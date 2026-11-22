Ngô Thị Phương là một trong những gương mặt đặt dấu mốc quan trọng cho boxing nữ Việt Nam cũng như Hà Nội với thành tích: Huy chương bạc (HCB) Giải vô địch boxing châu Á năm 2008, huy chương vàng (HCV) Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009. Tiếp nối dấu ấn ấy, Nguyễn Thị Yến đoạt HCV hạng dưới 51kg nữ tại SEA Games 28 năm 2015.

Ở thế hệ hiện tại, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục mang theo khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Tấm HCB tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thi đấu quốc tế của nữ võ sĩ. Trước đó, Tâm từng giành HCV Giải vô địch châu Á năm 2017, 2022; HCB thế giới năm 2023; HCV SEA Games năm 2019...

Cuộc hội ngộ của Nguyễn Thị Yến (ngoài cùng, bên trái), Nguyễn Thị Tâm (thứ hai, từ phải sang), Ngô Thị Phương (ngoài cùng, bên phải), bên cạnh người thầy Nguyễn Như Cường (giữa) và chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang.

3 nữ võ sĩ, 3 thời điểm tỏa sáng, nhưng cùng góp phần làm nên diện mạo boxing nữ Hà Nội. Đằng sau những tấm huy chương là hành trình xây dựng không dễ dàng. Năm 2004, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phát triển boxing nữ với mục tiêu đào tạo vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 2005. Người được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng là huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Như Cường, cựu võ sĩ boxing hàng đầu Việt Nam.

Thời điểm đó, hình ảnh phụ nữ tập luyện và thi đấu boxing còn xa lạ với nhiều gia đình. Công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu vì thế gặp không ít trở ngại. Từ những đầu mối phát hiện tài năng ở cơ sở, HLV phải trực tiếp đến nhà, thuyết phục phụ huynh để các em có cơ hội theo đuổi môn thể thao mới mẻ này.

Nguồn VĐV ban đầu của boxing nữ Hà Nội cũng không dồi dào. Các HLV phải tìm kiếm từ những môn thể thao khác, trong đó có tán thủ (wushu). Những gương mặt như: Đinh Thị Phương Thanh, Ngô Thị Chung, Nguyễn Thị Chiến, Lê Thị Ngân Hằng trở thành những viên gạch đầu tiên, góp phần đặt nền móng cho boxing nữ Thủ đô.

Nỗ lực ấy sớm mang lại kết quả. Tại SEA Games 2005, boxing nữ Hà Nội đóng góp 3 huy chương. Sau những thành công bước đầu ở các kỳ SEA Games, dấu mốc của Ngô Thị Phương tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009 tiếp thêm động lực để bộ môn tiếp tục phát triển, tuyển chọn VĐV dễ dàng hơn. Từ một lực lượng còn non trẻ, boxing nữ Hà Nội dần xây dựng được đội ngũ VĐV có khả năng cạnh tranh ở đấu trường khu vực và quốc tế.

Một trong những hướng đi quan trọng là học hỏi từ chính các đối thủ mạnh. HLV Nguyễn Như Cường chủ động mở rộng quan hệ chuyên môn, tìm kiếm những chuyên gia phù hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện. Cuối năm 2012, chuyên gia Tawan Mungphingklang của Thái Lan sang làm việc tại Việt Nam cùng đội ngũ HLV Hà Nội hướng tới mục tiêu nâng tầm boxing nữ. Năm 2013, Hà Thị Linh giành HCV SEA Games; đến năm 2015, Nguyễn Thị Yến tiếp nối thành công.

Cùng với Nguyễn Thị Tâm, boxing nữ Hà Nội có những võ sĩ ghi dấu ấn ở các đấu trường quốc tế như: Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh; cùng các gương mặt trẻ giàu tiềm năng như: Ngô Mai Chúc, Hoàng Ngọc Mai... Để từ đó, boxing nữ Hà Nội giữ vững nền tảng, nuôi dưỡng và chắp cánh những ước mơ chinh phục đỉnh cao.