn trong Jojo’s Bizarre Adventure (2017), ông đã trở thành fan của anh. Vào năm 2022, sau khi quay xong mùa 1 của One Piece, Mackenyu có đến thăm hỏi đạo diễn Fukuda Yuichi, ông rất vui mừng và khoe ngay khoảnh khắc này trên trang cá nhân.

Được biết, Mackenyu đã dành tới 3 năm để tập luyện, tăng cơ bắp, nhằm tái hiện chuẩn xác nhất vóc dáng lực lưỡng của nhân vật Mash. Các fan đều gật gù đồng ý rằng ngoại trừ tuổi của anh chưa khớp với nhân vật lắm, còn lại - từ cơ bắp đến cơ mặt - đều chính là Mash từ trang truyện bước ra.

Mashle: Magic and Muscles dự kiến khởi chiếu tại Nhật Bản vào ngày 19/3/2027. Lịch chiếu quốc tế chưa được công bố.

Mashle: Magic and Muscles cũng đã có bản anime.

Một số bình luận của netizen: “Mackenyu đi lạc từ live-action này đến live-action khác, nhưng mà tôi thích.” “Phim chưa chiếu nữa nhưng cứ ghép mặt Mackenyu vào vai Mash là tôi đã thấy buồn cười rồi.” “Hài ghê, trước đây tôi cứ nghĩ Mackenyu sẽ thống trị mảng phim tình cảm, nhưng giờ thì anh ấy đã trở thành người đàn ông cơ bắp nhất Nhật Bản.” “Tôi thích Mackenyu đó, nhưng cậu ấy hơi quá tuổi cho vai này. Mash theo manga chỉ khoảng 15 tuổi thôi.” “Bạn sẽ chẳng thể tìm thấy một đứa trẻ 15 tuổi nào cơ bắp cuồn cuộn như vậy đâu. Phim nâng tuổi nhân vật lên là được rồi mà.” “Gintama thực sự hài bá cháy, nên tôi có niềm tin vào Mashle. Sang năm sẽ được cười đau ruột rồi, đó là điều tôi cần sau một năm 2026 quá chán.” “Cơ bắp đó và gương mặt không biểu cảm đó, chính là Mash, hahaha.” “Mọi người xem đoạn phỏng vấn của Mackenyu về Mashle chưa, mặt anh ấy ngơ ngác y hệt Mash luôn. Mà lúc đấy ảnh có đóng phim đâu, chỉ là phỏng vấn thôi mà, cười chết mất!”