Mạch nguồn văn hóa Chăm qua những thế hệ phụ nữ ở Phò Trì

Các em nhỏ tham gia biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Katê, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm

Trao truyền bản sắc từ những điều thân thuộc

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì, bà Trần Thị Hạnh đã có 25 năm gắn bó, đồng hành cùng đồng bào Chăm trong gìn giữ văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống cộng đồng.

Sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và tâm tư người dân giúp bà trở thành cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào tại địa phương.

Đặc biệt, bà luôn trăn trở làm sao để những nét đẹp văn hóa Chăm được gìn giữ, trao truyền và không bị mai một qua các thế hệ.

Bà Trần Thị Hạnh (áo nâu) hướng dẫn các em nhỏ múa quạt, góp phần trao truyền nét đẹp văn hóa Chăm cho thế hệ trẻ

Với suy nghĩ đó, bà Hạnh luôn quan tâm vận động các gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Từ những điệu múa quạt đến tiếng kèn saranai, tiếng trống paranưng, bà Hạnh luôn mong muốn các giá trị văn hóa được duy trì trong đời sống, thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội.

Bà quan niệm người lớn phải làm gương, chủ động truyền dạy để lớp trẻ hiểu, yêu và tự hào về bản sắc dân tộc mình.

Mình là người lớn thì phải truyền lại cho thế hệ trẻ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, để bản sắc văn hóa Chăm ngày càng được gìn giữ và phát huy. Bà Trần Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Tâm huyết ấy đang được tiếp nối qua con gái bà - chị Huỳnh Thị Ái Khương, hiện đang là Thôn trưởng thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ.

Chị Ái Khương dành nhiều thời gian luyện tập, hướng dẫn các em nhỏ chuẩn bị tham gia các hội diễn, từng bước đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Những buổi tập không chỉ rèn luyện kỹ năng biểu diễn mà còn giúp các em hiểu thêm về giá trị văn hóa của đồng bào mình. Sự tiếp nối giữa hai thế hệ trong một gia đình cũng cho thấy vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc gìn giữ văn hóa.

Nếu bà Hạnh là người khơi nguồn, vun đắp tình yêu truyền thống thì chị Ái Khương đang đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động thiết thực tại cộng đồng.

Trên sân nhà bà Hạnh, các em nhỏ say mê rèn luyện múa quạt, tập kèn saranai, trống paranưng, từng ngày nuôi dưỡng tình yêu và tiếp nối mạch nguồn văn hóa Chăm

Tình yêu văn hóa ấy được thể hiện rõ qua sự hào hứng của những em nhỏ khi tham gia luyện tập và tìm hiểu nghệ thuật dân gian.

Với em Từ Huỳnh Công A Liêm, tiếng kèn saranai không chỉ là âm thanh quen thuộc của lễ hội, mà còn là niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng qua từng buổi luyện tập, từ ý thức gìn giữ đến mong muốn tiếp nối truyền thống của cha ông.

Em rất thích tiếng kèn saranai của đồng bào mình. Em thường xuyên luyện tập để góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc. Em Từ Huỳnh Công A Liêm, thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Với em Dũng Lê Quỳnh Như, những điệu múa truyền thống mang sức hấp dẫn riêng bởi gợi nhắc những nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

"Em rất thích điệu múa của đồng bào mình vì nó gợi cho em những truyền thống đẹp", em Như chia sẻ thêm.

Sự yêu thích của các em là tín hiệu tích cực trong hành trình bảo tồn văn hóa. Bởi khi được trực tiếp thực hành, được người lớn hướng dẫn và hiểu thêm về ý nghĩa của từng điệu múa, nhạc cụ, thế hệ trẻ sẽ có thêm động lực để tiếp nhận và gìn giữ những giá trị truyền thống.

Gìn giữ văn hóa gắn với xây dựng đời sống mới

Không chỉ góp sức bảo tồn văn hóa, bà Trần Thị Hạnh và chị Huỳnh Thị Ái Khương còn tích cực vận động phụ nữ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, quan tâm việc học hành của con em và xây dựng nếp sống văn minh.

Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”, chung tay bảo vệ môi trường

Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì, bà Hạnh luôn gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh hội viên, vận động chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Phò Trì có hơn 300 hội viên phụ nữ, trong đó nhiều gia đình từng gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, việc làm chưa ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, bà Hạnh tích cực kết nối, tạo điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư chăn nuôi bò, dê, gà, từng bước cải thiện thu nhập.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, bà còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Đặc biệt, bà Hạnh quan tâm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối yêu thương, hỗ trợ trẻ em mồ côi có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bà tích cực vận động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ những trường hợp khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao yêu thương, tiếp thêm điểm tựa cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Trong khi đó, trên cương vị Thôn trưởng, chị Huỳnh Thị Ái Khương tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống mới. Mô hình “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” được triển khai, cùng với việc hỗ trợ vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tập huấn kỹ thuật, giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chị Huỳnh Thị Ái Khương cho biết, giờ bà con đồng bào đã biết chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi đúng cách, biết tính toán để làm ăn. Nhờ vậy mà hộ nghèo trong thôn giảm, chỉ còn 16 hộ, hơn 92% hộ sử dụng nước sạch, 100% hộ có công trình vệ sinh.

Tôi luôn mong muốn cùng chị em phụ nữ và các gia đình phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con em học tập và đặc biệt là gìn giữ, trao truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm cho thế hệ trẻ. Chị Huỳnh Thị Ái Khương, Thôn trưởng thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Chị Huỳnh Thị Ái Khương, Thôn trưởng thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Bà Đoàn Thị Sông Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Mỹ cho biết, bà Trần Thị Hạnh và chị Huỳnh Thị Ái Khương là những nhân tố tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống cộng đồng thôn Phò Trì.

Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với người dân, các chị đã phát huy vai trò trong vận động phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo gia đình, gìn giữ văn hóa truyền thống và xây dựng khối đoàn kết tại địa phương.

Điều đáng quý ở các chị là sự tận tâm, trách nhiệm, luôn sâu sát với hội viên và người dân. Không chỉ tích cực vận động phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các chị còn tâm huyết gìn giữ, trao truyền văn hóa Chăm cho thế hệ trẻ. Bà Đoàn Thị Sông Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ, bà Trần Thị Hạnh và chị Huỳnh Thị Ái Khương đang góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa Chăm trong đời sống hôm nay.

Sự tiếp nối giữa hai thế hệ không chỉ là tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực trong cộng đồng, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.