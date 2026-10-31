Mạch nguồn truyền thống

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Niềm tin và tự hào

Từ mái trường 80 năm tuổi Kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Tân Trào là dịp để mỗi người từng gắn bó với nơi đây bồi hồi nhìn lại chặng đường đã qua. Từng có quãng thời gian trực tiếp quản lý, điều hành nhà trường trước khi chuyển sang công tác tại tỉnh, trong tôi, mái trường này luôn giữ một vị trí và tình cảm đặc biệt.

Nhìn lại hành trình dài, tôi rất tự hào khi thấy các thế hệ thầy và trò Tân Trào luôn bền bỉ vượt qua khó khăn để giữ vững truyền thống hiếu học và tinh thần trách nhiệm với quê hương. Đối với tôi, ngôi trường này không chỉ là nơi truyền dạy con chữ, mà còn là chiếc nôi bồi đắp nhân cách, khát vọng vươn lên cho bao lớp học trò.

Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Hữu Thập

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Cựu học sinh nhà trường

Ngôi trường nuôi dưỡng những ước mơ

Nhận giấy mời dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Tân Trào, tôi xúc động khi đọc dòng chữ “Cựu học sinh trường THPT Tân Trào” dưới tên mình. Với tôi, đó là một danh xưng gần gũi và đáng quý.

Dù đi qua bao năm tháng, đảm nhận công việc gì, tôi vẫn là người học trò mang trong lòng niềm biết ơn mái trường đã nuôi dưỡng những ước mơ thuở ban đầu. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu sâu hơn công lao của thầy cô. Có những bài học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ta chưa hiểu hết; phải qua những nhọc nhằn, thử thách của cuộc đời mới thấm thía. Đó là bài học về lòng trung thực, nghị lực vươn lên và cách sống có nghĩa tình.

Những điều ấy bền bỉ theo tôi trên hành trình lập nghiệp. Hôm nay, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tôi luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo việc làm cho người lao động, góp sức xây dựng quê hương cũng là cách tôi gìn giữ và thực hành những điều tốt đẹp đã được vun đắp từ mái trường. Với tôi, trở về Tân Trào luôn là trở về với một phần thương yêu của đời mình.

Nhà giáo Ưu tú Trần Hiếu Hải

Giáo viên Trường THPT Tân Trào

Đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương

Tôi giảng dạy tại Trường THPT Tân Trào được 21 năm, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Trong quá trình công tác, tôi cùng các đồng nghiệp luôn xác định rõ sứ mệnh giáo dục của nhà trường, không ngừng đổi mới các hoạt động sư phạm, công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao và phát triển năng lực của từng học sinh; khơi dậy ở các em lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, tích cực lập thân, lập nghiệp để góp phần xây dựng quê hương.

Sau hơn 20 năm công tác, các lứa học sinh của tôi đã trưởng thành, trở về phục vụ quê hương, trong đó, nhiều em giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Nhiều em khác thành công trên các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa... Dù đã trưởng thành, các em vẫn luôn giữ tình cảm gắn bó, thường xuyên kết nối và chia sẻ với nhà trường.

Chị Nguyễn Thị Liên

Tổ dân phố Phan Thiết 22, phường Minh Xuân

Gửi trọn niềm tin

Là phụ huynh có con gái đang học lớp 11 tại Trường THPT Tân Trào, tôi luôn tự hào khi chứng kiến con từng ngày trưởng thành dưới mái trường có bề dày 80 năm lịch sử, vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý.

Với tôi, giá trị của nhà trường không chỉ thể hiện qua những bảng vàng thành tích, mà còn được khẳng định bằng sự trưởng thành của biết bao thế hệ học trò, những người đã và đang đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Truyền thống đáng tự hào ấy cũng là nguồn động lực để học sinh hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Điều khiến tôi an tâm nhất là các con được học tập trong môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương và giàu tình yêu thương. Ở đó, các thầy cô không chỉ trao truyền tri thức mà, còn tận tâm bồi đắp nhân cách, ý thức trách nhiệm cho mỗi học sinh. Tôi gửi trọn niềm tin vào sự dìu dắt của các thầy cô, tin tưởng rằng với sự dìu dắt ấy, các con không ngừng trưởng thành, tiếp tục tỏa sáng, làm dày thêm những trang sử đầy tự hào của mái trường Tân Trào.

Em Trần Công Toàn

Học sinh lớp 11B13, Trường THPT Tân Trào

Viết tiếp hành trình tự hào

Được học tập và rèn luyện dưới mái Trường THPT Tân Trào là niềm tự hào lớn lao đối với chúng em. Nhìn lại chặng đường lịch sử của trường, thế hệ học sinh hôm nay luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ thầy trò đi trước đã giữ vững tinh thần “vượt khó, dạy tốt - học tốt”. Tiếp bước các thế hệ cựu học sinh đi trước, chúng em quyết tâm trau dồi tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên để tự tin bước vào tương lai, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương Tuyên Quang và đất nước, viết tiếp hành trình đầy tự hào của mái trường mang tên Tân Trào.