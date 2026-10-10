Mạch nguồn cảm xúc

Các tác phẩm được hai hoạ sĩ sáng tác bằng tình yêu đối với mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc tươi đẹp, nghĩa tình và những người lính Cụ Hồ kiên cường trong chiến đấu, tận tuỵ trong công tác, thầm lặng bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lính Cụ Hồ trên đảo Hòn Chuối. Tranh: LÝ CAO TẤN

Toạ độ. Tranh: LÝ CAO TẤN

Phong cảnh Cà Mau. Tranh: LÝ CAO TẤN

Tầm bay. Tranh: LÝ CAO TẤN

Thông qua ngôn ngữ hội hoạ, Hoạ sĩ Lý Cao Tấn và Hoạ sĩ Văn Minh Chìu đã đưa cảnh sắc quê hương cùng hình tượng người chiến sĩ vào tranh một cách chân thực, mộc mạc, giàu cảm xúc.

Các tác phẩm của hai anh đưa người xem cảm nhận không gian thiên nhiên đặc trưng vùng đất Cà Mau, nơi sông nước, rừng cây và cuộc sống người dân xứ sở với những giá trị văn hoá bản địa đặc sắc cùng hoà quyện.

Với các tác phẩm về đề tài người lính, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được khắc hoạ đa dạng, từ phẩm chất kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc những năm tháng chiến tranh gian khổ, đến những buổi tuần tra giữ bình yên địa bàn hôm nay, cùng vẻ đẹp trong tăng gia sản xuất, sinh hoạt đời thường...

Ngày mới. Tranh: VĂN MINH CHÌU

Bình yên nơi đầu sóng. Tranh: VĂN MINH CHÌU

Từ tâm. Tranh: VĂN MINH CHÌU

Nét đáng chú ý trong sáng tác của Hoạ sĩ Lý Cao Tấn là sự đan xen giữa hai mạch đề tài. Quê hương trở thành không gian lưu giữ ký ức về người lính; ngược lại, hình ảnh người lính góp phần làm cho câu chuyện về quê hương trở nên giàu chiều sâu lịch sử và nhân văn.

Quan tâm những giá trị văn hoá địa phương và giữ gìn “hồn quê hương” trong sáng tác, những bức tranh khắc gỗ của Hoạ sĩ Văn Minh Chìu ghi lại hình ảnh quê hương và người lính bằng đường nét và màu sắc độc đáo. Cảnh sinh hoạt đời thường, cảnh sắc sông nước, những dấu ấn văn hoá địa phương được khai thác bằng cái nhìn gần gũi, giàu cảm xúc. Chính từ những hình ảnh bình dị ấy, người xem có thể cảm nhận được quê hương Cà Mau mộc mạc, thân thương nhưng giàu sức sống./.