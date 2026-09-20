'Mạch nguồn di sản' kết nối hội họa, ký ức và âm nhạc

“Mạch nguồn di sản” là hoạt động khép lại chuỗi chương trình do Bảo tàng Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II với chủ đề “Hà Nội - Dòng chảy di sản”.

Chương trình được tổ chức tại Không gian trưng bày “Chiến tranh và Hòa bình”, gồm hai hoạt động chính: tọa đàm kết hợp tham quan triển lãm từ 17h30 và chương trình nghệ thuật “Một cõi quê hương” lúc 18h30 tại khu sân vườn của bảo tàng.

Không gian biểu diễn nghệ thuật gần gũi, kết nối âm nhạc với các tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Mở đầu chương trình, công chúng tham quan triển lãm “Bông bầu, bông bí” của họa sĩ Thu Trần. Từ những hình ảnh quen thuộc trong khu vườn truyền thống của người Việt, triển lãm gợi lại ký ức về gia đình, quê hương và những giá trị bình dị trong đời sống.

Trong các tác phẩm, bông bầu, bông bí không chỉ là hình ảnh của làng quê mà còn được sử dụng như biểu tượng của sự gắn kết, yêu thương và tiếp nối giữa các thế hệ. Qua đó, triển lãm đặt ra những suy ngẫm về vị trí của ký ức và cội nguồn văn hóa trong nhịp sống hiện đại.

Tiếp nối hoạt động tham quan là tọa đàm “Mạch nguồn di sản”, tập trung trao đổi về mối quan hệ giữa di sản văn hóa, ký ức chiến tranh và giá trị gia đình trong xã hội hôm nay.

Thông qua những câu chuyện cá nhân, ký ức được lưu giữ qua nhiều thế hệ và vai trò của nghệ thuật, các diễn giả cùng làm rõ cách những giá trị nhân văn được bảo tồn, truyền lại và tiếp tục hiện diện trong đời sống. Di sản, vì thế, không chỉ nằm trong hiện vật hay tư liệu lịch sử mà còn được lưu giữ trong ký ức, nếp sống và tình cảm của mỗi con người.

Không gian trưng bày “Chiến tranh và Hòa bình” lưu giữ nhiều dấu ấn của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, đồng thời gợi nhắc giá trị của hòa bình, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Việc đặt hội họa và những cuộc đối thoại trong không gian này giúp công chúng tiếp cận di sản từ góc nhìn gần gũi, giàu tính nhân văn.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật “Một cõi quê hương” với sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ guitar Lê Hùng Phong cùng các ca sĩ Tây Phong và Quỳnh Phạm.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Một cõi quê hương” tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: BTC

Những tác phẩm mang âm hưởng về quê hương, đất nước và con người Việt Nam được trình diễn trong không gian mở của khu sân vườn Bảo tàng Hà Nội. Sự kết hợp giữa tiếng saxophone, guitar và giọng hát tạo nên cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa ký ức với hiện tại, giữa những câu chuyện của quá khứ với đời sống hôm nay.

Theo Ban tổ chức, “Một cõi quê hương” cũng là lời tri ân đối với những giá trị góp phần làm nên bản sắc dân tộc, từ tình yêu quê hương, tình cảm gia đình đến ký ức của mỗi thế hệ và khát vọng hòa bình.

Thông qua “Mạch nguồn di sản”, Bảo tàng Hà Nội hướng tới mô hình bảo tàng mở, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại bằng những hình thức thể hiện đa dạng, có sự tương tác giữa nghệ thuật, ký ức và cộng đồng.

Khép lại chuỗi hoạt động tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026, chương trình đồng thời gợi mở câu chuyện về cách di sản được trao truyền trong tương lai, không chỉ bằng việc lưu giữ hiện vật mà còn thông qua những trải nghiệm, cảm xúc và sự tham gia của công chúng.