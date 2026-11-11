Mạch nguồn đoàn kết giữa đại ngàn

Bầu cử Trưởng thôn do Mặt trận thôn Ahu chủ trì.

Khúc tráng ca miền núi

Tây Giang là xã miền núi, biên giới với đa số đồng bào Cơ Tu sinh sống. Đường vào các bản quanh co theo triền dốc.

Thế đất hiểm trở ấy đã khiến nơi đây thành địa bàn chiến lược với nhiều đồn bốt của địch, trại tù binh lẫn các trạm giao liên, trụ sở, y tế của cách mạng. Mỗi thung lũng, mỗi con dốc nơi đây đều mang dấu vết của một thời lửa đạn.

Từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ, các làng bản của xã Tây Giang trở thành nơi nuôi giấu, che chở cán bộ. Ở những bản xa nhất, bếp lửa của đồng bào là chỗ sưởi ấm cho người cán bộ về công tác; gùi sắn, măng rừng, hạt muối được chia nhau trong im lặng.

Có những đêm, tiếng chân người qua suối đá phải nhẹ như tiếng thở; có những ngày, cả bản lặng như tờ khi bóng địch kéo qua đầu dốc Ahu, đỉnh L’gôm. Sự che chở ấy là một nếp sống, một cách giữ người, giữ nghĩa của đồng bào Cơ Tu.

Điển hình cho cái nôi ấy là các tộc họ Bhơriu ở thôn Achia (Nal), họ Cơlâu ở Pơr’ning cũ, họ Zơrâm ở Aró... Những dòng họ ấy giữ lòng trung thành với cách mạng, giữ chữ tín với làng với bản, giữ nếp sống biết nhường nhau một bát cơm, một chỗ nằm khi giặc tràn qua.

Từ những làng bản ấy, Tây Giang sinh ra những người con ưu tú của xã, của làng như ông Bhơriu Bhin, già làng uy tín của vùng Tây Giang cũ; ông Bhơriu Prăm, đại biểu Quốc hội ba khóa liên tục; ông Bhơriu Brây, nguyên Chủ tịch Mặt trận huyện Tây Giang, huyện Hiên cũ; nghệ nhân ưu tú Bhơriu Pố; cùng các ông Cơlâu Nâm, Alăng Bảy, Bhơnướch Tâm và bà Bhơriu Thị Bâu – những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của xã Tây Giang.

Những người con ưu tú ấy đã chèo lái khối đại đoàn kết của huyện Tây Giang trước đây và nay là xã Tây Giang, để nơi này có được sức mạnh tổng hợp và niềm tin son sắt giữa Đảng với nhân dân.

Cũng từ nền nếp ấy, thế hệ trẻ, những cán bộ hôm nay có điều kiện thuận lợi đưa các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đi vào đời sống gần gũi với Nhân dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ý Đảng hòa quyện lòng dân

Năm 2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tây Giang bước vào chặng đường mới với diện mạo mới, nhưng mạch nguồn ấy vẫn chảy. Bằng những cách làm hay, hiệu quả, sát thực tế, gần với nhân dân, Đảng bộ và chính quyền xã từng bước kế tục thành quả của những người đi trước để gắn kết cộng đồng, xâu chuỗi sức mạnh tập thể từ cộng đồng dân cư.

Dễ thấy nhất là phong trào dân vận khéo. Toàn xã xây dựng và duy trì 23 mô hình dân vận khéo, mỗi mô hình gắn với một việc thật, một nhóm hộ thật, giữ rừng, làm đường bê tông nông thôn, hỗ trợ sinh kế dưới tán rừng, vận động con em đến trường.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, ngồi cùng bếp lửa với dân để nghe hết cái khó, rồi bàn cách làm. Dân hiểu việc, dân tin người, dân làm cùng – đó là cách 23 mô hình kia không dừng lại ở giấy.

Chuyện đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được tháo gỡ theo cách ấy. Xã đã cấp 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để mỗi thửa đất có một tấm giấy pháp lý đàng hoàng, người dân yên tâm đầu tư canh tác, chuyển nhượng, thế chấp.

Cùng với đó, 2.800 thửa đất lâm nghiệp được phát ranh, xác định mốc giới rõ ràng. Cán bộ lội rừng, người dân dẫn đường; ranh giới không chỉ là đường chỉ trên bản đồ mà là sự rõ ràng trong lòng người, để không còn những vụ tranh chấp kéo dài qua nhiều mùa rẫy.

Ở thôn Chavi, 19 ngôi nhà đã được di dời, sắp xếp lại để ổn định cuộc sống cho bà con. Mỗi cuộc di dời là một câu chuyện vận động kiên trì, từ chỗ người dân chưa muốn rời nơi chôn nhau cắt rốn, cán bộ đến nhà nhiều lần, cùng bà con tính lại từng khoảnh đất, từng mái nhà, đến khi cả 19 hộ đồng thuận.

Di dời không chỉ là chuyện an toàn trước mùa mưa bão, mà còn là chuyện giữ tình làng nghĩa xóm ở nơi ở mới.

Ông Bhing Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, chia sẻ: “Sức mạnh của Tây Giang không nằm ở những gì to lớn bên ngoài, mà nằm ở chỗ chúng tôi xâu chuỗi được sức mạnh tập thể từ cộng đồng dân cư. Khi người dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ từng vấn đề, từng nội dung, bà con sẽ không đứng ngoài cuộc mà chủ động thực hiện, huy động cả sức mạnh cộng đồng chung tay góp sức. Ý Đảng có gần được lòng Dân thì việc mới thành; mà muốn gần thì trước hết phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.”

Con đường phía trước đã rõ hơn, kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng, du lịch cộng đồng ở những bản làng biên giới, nông sản đặc trưng vùng cao, và giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc.

Mỗi việc ấy đều cần đoàn kết giữa già làng và người trẻ, giữa tộc họ Bhơriu với Cơlâu, Zơrâm…, giữa cán bộ với dân, giữa bản làng với bản làng.

Sức mạnh đại đoàn kết ở Tây Giang lặng lẽ nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm chảy dưới núi. Từ những bàn tay chai sạn và những khối óc sáng rõ ấy, Tây Giang đang vươn mình để người dân đại ngàn có một cuộc sống đàng hoàng hơn, xứng với những người đã giữ đất nơi biên giới này.