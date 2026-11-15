Mạch nguồn tri ân và ký ức thanh xuân

Khán phòng vỡ òa cảm xúc trong đêm diễn của các thế hệ vàng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Khán phòng kín chỗ từ sớm. Sự hiện diện đông đủ của nhiều thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với mái trường tạo nên bầu không khí lắng đọng, ấm áp, biến đêm hội ngộ thành dòng chảy liền mạch của tình thầy trò và tình yêu âm nhạc suốt bảy thập kỷ.

Tại đây, mỗi giai điệu vang lên không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là ký ức, thanh xuân và tâm huyết của bao người.

Mỗi nghệ sĩ đều đem đến những ca khúc gắn bó một thời thanh xuân rực rỡ. Ảnh: HỒ ĐIỆP

GS-TS-NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc kiêm Tổng đạo diễn, xúc động chia sẻ về hành trình 70 năm đầy tự hào của những người giữ lửa.

Nhìn lại các sáng tác đi cùng lịch sử dân tộc, chị bồi hồi nhắc nhớ về cách mỗi tác phẩm trở thành một lát cắt thời gian, lưu giữ tâm hồn và ký ức của nhiều thế hệ. Từ mạch nguồn tri ân ấy, đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” chính thức mở ra, đưa khán giả trở về những miền ký ức không thể nào quên.

Thanh Lam, Mỹ Linh và nhiều thế hệ học viên của Khoa Thanh nhạc đã có cuộc hội ngộ đặc biệt. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Đêm nhạc mở màn ấm áp tình thầy trò với Bài ca người giáo viên nhân dân (Phương Nga, Bích Hồng, Thu Hằng thể hiện) và khoảnh khắc lần đầu đứng chung sân khấu đầy xúc động của ba nữ giảng viên kỳ cựu: NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh trong ca khúc Nhạc rừng.

Tiếp nối mạch nguồn ký ức về quê hương, đất nước, những giọng ca hàng đầu như NSƯT Việt Hoàn, Anh Thơ, Phúc Tiệp... lần lượt dẫn dắt khán giả qua các tác phẩm đi cùng năm tháng.

Ca sĩ Anh Thơ, Việt Hoàn dẫn dắt khán giả qua các tác phẩm đi cùng năm tháng

Khán phòng thực sự vỡ òa khi ba cây đại thụ gồm NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang cùng hòa giọng trong tráng ca Bình Trị Thiên khói lửa.

Những hồi ức mộc mạc về một thời trên bục giảng cùng lời hứa “còn sức là còn đứng lớp” của các thầy đã lấy đi nhiều nước mắt người xem.

Không khí chương trình tiếp tục thăng hoa qua những giai điệu rực rỡ của bộ ba Đăng Dương, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, trước khi chuyển sang không gian âm nhạc đương đại đa sắc màu với sự góp mặt của NSND Thanh Lam, diva Mỹ Linh, Quang Hà, Khánh Ly, Nguyễn Trần Trung Quân...

Trong đó, màn kết hợp đầy nội lực giữa Thanh Lam và Mỹ Linh ở Ôi quê tôi đã tạo nên một điểm nhấn giao thoa khó quên.

Đêm diễn ghi dấu mốc 7 thập kỷ rực rỡ của Khoa Thanh nhạc. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Khép lại bằng ca khúc Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai qua giọng hát của hai giảng viên trẻ Thu Hằng và Hương Ly, đêm nhạc - dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Tân Nhàn và Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An - đã để lại dư âm tự hào, tri ân sâu sắc các thế hệ nhà giáo nhân dịp 20-11, đồng thời ghi dấu cột mốc bảy thập kỷ rực rỡ của Khoa Thanh nhạc.