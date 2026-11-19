Từ truyền thống lịch sử

Cách đây 96 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sự ra đời của Hội đánh dấu bước phát triển trong nhận thức và thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng về tập hợp lực lượng, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp nhân dân. Trong từng thời kỳ cách mạng, trước những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau, các hình thức tổ chức mặt trận lần lượt ra đời, phát triển phù hợp với thực tiễn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam diễn ra từ ngày 31/1 - 4/2/1977 đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức: MTTQ Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam lấy tên chung là MTTQ Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, với những tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, mặt trận luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. MTTQ trở thành biểu tượng cho truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển của các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Tại Cao Bằng, nơi cội nguồn cách mạng, nơi Bác Hồ trở về năm 1941 trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, cũng là nơi tinh thần đại đoàn kết được vun đắp trong từng giai đoạn lịch sử. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, phong trào “Hũ gạo cứu đói”, “Vì kháng chiến kiến quốc” lan tỏa khắp thôn xóm, đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm; hàng trăm nghìn người con ưu tú của quê hương lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc.

Bước sang thời kỳ đổi mới, tinh thần đại đoàn kết luôn là ngọn lửa soi đường cho mọi hoạt động của Mặt trận. Mặt trận các cấp đồng hành cùng hệ thống chính trị và nhân dân, khởi xướng, triển khai nhiều phong trào lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Từ những mái nhà “Đại đoàn kết”, những con đường bê tông, đến những mô hình làm giàu trên quê hương, truyền thống vẻ vang ấy được tiếp nối mỗi ngày. Để hôm nay và mai sau, Cao Bằng tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.

Các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Viết tiếp sức mạnh đại đoàn kết

Cùng với cả nước, trải qua các thời kỳ cách mạng, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án…, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực để tỉnh từng bước thay đổi diện mạo.

Giai đoạn 2021 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” huy động được trên 436,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6.571 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 326,8 tỷ đồng; tặng 139.774 suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo, đối tượng yếu thế, trị giá trên 67 tỷ đồng. Quỹ Cứu trợ tỉnh huy động trên 474,2 tỷ đồng, phân bổ trên 456,6 tỷ đồng cho các xã, phường và một số sở, ngành hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; phân bổ 274,7 tấn gạo và 849,5 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nhân dân bị ảnh hưởng.

Từng ngôi nhà, suất quà và sự hỗ trợ là minh chứng sinh động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Gia đình bà Long Thị Yên, 79 tuổi, thôn Xuân Thắng, xã Kim Đồng thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua phải sống trong gian nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng. Năm 2025, bằng sự chung tay của cộng đồng, bà khởi công xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), các khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi sau một năm lao động, ông Đàm Thế Học, tổ dân phố Cao Bình, phường Thục Phán chia sẻ: Nhiều năm qua, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đều tổ chức bữa cơm sum họp. Ngoài nhân dân đang sinh sống trên địa bàn, Ban Công tác Mặt trận vận động con em địa phương công tác, làm việc xa trở về tham dự ngày hội. Ngày hội không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mà còn là dịp bà con trong xóm cùng kiểm điểm, nhìn lại việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", công tác giảm nghèo bền vững và chăm lo đời vật chất, tinh thần cho cộng đồng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đi vào ổn định, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, vận hành hệ thống thông tin, nhóm Zalo kết nối giữa các cấp, cập nhật tin tức, văn bản, nắm bắt dư luận xã hội nhanh chóng, kịp thời.

Những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” đang được hiện thực hóa trong từng hoạt động của Mặt trận, lan tỏa tới từng khu dân cư, từng người dân Cao Bằng.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thêm tự hào về truyền thống đoàn kết quý báu của cha ông. Phát huy truyền thống vẻ vang, MTTQ tỉnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.