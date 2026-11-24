Nơi dòng họ “gặp gỡ” dòng họ

Nhà thờ dòng họ Trần Văn, làng Đức Phổ xưa (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) một ngày đầu đông lại đông vui, tấp nập dù không phải là ngày kỵ giỗ hay có sự kiện lớn nào. Trong sân nhà thờ họ, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, phía trong nhà thờ, các bàn thờ khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm.

Ông Trần Quang Trung, Trưởng họ Trần Văn chia sẻ: “Hôm nay, lần đầu tiên, 4 dòng họ của làng Đức Phổ xưa (họ Trần Văn, Đặng Đại, Đặng Trung và họ Phan) gặp gỡ, giao lưu. Đây là “sáng kiến” của dòng họ Trần Văn nhằm kết nối quá khứ cha ông cùng nhau khai phá đất đai cho đến con cháu hậu duệ ngày nay. Đồng thời, sự kiện còn minh chứng cho tính gắn kết của các dòng họ địa phương trong cộng đồng cùng chung sức vì sự phát triển của quê hương. Thông qua buổi gặp gỡ này, con cháu của cả 4 dòng họ có dịp cùng hướng về tổ tiên, đoàn kết, gắn bó, dù đi đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn”.

Theo cuốn “Địa chí làng Đức Phổ” của nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Đặng Thị Kim Liên, làng Đức Phổ xưa có 12 dòng họ khác nhau từ các vùng phía Bắc vào định cư, như: Hà Tây cũ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, theo các đợt di dân của các triều đại, nhất là thời kỳ Hồng Đức, nhà Mạc, thời chúa Nguyễn. Dân làng truyền tụng rằng: Họ Đặng gốc từ Chương Mỹ-Hà Tây cũ có công khai khẩn nên làng Đức Phổ. Tiếp theo là các họ Phan, Nguyễn, Phạm, Hoàng, Lê Viết, Trần… đều gắn bó thiết lập xã hiệu, khai phá ruộng nương, cắm mốc lập làng, xây dựng làng ngày càng trú phú…

Cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa các dòng họ của làng Đức Phổ xưa - Ảnh: M.N

Tại buổi gặp gỡ, đại diện 4 dòng họ đã cùng nhau thực hiện nghi lễ dâng hương, báo cáo với tổ tiên về buổi gặp gỡ ý nghĩa này. Sau đó, trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, một buổi trao đổi thân tình được tổ chức khi đại diện 4 dòng họ lần lượt chia sẻ về lịch sử của dòng họ mình, giới thiệu các thành tích của thế hệ con cháu ngày nay. Lồng ghép trong mỗi câu chuyện lịch sử, truyền thống của dòng họ là các kinh nghiệm quý, bài học hay để gìn giữ nền nếp gia phong, bảo tồn các giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Đặng Ngọc Chương, Trưởng họ Đặng Đại xúc động chia sẻ, cuộc gặp gỡ mang một ý nghĩa đặc biệt, sẽ khởi đầu cho các hoạt động gắn kết bền chặt hơn giữa các dòng họ trong làng Đức Phổ xưa và phường Đồng Hới nay. Từ đó, sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông cho thế hệ sau và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng, tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Kỳ vọng từ sự kiện kết nối này, không chỉ riêng các dòng họ ở làng Đức Phổ xưa, nhiều dòng họ khác cũng sẽ đẩy mạnh liên kết, giao lưu, chia sẻ, trao đổi để con cháu thêm yêu, thêm nhớ về quê hương.

Tín hiệu vui là bên cạnh tăng cường kết nối giữa dòng họ với dòng họ, nhiều dòng họ trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, thôn xã. Như một số dòng họ còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng các trang web, fanpage của dòng họ nhằm tăng cường kết nối, lưu giữ, số hóa các tư liệu lịch sử; chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài… Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách thế hệ, thắt chặt sức mạnh đại đoàn kết và quan trọng hơn giúp thế hệ trẻ hướng về nguồn cội.

Mở trang sách, “tăng” kết nối

Bền bỉ hơn 5 năm qua, thư viện cộng đồng ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là thôn Xuân Hạ, xã Lệ Thủy) đã mở cửa cho bao bạn nhỏ đến để “mở cánh cửa” tri thức. Không chỉ vậy, thư viện nho nhỏ này còn “chào đón” các bậc phụ huynh, cán bộ, người lao động… Với hơn 2.000 đầu sách, nhiều trong số đó là về nông nghiệp, pháp luật, thiếu nhi…, thư viện đã thực sự trở thành “điểm hẹn” của nhiều thế hệ mỗi thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Ông Nguyễn Hữu Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức (CGC) xã Lệ Thủy, Chi hội trưởng Chi hội CGC thôn Xuân Hạ cho biết, được thành lập từ năm 2021 với mục tiêu đưa ra chỉ “khiêm tốn” khoảng 200 đầu sách. Nỗi lo lắng ban đầu là sách không đủ tiêu chí đề ra. Nhưng ngay từ hôm mở cửa đầu tiên, số đầu sách đã lên đến 400 sách, chủ yếu từ nguồn đóng góp của Chi hội CGC và các cá nhân hảo tâm.

Từ đó, cảm nhận tình yêu với sách của các em nhỏ, số lượng đầu sách cứ tăng dần theo từng năm và đến nay đã đạt con số hơn 2.000. Sắp tới đây, thôn sẽ có trụ sở nhà văn hóa mới (từ trường tiểu học cũ) nên sẽ dành cho thư viện một không gian rộng và khang trang hơn. Thêm nữa, thư viện cộng đồng thôn Xuân Lai và thôn Mai Hạ cũ sẽ được nhập lại, tạo thêm nhiều cơ hội cho các bạn nhỏ và bạn đọc đến đọc sách.

Theo anh Hoàng Ngọc Phách, Trưởng thôn Xuân Hạ, ra đời với mục tiêu ban đầu để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng thư viện cộng đồng thôn Xuân Lai cũ lại có một sức sống bền bỉ, minh chứng cho nỗ lực và tinh thần hiếu học của bà con nơi đây. Thư viện cộng đồng vừa trang bị kiến thức cho học sinh, vừa là nơi bà con, người lao động muốn cập nhật kiến thức mới, trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm và chia sẻ thông tin.

Thời gian tới, thư viện cộng đồng thôn Xuân Hạ kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn để tăng thêm số lượng đầu sách, nhất là sách về nông nghiệp, chuyển đổi số và pháp luật. Ngoài ra, thư viện mong muốn sẽ được hỗ trợ thêm máy vi tính để thực sự trở thành một điểm đến kết nối tri thức hiệu quả cho bạn đọc.

Có thể nói, chính những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thời gian qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc gắn kết cộng đồng dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc và “nối” mạch nguồn bền chặt giữa từng cá nhân, dòng họ và làng xã. Cũng chính từ sự gắn kết này, các giá trị truyền thống của cộng đồng tiếp tục được trao truyền và phát huy, lan tỏa.