Mạch nguồn trên quê hương cách mạng

Mạch nguồn ấy được hun đúc qua những chặng đường lịch sử, từ những ngày Nhân dân đồng lòng đứng lên, chở che, nuôi dưỡng và bảo vệ lực lượng cách mạng đến những năm tháng kháng chiến đầy gian khó. Hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong lao động, sản xuất, xây dựng quê hương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Hướng về cách mạng

Những ngày tháng 9/1940, không khí cách mạng lan rộng trên vùng đất Bắc Sơn. Tối 27/9, Nhân dân nhiều xã trong khu vực với những vũ khí thô sơ như súng kíp, giáo, mác, gậy gộc đã đồng loạt tiến công đồn Mỏ Nhài. Trước khí thế của quân khởi nghĩa, quân địch phải rút chạy. Tin chiến thắng lan nhanh, hàng nghìn đồng bào từ nhiều nơi kéo về đồn Mỏ Nhài, tạo nên không khí phấn khởi, hào hùng giữa vùng núi rừng Bắc Sơn. Khởi nghĩa Bắc Sơn là tiếng súng báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang của cách mạng Việt Nam.

Cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu ý nghĩa các tài liệu, hiện vật về khởi nghĩa Bắc Sơn Ảnh: TUYẾT MAI

Sức mạnh của cuộc khởi nghĩa không chỉ nằm ở những người trực tiếp cầm vũ khí. Phía sau mỗi trận đánh là sự góp sức của đông đảo Nhân dân. Đó là lực lượng tự vệ tổ chức phục kích, đánh địch ở nhiều địa điểm; đó là những người dẫn đường, đưa tin, tiếp tế, hỗ trợ lực lượng. Đặc biệt, khi thực dân Pháp tăng cường khủng bố, cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị truy lùng, nhiều cơ sở bị phá vỡ, lòng dân tiếp tục trở thành điểm tựa để phong trào tồn tại và phát triển.

Câu chuyện của gia đình ông Dương Công Thanh, thôn Tam Hoa, xã Hưng Vũ, cháu nội cụ Dương Công Bình, người tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn là một minh chứng về sự gắn bó giữa Nhân dân với cách mạng.

Ông Thanh kể: Từ năm 1936, ông nội tôi bắt đầu tham gia cách mạng. Trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, ông dẫn đầu một nhóm tấn công đồn Mỏ Nhài. Trong suốt những năm ông tham gia cách mạng, bà nội tôi một mình nuôi con, làm hậu phương vững chắc. Những năm giặc đốt phá nhà, bà đã ôm hai con chạy đến xã Vũ Lăng, sau đó đến xã Nhất Hòa. Tại đây, gia đình được bà con bao bọc, che chở, đưa cơm nuôi sống từng ngày...

Không chỉ gia đình cụ Dương Công Bình mà tất cả các gia đình có người tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn hay tham gia cách mạng trên địa bàn đều được người dân giúp đỡ, bảo vệ an toàn. Sự che chở ấy không phải là những việc làm nhất thời mà là sự hy sinh đầy dũng cảm trong hoàn cảnh hiểm nguy.

Từ những ngày đầu khởi nghĩa đến các cuộc kháng chiến sau này, Nhân dân tiếp tục góp sức người, sức của, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ cán bộ và giữ gìn cơ sở cách mạng. Qua mỗi chặng đường, tinh thần ấy được bồi đắp, trở thành một phần sâu đậm trong ký ức và niềm tự hào của các thế hệ trên quê hương cách mạng.

Đồng lòng dựng xây quê hương

Nếu trong những năm tháng chiến tranh, đoàn kết là sức mạnh để đứng lên đấu tranh, bảo vệ phong trào cách mạng, thì hôm nay tinh thần ấy được tiếp nối bằng sự đồng thuận trong lao động, sản xuất và xây dựng quê hương.

Trên địa bàn các xã khu vực Bắc Sơn, tinh thần chung sức được thể hiện từ những việc làm cụ thể như phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn bản sắc văn hóa và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực ở cơ sở.

Ông Lộc Quang Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lăng cho biết: Tiếp nối truyền thống đoàn kết, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng phát huy sức dân, tạo đồng thuận để Nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Từ xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất đến giữ gìn cảnh quan, bản sắc văn hóa, khi người dân đồng lòng, chủ trương mới có điều kiện đi vào cuộc sống và tạo kết quả bền vững. Tinh thần ấy đang tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Hiện xã có hơn 185 ha cây ăn quả có múi, phấn đấu đến năm 2030 nâng lên khoảng 300 ha. Năm 2025, toàn xã có 41 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,81%.

Thầy và trò Trường THCS xã Vũ Lăng tìm hiểu lịch sử di tích lịch sử Trường Vũ Lăng

Không chỉ riêng xã Vũ Lăng, phát huy truyền thống đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã khu vực Bắc Sơn đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những năm qua, hạ tầng, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được chú trọng. Cùng với đó, các địa phương phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa để phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng. Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, suối Mỏ Mắm, các điểm trải nghiệm hái quýt, cam đường Canh cùng nhiều sản phẩm OCOP như quýt, nếp cái hoa vàng, rượu men lá, dầu lạc... từng bước tạo dấu ấn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Mỗi đơn vị có cách làm riêng, song điểm chung là sự đồng thuận và tinh thần chung sức của Nhân dân đang được phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

86 năm đã trôi qua kể từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, những địa danh lịch sử như đồn Mỏ Nhài, đình Nông Lục, Trường Vũ Lăng cùng những câu chuyện về những người trực tiếp tham gia khởi nghĩa, những gia đình từng che chở cán bộ, nuôi dưỡng phong trào vẫn được nhắc nhớ hôm nay. Đó không chỉ là ký ức về một thời đấu tranh, mà còn là bài học về sức mạnh của lòng dân.

Từ đồng lòng đứng lên trong những ngày đầu cách mạng, đồng lòng giữ gìn phong trào giữa vòng vây của kẻ thù đến đồng lòng lao động, sản xuất, xây dựng quê hương hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn đang được tiếp nối, là động lực để xây dựng, phát triển quê hương.