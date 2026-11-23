Lắng nghe câu chuyện phía sau tác phẩm

Diễn ra tại Tòa nhà Di sản, số 24 Lý Thái Tổ, Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, tour nghệ thuật “Mạch sống vô hình” đưa người xem khám phá triển lãm dưới sự hướng dẫn của giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn. Không đơn thuần là một hành trình tham quan, chương trình mở ra cuộc trò chuyện trực tiếp về ý tưởng, quá trình sáng tạo và những thông điệp ẩn sau mỗi tác phẩm.

Một góc trưng bày trong triển lãm "Mạch sống vô hình". Ảnh: PV

Tại từng không gian trưng bày, người tham gia được nghe giám tuyển chia sẻ về quá trình hình thành triển lãm, mối liên hệ giữa tác phẩm với địa điểm trưng bày cũng như những vấn đề được gợi mở qua cách sắp đặt. Từ một hình ảnh gây chú ý, một chi tiết chưa kịp nắm bắt hay một liên tưởng bất chợt, người xem có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp. Nhờ đó, trải nghiệm thưởng lãm không dừng lại ở việc ngắm nhìn mà trở thành cuộc đối thoại giữa cách nhìn của người làm nghệ thuật và cảm nhận của công chúng.

Chia sẻ về ý tưởng triển lãm, Giám đốc Nghệ thuật Heritage Art Space, Giám tuyển triển lãm Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và các nghệ sĩ đã dành nhiều tháng trao đổi, nghiên cứu về chủ đề năng lượng. Điều khiến ông trăn trở là con người ở những nền văn hóa, múi giờ khác nhau quan niệm và cảm nhận về năng lượng như thế nào.

Từ khảo sát những quan niệm về năng lượng trong văn hóa phương Đông và phương Tây, ông nhận thấy con người tiếp nhận thế giới xung quanh thông qua các giác quan. Tuy nhiên, cùng một sự vật, hiện tượng, mỗi người có thể có cách cảm nhận khác nhau. Nghệ thuật chính là một phương thức mở ra những cánh cửa cảm nhận ấy, giúp con người nhìn nhận thế giới từ những góc độ mới.

Với định hướng đó, “Mạch sống vô hình” (Invisible Currents) quy tụ bảy nghệ sĩ và nhóm sáng tạo gồm Bách Vũ, Ngô Đình Bảo Châu, "Fustic.", Hiền Hoàng, Kiều Lam, Phạm Ngọc Lân và Linh San. Thông qua các hình thức sắp đặt, nghệ thuật tương tác và phim ngắn, các tác phẩm khai thác chủ đề năng lượng tuần hoàn và tạo sinh, gợi mở những suy tư về sự vận động, chuyển hóa và mối liên kết giữa con người với tự nhiên.

"Mạch sống vô hình" đưa người xem đến với những trải nghiệm đa giác quan. Ảnh: PV

Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn không mong muốn áp đặt một cách hiểu duy nhất cho người xem. Ông khuyến khích công chúng dành thời gian quan sát, lắng nghe thật chậm để tự khám phá những tầng ý nghĩa trong từng tác phẩm. Bởi mỗi người đều có trải nghiệm, vốn sống và cách cảm nhận riêng. Chính những khác biệt ấy góp phần làm phong phú thêm hành trình thưởng lãm.

Đánh thức giác quan, nhận ra chuyển động quanh mình

Điểm thú vị của “Mạch sống vô hình” nằm ở việc đưa một khái niệm tưởng chừng trừu tượng như năng lượng đến gần công chúng bằng những trải nghiệm cụ thể. Năng lượng không chỉ được thể hiện qua những chuyển động có thể nhìn thấy, mà còn hiện diện trong ánh sáng, âm thanh, hơi thở và những rung động âm thầm của thế giới tự nhiên.

Một số tác phẩm sử dụng vật liệu tái chế, gợi suy nghĩ về vòng tuần hoàn và khả năng chuyển hóa. Những tác phẩm khác đưa người xem đến với suy tưởng về thời gian, ký ức và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Đáng chú ý, tại các điểm tương tác, cảm biến ghi nhận âm thanh và hơi thở của người tham gia, chuyển đổi dữ liệu thành những luồng ánh sáng bên trong tác phẩm. Chỉ một tiếng nói hay nhịp thở cũng có thể làm thay đổi những gì đang diễn ra trước mắt.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Bạn Nguyễn Anh Thư, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Mình thực sự ấn tượng với tác phẩm sắp đặt ánh sáng và âm thanh của nhóm "Fustic.".Khi nói vào micro, hệ thống ánh sáng bên trong khối hộp liên tục thay đổi màu sắc, tạo nên hiệu ứng thú vị. Việc có thể trực tiếp tương tác và quan sát sự thay đổi của tác phẩm khiến mình cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa con người với không gian nghệ thuật”.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho rằng “Mạch sống vô hình” mang đến một cách tiếp cận khác về chủ đề năng lượng. Nếu trong các cuộc họp chính thức, vấn đề này thường được nhìn nhận qua nhu cầu năng lượng và quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch, bền vững, thì nghệ thuật lại giúp công chúng cảm nhận năng lượng bằng những trải nghiệm gần gũi: một vệt nắng gợi nhắc dòng chảy thời gian, rung động của cây cối được chuyển hóa thành âm thanh, hay chỉ một cử động nhỏ của người xem cũng có thể làm thay đổi tác phẩm sắp đặt.

Qua phim ngắn, tác phẩm điêu khắc, âm thanh và nghệ thuật tương tác, người xem được dẫn dắt chú ý hơn đến những chuyển động vẫn diễn ra trong đời sống thường nhật mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ lỡ. Những trải nghiệm ấy cũng gợi nhắc rằng năng lượng không phải điều gì quá xa xôi, mà hiện diện trong chính mối liên hệ giữa con người và thế giới xung quanh.

Tour nghệ thuật “Mạch sống vô hình” chào đón cả những người đã quen thuộc với nghệ thuật đương đại lẫn công chúng lần đầu đến với không gian triển lãm.