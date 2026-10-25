Mạch dịch chuyển mạnh mẽ từ 'đảng viên số'

Vượt qua phương thức hành chính truyền thống, công tác xây dựng Đảng tại TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (iCPV Book). Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng từ các đảng viên lão thành đến tổ chức cơ sở, thành phố đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đưa công nghệ thấm sâu vào từng kỳ sinh hoạt, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ “đảng viên số” kiên trung trong kỷ nguyên mới.

Hành trình chuyển đổi từ đảng viên lão thành

Ở nhiều khu phố phường Chợ Quán thời gian qua, hình ảnh những đảng viên lão thành ngồi cùng bạn trẻ đoàn viên thanh niên “giải mã” ứng dụng iCPV Book thu hút sự chú ý của người đi đường.

Tại khoảng sân rộng của khu tập thể số 63 Trần Phú (khu phố 16), một buổi sinh hoạt đặc biệt không bục giảng diễn ra với những chiếc ghế nhựa xếp vòng tròn. Những mái đầu bạc trắng, những gương mặt hằn in vết thời gian đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thông minh để tiếp cận nền tảng số.

Cụ Lưu Hoàng Ân (79 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng) bật cười nhớ lại ngày đầu: “Ban đầu bỡ ngỡ lắm, mắt kém, trí nhớ suy giảm, cái tay run run bấm nút này nó lại nhảy sang nút kia. Cứ nghĩ già rồi thì cứ trung thành với sổ tay giấy bút, nhưng nhìn các cháu thanh niên nhiệt tình, mình là đảng viên không lẽ chịu lùi bước”.

Đến nay, cụ Ân đã thao tác thành thạo trên ứng dụng di động: “Bây giờ tiện vô cùng, tài liệu sinh hoạt được gửi trước cả tuần qua iCPV Book nên chúng tôi ở nhà vừa uống trà vừa nghiên cứu, gạch dưới ý chính. Khi vào họp là tập trung đóng góp ý kiến thẳng vào vấn đề nóng của khu phố, sinh hoạt Đảng giờ hiện đại và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Đoàn viên thanh niên phường Chợ Quán và các đảng viên chi bộ khu phố 16, phường Chợ Quán cùng “giải mã” ứng dụng iCPV Book. Ảnh: QUANG HUY

Đồng hành cùng những đảng viên lão thành, ông Khương Ngọc Khiết, Bí thư Chi bộ khu phố 16, chia sẻ, chi bộ hiện có 84 đảng viên, trong đó 33 đồng chí lớn tuổi. Khi nhận chỉ thị triển khai, ông không khỏi lo lắng, vậy mà thực tế mang lại kết quả vượt mong đợi. Thay vì dành phần lớn thời gian đọc báo cáo dài hàng trang giấy như trước, giờ đây chi ủy tập trung điều hành thảo luận, xử lý những vấn đề thực tiễn ở cơ sở.

Việc tương tác hai chiều trên môi trường số cũng giúp chi bộ nắm bắt nhanh chóng phản hồi, tâm tư của đảng viên, từ đó phương thức lãnh đạo được điều chỉnh sát sao với tình hình khu phố.

Mạch chuyển dịch công nghệ đưa chúng tôi ghé thăm Chi bộ khu phố 34, phường An Hội Đông. Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Khôi cho biết đơn vị có 38 đảng viên, gồm nhiều “đại thụ” 75 năm tuổi Đảng và 12 đồng chí từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Từ khi tiếp cận iCPV Book, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, các đảng viên ứng dụng phần mềm linh hoạt để học tập nghị quyết, trao đổi công việc nội bộ và điểm danh, biểu quyết ngay trên nền tảng số.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Khôi nhìn nhận thẳng thắn rằng, một số đảng viên cao tuổi vẫn còn hạn chế về thao tác, đòi hỏi lực lượng hỗ trợ phải kiên trì hướng dẫn nhiều lần bằng sự kính trọng và thấu hiểu.

“Đảng ủy đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, bởi chuyển đổi số chỉ thành công khi mỗi người chủ động khai thác hiệu quả công nghệ. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng chi bộ”, đến hết ngày 30-9, toàn bộ 54 trên tổng số 54 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường đã hoàn thành khai báo trên hệ thống, đạt tỷ lệ 100%; 100% đảng viên hoàn tất việc nộp đảng phí đúng quy định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ “Đảng viên số” vững mạnh của thành phố mang tên Bác”, ông Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy phường Chợ Quán, chia sẻ.

Chiến lược “cầm tay chỉ việc” từ cơ sở

Xác định chuyển đổi số công tác Đảng phải đi vào thực chất, các cấp ủy Đảng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hạ tầng lẫn con người.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hội Đông, chia sẻ, khó khăn lớn nhất là tâm lý e ngại công nghệ của một bộ phận đảng viên lớn tuổi. Do đó, cấp ủy thực hiện phương châm “đơn giản trước, số hóa sau”, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên thanh niên đến từng chi bộ, về tận nhà hỗ trợ đảng viên. Địa phương rà soát hạ tầng kỹ thuật, đối soát dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 để bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ.

Nhờ cách làm kiên trì đó, tính đến hết ngày 30-9, phường An Hội Đông đã hoàn thành xuất sắc việc chuẩn hóa dữ liệu với 100% đảng viên được làm sạch thông tin (tương đương 1.474 đảng viên). Tỷ lệ đảng viên đăng nhập thành công và tương tác thường xuyên trên iCPV Book đạt 97,97% (1.254 trên tổng số 1.280 người trong diện triển khai) và 100% chi bộ đăng ký tổ chức sinh hoạt định kỳ thành công trên ứng dụng.

Mạch ngầm chuyển đổi số tiếp tục chảy mạnh mẽ sang công tác quản lý đảng phí tại phường Tân Tạo. Tính đến hết ngày 30-9, hệ thống ghi nhận toàn bộ 1.689 đảng viên thuộc 105 tổ chức Đảng thực hiện khai báo nộp đảng phí, trong đó tỷ lệ hoàn tất nộp phí qua hệ thống đã chạm mốc ấn tượng hơn 98,68%.

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Tạo, nhìn nhận, hành trình này đòi hỏi sự thích nghi lớn, nhất là với đảng viên lớn tuổi, tuy nhiên khi quy trình được chuẩn hóa và có người “cầm tay chỉ việc”, nhiều bất cập trước đây từng bước được khắc phục triệt để.

Câu chuyện thành công tiếp tục được nối dài tại phường Tăng Nhơn Phú, nơi quản lý 123 tổ chức cơ sở Đảng và 3.360 đảng viên. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm 30-9, phường bảo đảm đạt tỷ lệ 100% đảng viên thuộc diện triển khai đã cài đặt, kích hoạt ứng dụng iCPV Book, đồng thời phủ rộng hướng dẫn tác nghiệp số đến toàn khối cơ quan hành chính, đơn vị công lập và doanh nghiệp trên địa bàn.

Sự đồng lòng từ cơ sở đã tạo nên đòn bẩy mạnh mẽ cho bức tranh chung của toàn thành phố. Việc phổ cập ứng dụng iCPV Book đến các tổ chức cơ sở Đảng không chỉ tối ưu hóa quy trình hành chính, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các chi bộ đổi mới nội dung học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt trực quan trên không gian số, trở thành bệ phóng vững chắc để xây dựng một môi trường sinh hoạt Đảng hiện đại, đồng bộ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng các con đường ngõ hẻm phường Chợ Quán, buổi sinh hoạt công nghệ của các cụ ở khu phố 16 cũng vừa khép lại. Lời tâm sự chân thành của đảng viên Lưu Hoàng Ân ánh lên niềm tin: “Già rồi thì mắt có mờ, cái tay thao tác có chậm thật, nhưng là đảng viên thì lúc nào cũng phải gương mẫu đi đầu. Tổ chức Đảng đã chuyển dịch sang công nghệ thì mình cũng phải chủ động học hỏi, làm chủ bằng được cái mới, có như vậy mới giữ vững được vai trò tiên phong và theo kịp bước đi của thời đại”.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở TPHCM không phải là những định nghĩa công nghệ xa xôi, mà chính là sự tiếp nối của lòng sắt son, kiên trung được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những mái đầu bạc cho đến những người trẻ, dòng chảy số ấy đang cuộn trào mạnh mẽ, kết chặt từng “mắt xích số” để giữ vững mạch đập tiên phong của Đảng giữa lòng đô thị mang tên Bác Hồ kính yêu.

“Quyết tâm đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào đời sống, Đảng ủy phường Linh Xuân đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ bước chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, phường đạt tỷ lệ 98,94% đảng viên cài đặt iCPV Book, chuẩn hóa dữ liệu cho 3.216 đồng chí và 100% chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ trên nền tảng số. Điểm phấn khởi nhất là các đảng viên cao tuổi đã bản lĩnh vượt qua rào cản tâm lý để làm chủ thiết bị thông minh. Thời gian tới, chúng tôi quyết liệt yêu cầu các cấp ủy phối hợp chuẩn hóa quy trình, giải quyết dứt điểm 4 thủ tục hành chính của Đảng qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID; duy trì nghiêm việc nộp đảng phí không dùng tiền mặt, quyết tâm xây dựng bằng được những “chi bộ số”, “cơ quan Đảng số” vững mạnh ngay từ cơ sở”, bà Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân, nhấn mạnh.